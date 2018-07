Los sindicatos policiales dicen que no hay personal suficiente para garantizar la seguridad Paul Hanna Aunque valoran el empeño de la Jefatura de Cantabria por conseguir refuerzos, aseguran que la falta de agentes se agrava en verano por la mayor actividad y las vacaciones DANIEL MARTÍNEZ Santander Domingo, 8 julio 2018, 08:08

Los problemas de personal en la Policía Nacional de Cantabria, como en la del resto de España, vienen de lejos. Los sindicatos lo denuncian desde hace años. Ayer, tras la presentación del miércoles de la Operación Verano, en la que se anunció la llegada de algunas unidades de refuerzo sin dar cifras del total de efectivos que estarán sobre el terreno, y donde se pintó un panorama «muy bonito pero irreal» del servicio, no pudieron menos que volver a alzar la voz. «Mucha gente se ha indignado. Se está vendiendo como idílica una situación que no lo es», apunta Miguel Roces, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Las sensaciones son similares entre el resto de representantes de los trabajadores. «La falta de personal pone en riesgo la seguridad de ciudadanos y agentes», dicen.

Según el catálogo de puestos de trabajo, el 20% de las plazas están pendientes de cubrir. Más, incluso, porque antes trabajaban a cinco turnos y ahora a cinco y medio. Para entenderlo mejor, ponen dos ejemplos que «demuestran» la dimensión del problema: desde 2016 ha caído un 50% el número de patrullas que hay en la calle y en momentos puntuales, como el pasado miércoles, sólo una realiza labores de vigilancia en las calles de Santander.

Afirman que si la situación es complicada a lo largo del año por la no reposición de los agentes que se jubilan, mucho más en esta época, cuando alrededor de una tercera parte del cuerpo está de vacaciones y cuando las necesidades son mayores por la duplicación de la población por la llegada de turistas, por la celebración de las fiestas patronales y la presencia en la región de un gran número de personalidades que visitan la UIMP. La unidad más afectada es la de Seguridad Ciudadana. «Como no tiene suficientes agentes, se sacan de otras unidades, que a su vez quedan cojas. Así el problema va en cadena. Aun así, en ocasiones los ciudadanos llaman y llegamos tarde porque no damos abasto», lamenta Roces.

«En el acto del miércoles se hizo el despliegue para la foto, pero estamos en las peores cifras de los últimos años. Los compañeros hacen un gran esfuerzo para suplir las ausencias, pero desde Madrid no están siendo previsores», apunta Marta Cavada, secretaria general de la Unión Federal de Policía (UFP).

A pesar de ello, agradecen al jefe superior de Policía en Cantabria, Héctor Moreno, que en la presentación de la campaña estival destacara el «esfuerzo y dedicación» de los policías de base, que alargan sus horarios y en ocasiones tienen que retrasar sus libranzas. También reconocen que en la Jefatura de Cantabria se está haciendo un esfuerzo para que desde Madrid traigan más unidades de apoyo, pero esa labor no da resultados. En cualquier caso, Cavada recalca que los ciudadanos no van a tener sensación de inseguridad porque los agentes van a hacer todo lo posible para que así sea.

«Esto es muy fácil de solucionar. Pedimos que se aumente la plantilla y para eso hace falta más dinero. Pero nos responden que hay jefaturas que tienen menos personal que nosotros. En cualquier caso, sí que podría haber una mejor gestión de los recursos», añade Pastor Fadrique, responsable de la mayoritaria Confederación Española de Policía (CEP).