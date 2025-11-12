Los sindicatos docentes lanzan un ultimátum: sin negociación, no aceptan más horas de formación

La mayoría de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE y UGT) registró en la sede del Gobierno de Cantabria un ultimátum: si en el ... plazo de una semana no se avanza en la negociación, los términos del acuerdo suscritos por ambas partes, cambiarán para los sindicatos. En concreto, las horas de formación. Mientras Educación comenzaba las negociaciones con 300 horas para los docentes, la mitad –es decir, 150– fue el punto donde ambas partes llegaron al entendimiento. Sin embargo, la oferta caduca. Y si no hay avances y «voluntad negociadora», las organizaciones rebajarán las horas de formación hasta 120 para cada sexenio.

«Pasamos por el aro de ser los docentes más formados del país», aseguró la presidenta de la Junta, Rus Trueba. «Sin embargo, si no hay intención de firmar un acuerdo para recuperar el poder adquisitivo del profesorado, nos vemos obligados a reducir las horas». Es decir, dejarán de lado una de las cesiones que permitió llegar a un punto común en los términos del pacto entre ambas partes. «Seguiremos siendo los mejores formados con 120 horas», matizaron los sindicatos, y es que, la comunidad con más horas de sexenios para el profesorado en la actualidad es Cataluña, con 120 en cada tramo.

La propuesta de las organizaciones pretende «desatascar» la negociación. Y con el apoyo de las tres lo conseguirían, ya que un acuerdo suscrito por estos sindicatos implicaría el apoyo de 30 de los 37 delegados de la Junta de Personal Docente. Ni Comisiones Obreras (CC OO), ni el Sindicato TÚ se sumaron a la iniciativa. Pero, a juicio de la mayoría de la Junta, este movimiento puede acercar el pacto «y que los docentes recuperen el poder adquisitivo, que era nuestro objetivo hace un año cuando comenzamos juntos la campaña de adecuación». Por lo que, «no entenderíamos que se hayan sumado a la reclamación y que, cuando lo hayamos conseguido, no apoyen el acuerdo».

El consejero de Educación, mientras tanto, se mostró predispuesto a mantener la reunión número doce, sin embargo, aún tenía que estudiar la nueva propuesta. «Lo vamos a analizar con mimo porque queremos que haya un acuerdo firmado que además sirva para poner fin a la huelga que afecta al sistema educativo», explicó Silva.