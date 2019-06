Soho. La magia neoyorquina

Evocando los tradicionales barrios neoyorkinos, recuperados como zonas residenciales a partir de la segunda mitad del S.XX, la nueva promoción de viviendas de Grupo Tecniobras ha sido bautizada con el nombre de un clásico de Nueva York: El SoHo.

Soho Residencial se ubica en Monte, Santander, a escasos metros de la autovía S20, una zona perfectamente comunicada y a un paso de todos los servicios públicos. Tecniobras ha seleccionado esta zona por su estratégica situación y su facilidad de comunicación con el centro de la ciudad y sus accesos.

Esta urbanización cuenta con 39 exclusivas viviendas; pisos, bajos con jardín y espectaculares áticos conforman este residencial; todas las viviendas disponen de amplias terrazas para disfrutar del exterior y una magnífica orientación. La parcela en la que se inscribe ha sido dotada de elementos comunitarios residenciales como piscinas, áreas infantiles y zona de solarium. Su estética, en línea con los proyectos de Grupo Tecniobras, es absolutamente original y atractiva, con un diseño que recuerda los edificios neoyorkinos, con colores, formas y materiales, así como elementos decorativos creados especialmente para este proyecto.

En dotación de interiores, Grupo Tecniobras ha diseñado un pack tecnológico compuesto por pre-instalación domótica, calefacción por aerotermia, suelos radiantes y un sinfín de extras opcionales como elementos de alta seguridad: cerraduras inteligentes, puertas acorazadas, alarmas de detección de humos y gases o persianas robotizadas.

Un nombre con mucha historia

Sin duda, una de las zonas con más encanto de N. York, el SoHo está situado al oeste de Little Italy y delimitado por las calles Houston, Canal, West Broadway y Lafayette Street. El nombre «SoHo» es un acrónimo de South of Houston y actualmente se considera una de las zonas más populares de la «gran manzana». Los barrios que rodean al SoHo son Little Italy al este, Tribeca al sur y West Village al norte. Al oeste queda delimitado por el río Hudson.

Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, el SoHo era una zona industrial que muchos llamaban Hell's Hundred Acres, es decir, los Cien Acres del Infierno. A partir de 1970 las industrias fueron convirtiéndose en lofts y los nuevos talentos del arte aprovecharon las bajas rentas para asentarse en ellos. Cuando la zona se masificó, estos mismos talentos se mudaron a Tribeca, un barrio que sufrió un destino muy similar. En la actualidad su estética aún conserva los edificios construidos a partir de hierro fundido, sus galerías de arte, anticuarios y locales de moda.

