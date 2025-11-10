El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El diputado Raúl Pesquera, junto a Jorge Gutiérrez y Norak Cruz. Roberto Ruiz

El socialista Raúl Pesquera acusa a médicos de «pedir reducciones de jornada para irse a la privada»

El diputado y exconsejero de Sanidad dice que las «demoras» y «el mal trato de la Unidad de Salud Mental abocan a los pacientes a la sanidad privada», mientras César Pascual cifra en 2.249 los casos en lista de espera para una primera consulta, con «una demora media de 40 días»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

El plan era sacar los colores al consejero de Salud, César Pascual, sobre las listas de espera de Psiquiatría, las quejas de los pacientes y ... la falta de profesionales, pero el diputado socialista Raúl Pesquera (exconsejero del ramo) se acabó metiendo él solo en un charco durante su intervención este lunes en el Pleno del Parlamento. Aseguró que la demora para una primera consulta especializada de Psiquiatría no está «en los 40 días de media» que le respondió el consejero, sino que llega «a los tres o cuatro meses», según su propia experiencia como médico del centro de salud de El Astillero. Esa espera, sumada a las «quejas de los pacientes por el mal trato que les dan en la Unidad de Salud Mental, están abocando a que se vayan a la privada», señaló Pesquera.

