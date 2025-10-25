El Seve inicia una temporada invernal marcada por los recortes de Ryanair

El aeropuerto Seve Ballesteros estrena este domingo 26 de octubre la temporada de invierno, que se extenderá hasta el 28 de marzo del próximo año. ... Una campaña que igualmente viene marcada por la supresión de cuatro rutas por parte de Ryanair –París, Milán, Viena y Roma– dentro del conflicto que mantiene en España con Aena por las tasas aeroportuarias.

Según informó este sábado el Gobierno regional en un comunicado, se han introducido mejoras importantes en las conexiones con Madrid, Barcelona y Gran Canaria. La cartelera de destinos se completa en el ámbito internacional con Bucarest, siendo Cantabria la única región del norte de España en ofrecer una conexión con Rumanía, y en el nacional se conectará también con Alicante, Palma de Mallorca y Granada.

En lo que respecta al apartado internacional, los martes y sábados la aerolínea Wizz Air comienza las operaciones hacia y desde Bucarest. Los vuelos se realizarán los martes y sábados y el avión programado para conectar esta ruta tiene una capacidad máxima de 230 plazas. De esta manera, Cantabria se convierte en la única región en todo el norte de España en ofrecer una conexión con Rumanía, destacó el Ejecutivo.

Ya en el ámbito nacional, la ruta con Alicante, que operará Vueling, se realizará los martes y sábados a lo largo de todo el periodo invernal. Asimismo, Vueling extiende por primera vez su conexión estival con Palma de Mallorca los lunes y viernes en determinados periodos del invierno hasta completar 44 operaciones en estos meses.

Otra novedad es el comienzo de operaciones de Volotea a Granada. En este caso, las rutas se realizarán los martes y viernes desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero, desde el 31 de marzo al 23 de junio y desde el 8 de septiembre al 23 de octubre.

Respecto a Barcelona, conexión operada también por Vueling, el horario de primera hora de la mañana de los domingos cambia a media tarde, mejorando la conectividad y permitiendo los vuelos de fin de semana tanto a los cántabros que deseen llegar a Barcelona como a los catalanes que quieran visitar Cantabria. En cuanto a los viajes de negocios, la conectividad de este invierno permite a los cántabros programar una reunión en Barcelona y poder ir y volver en el día los martes y jueves.

Gran Canaria, por su parte, experimentará un fuerte crecimiento al pasar este invierno a tres conexiones por semana en lugar de las dos que tuvo el pasado invierno. En este caso, Binter es la aerolínea que realizará este trayecto los martes, jueves y domingos.

Según datos de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), el Seve Ballesteros es el único de los aeropuertos regionales, junto con Zaragoza, que registra incrementos de plazas para esta temporada de invierno, 6.000 más.