Los sindicatos docentes paralizan las huelgas temporalmente: «La solución está en un impasse»

En los dos primeros meses de curso escolar, los sindicatos han convocado un total de 13 días de huelga. Y en un periodo de un ... año, han tenido lugar once reuniones entre Educación y la Junta de Personal Docente para negociar el salario del profesorado. Después de todos estos meses, la llegada del texto de Presupuestos del Gobierno al Parlamento de Cantabria ha cambiado por completo la tónica general de las reivindicaciones. La comisión permanente de los representantes del profesorado se ha reunido este viernes para concretar los siguientes pasos en el conflicto. Y, de manera unánime, han decidido paralizar las convocatorias de huelga temporalmente, porque la solución «está en un impasse».

El contexto político es lo que genera incertidumbre. Los sindicatos están «expectantes» y esperan a que se encarrile la negociación política en el Parlamento para continuar con las huelgas. Sin embargo, por el momento, «adaptaremos las reivindicaciones al contexto de cada momento». La Junta va a continuar reclamando la adecuación salarial: «La lucha sigue», eso sí, lo harán desde «la pedagogía», explicando en colegios, en reuniones con Asociaciones de Padres y Madres y con la sociedad civil, «nuestras reivindicaciones que pasan por la subida salarial, la bajada de las ratios o la reducción de la burocracia».

Hay una cosa que sí que tienen clara. «La huelga indefinida está descartada», aseguran. Un matiz necesario como organismo conjunto, ya que Comisiones Obreras (CC OO) lleva tiempo emplazando al resto de organizaciones a apoyar un paro indefinido. La retirada de la 'Cláusula Silva' es «el eje común sobre el que actuaremos en diferentes frentes». Continuarán los Miércoles Verdes, las concentraciones y manifestaciones, los «escraches» en actos del Gobierno... Es decir, mantendrán el tono, pero sin alentar al paro del profesorado.

La reunión no ha terminado. Los sindicatos que conforman la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CC OO, TÚ y UGT) continuarán debatiendo sobre los siguientes pasos el lunes, 10 de noviembre, «atentos a la negociación del PRC y de Vox con el Gobierno» para exigir la firma del acuerdo salarial del profesorado.