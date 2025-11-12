El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero y los sindicatos docentes se han reunido once veces desde el inicio del conflicto en noviembre de 2024. Daniel Pedriza

Los sindicatos docentes lanzan un ultimátum: sin negociación, no aceptan más horas de formación

STEC, ANPE y UGT dan a Educación un plazo de siete días para reunirse y avanzar en los términos acordados por ambas partes, sino rebajarán los sexenios a 120

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

La mayoría de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE y UGT) registró en la sede del Gobierno de Cantabria un ultimátum: si en el ... plazo de una semana no se avanza en la negociación, los términos del acuerdo suscritos por ambas partes, cambiarán para los sindicatos. En concreto, las horas de formación. Mientras Educación comenzaba las negociaciones con 300 horas para los docentes, la mitad –es decir, 150– fue el punto donde ambas partes llegaron al entendimiento. Sin embargo, la oferta caduca. Y si no hay avances y «voluntad negociadora», las organizaciones rebajarán las horas de formación hasta 120 para cada sexenio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  3. 3

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  6. 6

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  7. 7

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  8. 8

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  9. 9

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  10. 10

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los sindicatos docentes lanzan un ultimátum: sin negociación, no aceptan más horas de formación

Los sindicatos docentes lanzan un ultimátum: sin negociación, no aceptan más horas de formación