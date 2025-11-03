El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja

Aunque debería ser algo excepcional, que una obra pública acabe costando más dinero del que aparecía en el importe de la adjudicación se ha convertido ... casi en la norma. La empresa que se encarga de los trabajos solicita una modificación del contrato alegando motivos varios –pueden incluirse mejoras u otras circunstancias diversas– y la administración de turno, tras una negociación bastante opaca de la que no se informa hasta que ya están los papeles firmados, autoriza la modificación de las condiciones económicas y los plazos de entrega. Sin ir más lejos, esta legislatura, el Gobierno de Cantabria ha autorizado un encarecimiento de nueve millones en la construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac)y de otros 13 millones en el centro logístico de La Pasiega. Lo que no es tan común es que esos modificados se hagan a la baja, tal y como ha ocurrido con uno de los cinco tramos del AVE entre Cantabria y Madrid y que están en ejecución en tierras palentinas.

Los tramos Palencia-Palencia Norte (1,3 km) Adjudicatario: Lantania | Coste inicial: 26,8 millones | Tras el modificado: 25,3 m.

Palencia Norte-Amusco (20,8 km) Adjudicatario: Sacyr | Coste inicial: 77,2 millones | Tras el modificado: 88,7 m.

Amusco-Osorno (21,9 km) Adjudicatario: San José | Coste inicial: 79,2 millones | Tras el modificado: 90,1 m.

Osorno-C. de Boedo (20,7 km) Adjudicatario: En UTE | Coste inicial: 93,5 millones | Tras el modificado: 97,7 m.

C. de Boedo-Alar del Rey (13,7 km) Adjudicatario: Obrascon Huarte | Coste inicial: 109,2 millones | Tras el modificado: No hay

En concreto, el tramo Palencia-Palencia Norte, el más cercano a la capital palentina y también el más corto, ya que suma solo 1,3 kilómetros de los casi 80 que en los que se trabaja actualmente. Según confirma la empresa pública Adif, que adjudicó el contrato a la constructora Lantania por 26,8 millones de euros, el acuerdo que se ha alcanzado supone una rebaja de 1,5 millones de euros sin afectar al plazo de ejecución. ¿Por qué? Obedece a un ajuste en la estructura de un viaducto incluido en el proyecto «que se ha consensuado con los agentes locales para mejorar la permeabilidad e integración de la traza ferroviaria en el entorno». De este modo, el viaducto será prolongado en sus extremos en un total de unos 175 metros, reduciendo en altura y longitud las zonas de terraplén anexas.

En teoría, según apunta Adif, este modificado no tiene nada que ver con el fallo de la Audiencia Nacional que la pasada primavera ordenó la paralización de las obras de est mismo tramo y derribar el trabajo ya hecho al avalar que el proyecto no se ajusta al estudio informativo, como había denunciado Ecologistas en Acción. Pese a esa resolución, y hasta que sea firme, la decisión del Ministerio de Transportes ha sido continuar los trabajos.

La prueba de que los modificados en obra pública son habituales y que lo 'normal' es que supongan un encarecimiento de los contratos está en los otros tramos de la alta velocidad a Cantabria. Acumulan otros cinco modificados, todos ellos con encarecimiento de los costes hasta alcanzar de forma conjunta los 26 millones de euros. El tramo Palencia Norte-Amusco ha pasado de 77,2 a 88,7 millones, el Amusco-Osorno ha crecido once millones hasta los 89,1 y el Osorno-Calahorra de Boedo costará a las arcas públicas 97,7 millones, frente a los 93,1 firmados inicialmente. El único que por ahora no ha sufrido modificados es el que ejecuta Obrascon Huarte Laín entre Calahorra de Boedo y Alar del Rey, el más cercano al límite con Cantabria y también el único que arranco con un presupuesto de 109,2 millones de euros.

Más caros y más retrasos

Precisamente este mes de octubre tendría que entregarse el tramo Palencia-Palencia Norte, y a la vista está que no será posible. El segundo comenzando por la capital castellana tenía que estar acabado hace un año y el siguiente hace diez meses. El cuarto está también a punto de cumplir el plazo de ejecución firmado y el último tiene fecha límite el mes de marzo de 2026. Según Adif, estos retrasos se deben en gran medida por las lluvias extraordinarias durante la ejecución, que han impedido avanzar al ritmo previsto.

Cuando se entreguen los cinco tramos, estará hecha la plataforma, pero habrá que acometer aún la colocación de los raíles y la electrificación de las vías.