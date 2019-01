Agustín Riveiro Padre agustino «Las situaciones cotidianas me inspiran para escribir» Agustín Riveiro posa junto a su último libro / María Gil Lastra El columnista de El Diario Montañés presentará su nuevo libro, 'Gotas de vitalsofía', el próximo lunes a las 19.30 horas en el Ateneo de Santander ÁNGELA CASADO Santander Viernes, 18 enero 2019, 07:33

Le inspira lo cotidiano. Una conversación con un amigo o una situación que observa mientras camina por la calle. A partir de ahí desata sus reflexiones y las plasma en el papel, tratando de incluir una moraleja que deje pensando a sus lectores. El amor por la escritura le llegó tarde a Agustín Riveiro (León, 1961), padre agustino y columnista de El Diario Montañés. «Siempre fui muy lector, pero no escribí hasta pasada la veintena, cuando comencé a dar clases», dice; 'Gotas de vitalsofía', su nuevo libro, recoge sus artículos más destacados en el periódico y se presentará este lunes en el Ateneo (Santander) a las 19.30 horas.

–Presenta su nuevo libro bajo el título 'Gotas de vitalsofía'. ¿A qué hace referencia este concepto?

–Estudié Filosofía y, además, mis estudios eclesiásticos incluían esta disciplina. También he leído mucho a Ortega y Gasset y su razón vital. Siempre me han dicho que me hago muchas preguntas sobre temas complejos y cotidianos. Busco aprender de las historias, de las experiencias y de los detalles. Cuando pienso en aquello que me rodea, me gusta reflexionar sobre ello, escribirlo y compartirlo. Si a alguien le sirve, estupendo. Son pequeñas gotas de lo que, para mí, es la sabiduría.

–¿Los pensamientos que recoge en esta obra ayudarán a sus lectores a reflexionar sobre las vivencias cotidianas?

–No pretendo ser maestro de nadie. Cuento cosas, historias... 'El viaje de la tía Benita', por ejemplo, es uno de los artículos recogidos en el libro y describe una historia real que me contaron en Brasil, sobre una señora que vivía en un pueblo cercano y que se preguntaba qué habría más allá de las fronteras del lugar. Un día se echó a andar y se echó atrás en el último momento. ¿Qué saco de esa anécdota? Que, en ocasiones, hay que arriesgarse y salir de la comodidad. La reinventé un poquito, como a todas.

–Las ilustraciones son de José María Martínez, 'Puchi', dibujante y profesor del colegio de San Agustín. ¿Cómo surgió la colaboración?

–'Puchi' es dibujante y profesor del colegio San Agustín, y se ha jubilado recientemente. Para mí, esta colaboración es una señal. Buscaba a alguien que me hiciera los dibujos y no me atrevía a pedírselo a él, es una persona reconocida por su arte. Al final, lo dejé caer de la manera más sencilla y me dijo que sí, que lo hacía. Vio el borrador, compartimos ideas y sacamos adelante el proyecto. Ha sido muy generoso. Los dibujos tienen relación con los textos que acompaña.

–Ya ha escrito varios libros. ¿Tienen relación entre ellos o son independientes?

–Antes de llegar a Cantabria escribí dos. Incluían pequeñas reflexiones sobre las que hablaba con mis alumnos. Van en la misma línea hasta cierto punto, en el sentido de que todos incluyen cuentos, historias, opiniones sobre noticias, familia, entorno... Pero ha habido una gran evolución. Cuando me mudé aquí y me surgió la oportunidad de escribir en El Diario Montañés, cambié el enfoque. Mi libro anterior y este último son recopilaciones de los mejores artículos que he publicado en el periódico.

–¿De cara a próximas obras cree que se decantará por otros géneros?

–Siempre tengo la inquietud de lanzarme a más. Escribir más novelado, poesía... Pienso que mi formato actual podría agotarse o dejar de interesar a la gente. Pero, de momento, sí valoro sacar un siguiente título que continúe recopilando mis publicaciones en el periódico. Tengo interés en unir las que escribí en Navidad, con sus reflexiones sobre solidaridad y algunas festividades, como la de los Reyes Magos.

–Compagina su labor como profesor en el colegio San Agustín con la escritura. ¿Cuándo descubrió esta segunda vocación?

–He sido muy lector desde pequeño. En la adolescencia y juventud, devoraba los libros. Cuando pasé la veintena y comencé a dar clases me animé a escribir. Lo hago a raíz de cosas que me suceden, veo o leo. Cuando ocurre algo que me marca, o algo llama mi atención, le doy vueltas y materializo en el papel aquella reflexión que se desencadena de la vivencia. Escribo semanalmente para el periódico y la mayoría de artículos nacen de esta manera. Como la frecuencia de publicación es alta, siempre trato de tener historias en la cola.