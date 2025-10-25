El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Salida de un avión de Ryanair desde el Seve Ballesteros, en junio.  

El Seve inicia una temporada invernal marcada por los recortes de Ryanair

El Gobierno cántabro destaca las mejoras introducidas en conexiones con Madrid, Barcelona y Gran Canaria

J. L.

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:24

El aeropuerto Seve Ballesteros estrena este domingo 26 de octubre la temporada de invierno, que se extenderá hasta el 28 de marzo del próximo año. ... Una campaña que igualmente viene marcada por la supresión de cuatro rutas por parte de Ryanair –París, Milán, Viena y Roma– dentro del conflicto que mantiene en España con Aena por las tasas aeroportuarias.

