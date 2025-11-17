El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de la concentración de este lunes. UGT

Sindicatos de la Sociedad de Cultura se concentran ante la Consejería para exigir la negociación de su convenio colectivo

El comité de la sociedad pública proseguirá con protestas el 25 de noviembre y el 7 y 10 de diciembre

A. P.

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

El comité de empresa de Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (Srecd) del Gobierno de Cantabria se ha concentrado este lunes ante la sede ... de la Consejería de Cultura para exigir la negociación de un convenio colectivo. Este acto es sólo el primero. En el calendario del comité, hay otras fechas para la movilización: el 25 de noviembre y el 7 y 10 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  4. 4 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  5. 5

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  6. 6

    El campo cántabro se queda sin cacareos
  7. 7

    Cuando el covid no se supera
  8. 8

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  9. 9

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  10. 10

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sindicatos de la Sociedad de Cultura se concentran ante la Consejería para exigir la negociación de su convenio colectivo

Sindicatos de la Sociedad de Cultura se concentran ante la Consejería para exigir la negociación de su convenio colectivo