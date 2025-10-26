El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Blanco eligió expresamente este lugar para la foto: en Cabárceno («el gran activo») y con una posada rural (Posada Cabárceno) al fondo. Roberto Ruiz

Jesús Blanco

Expresidente de la Asociación de Turismo Rural
«El sector del turismo rural está hoy en día tocado de un ala, o hasta de las dos»

Con tres décadas al frente del colectivo, da un paso al lado para «trabajar por el sector desde otra perspectiva»

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:41

Comenta

El martes llegó una nota a este periódico. Nueva Junta Directiva en la Asociación de Turismo Rural. Jesús Blanco (Santander, 1963) lo deja después ... de tres décadas. Un bombazo. En esta entrevista explica su marcha, habla del sector y del futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

