El socialista Raúl Pesquera acusa a médicos de «pedir reducciones de jornada para irse a la privada»

El plan era sacar los colores al consejero de Salud, César Pascual, sobre las listas de espera de Psiquiatría, las quejas de los pacientes y ... la falta de profesionales, pero el diputado socialista Raúl Pesquera (exconsejero del ramo) se acabó metiendo él solo en un charco durante su intervención este lunes en el Pleno del Parlamento. Aseguró que la demora para una primera consulta especializada de Psiquiatría no está «en los 40 días de media» que le respondió el consejero, sino que llega «a los tres o cuatro meses», según su propia experiencia como médico del centro de salud de El Astillero. Esa espera, sumada a las «quejas de los pacientes por el mal trato que les dan en la Unidad de Salud Mental, están abocando a que se vayan a la privada», señaló Pesquera.

Ante la «realidad» de la atención a la salud mental que describió –«Poca, mal y a destiempo»–, él mismo hizo hincapié en que desde Atención Primaria «mandamos a los pacientes a la sanidad privada. Cuesta decirlo, pero esta es la realidad que vivimos». Pero aún dijo más. Tras poner en duda que «solo exista una vacante de Psiquiatría (en el Hospital Sierrallana)», que fue otra respuesta que le dio Pascual a su batería de preguntas, instó al consejero a «controlar» a los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), porque «se están pidiendo reducciones de jornada, que deben utilizarse para el cuidado de hijos o mayores, para irse a trabajar a la privada».

Sus afirmaciones pusieron en bandeja el contraataque del popular, que criticó la «irresponsabilidad» de Pesquera, pero sobre todo «su falta de ética profesional, por acusar a compañeros de dar mal trato a sus pacientes. Le recuerdo que es usted médico. No se que opinará el Colegio de Médicos, porque eso trasciende una declaración política». Una contestación que replicó el socialista desde la bancada, mientras la presidenta de la Cámara le pedía que no interrumpiera. «No lo ponga usted peor», le advirtió Pascual, «porque ha dicho usted barbaridades». «El colmo, como diputado socialista, es que esté en contra de los permisos de conciliación, acusando a los profesionales de cogerlos para irse a la privada», sentenció el consejero, que pidió al que fuera su antecesor en el cargo que «deje de utilizar la salud mental como arma política. No intente sacar rédito del sufrimiento humano».

En su intervención, Pascual cifró en 2.249 los pacientes que están en lista de espera para una primera consulta de Salud Mental, según el balance del SCS al cierre de octubre. Respecto a las quejas por demoras que registra la especialidad, señaló que ascienden a 74 en atención hospitalaria y 38 en Atención Primaria, lo que representan «el 0,3%» de las más de 30.000 consultas prestadas y «ninguna fue por asuntos graves». El consejero reconoció que «hay déficit estructural de psiquiatras en Cantabria, es un problema a nivel nacional, pero conseguimos atraer y en breve podré darle el gusto de que contratamos uno más», le dijo directamente a Pesquera, a quien le pidió que «trate de no sembrar alarma entre los pacientes». «La persona que dejó las mayores listas de espera de la historia de Cantabria no puede venir aquí a darme lecciones de nada», concluyó Pascual.