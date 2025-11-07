El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Representantes de la Junta de Personal Docente a la salida de una reunión con el Consejero de Educación. Daniel Pedriza

Los sindicatos docentes paralizan las huelgas temporalmente: «La solución está en un impasse»

Los representantes de la Junta de Personal Docente continuarán con «la pedagogía sobre la base social de la marea verde», explicando las reivindicaciones a familias, centros y la sociedad civil

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

En los dos primeros meses de curso escolar, los sindicatos han convocado un total de 13 días de huelga. Y en un periodo de un ... año, han tenido lugar once reuniones entre Educación y la Junta de Personal Docente para negociar el salario del profesorado. Después de todos estos meses, la llegada del texto de Presupuestos del Gobierno al Parlamento de Cantabria ha cambiado por completo la tónica general de las reivindicaciones. La comisión permanente de los representantes del profesorado se ha reunido este viernes para concretar los siguientes pasos en el conflicto. Y, de manera unánime, han decidido paralizar las convocatorias de huelga temporalmente, porque la solución «está en un impasse».

