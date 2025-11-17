Sindicatos de la Sociedad de Cultura se concentran ante la Consejería para exigir la negociación de su convenio colectivo

El comité de empresa de Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (Srecd) del Gobierno de Cantabria se ha concentrado este lunes ante la sede ... de la Consejería de Cultura para exigir la negociación de un convenio colectivo. Este acto es sólo el primero. En el calendario del comité, hay otras fechas para la movilización: el 25 de noviembre y el 7 y 10 de diciembre.

Según el órgano sindical -formado por UGT y CCOO-, el 25 de noviembre las concentraciones de protesta se trasladarán a la sede del Palacio de Festivales, el 7 de diciembre será en el Centro de Arte Rupestre (CAR) de Puente Viesgo y el 10 de diciembre en el Edificio de Los Arenales en Santander, sede de la Biblioteca Central y del Archivo Histórico de Cantabria. Después de estas concentraciones, el comité «valorará otras acciones de protesta si no hay un cambio de rumbo en la negociación de nuestras reivindicaciones», tal y como ha asegurado Rodolfo Higuera, presidente del comité de empresa de la sociedad pública (UGT).

Durante la concentración de este lunes, quedó patente que «lo que demandamos son una condiciones laborales dignas en esta empresa pública». «No tenemos convenio colectivo, no tenemos Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que es algo fundamental para organizar la estructura de la empresa y prestar el servicio adecuadamente y no se ha sacado Oferta de Empleo Público (OEP) desde 2022», agregó el presidente del comité de empresa de la Srecd. Higuera matizó que «lejos de mejorarse, cada año se profundiza en la precariedad, aumenta la temporalidad y se están externalizando servicios que prestábamos desde la Srecd; como los de guías culturales, de atención al público, Palacio de Festivales, archivos y bibliotecas, el Museo Marítimo del Cantábrico, La Filmoteca o la Casa de Cultura de Torrelavega».

El sindicalista recordó que el comité de empresa se reunió el pasado 6 de noviembre con el consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, «a quien trasladamos una vez más nuestras reivindicaciones que llevamos años trasladando a la Dirección de la empresa con escritos y reuniones y que, lejos de haber algún cambio, la precariedad va a más». «A corto plazo le hemos dicho que lo más urgente es iniciar la negociación del convenio colectivo, se resuelvan las Ofertas de Empleo Público y se solucione la falta de cobertura de plazas por bajas, excedencias u otros motivos», comentó Higuera, tras destacar que «el consejero se comprometió a una negociación de la que a día de hoy no sabemos nada porque no nos han convocado desde entonces».