Imagen de uno de los tramos de red ferroviaria. Javier Cotera

El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja

Adif y la adjudicataria pactan una rebaja de 1,5 millones por el cambio de un viaducto que pedían los vecinos. Los cinco modificados en los otros tramos encarecen ya la obra en 26 millones

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:08

Comenta

Aunque debería ser algo excepcional, que una obra pública acabe costando más dinero del que aparecía en el importe de la adjudicación se ha convertido ... casi en la norma. La empresa que se encarga de los trabajos solicita una modificación del contrato alegando motivos varios –pueden incluirse mejoras u otras circunstancias diversas– y la administración de turno, tras una negociación bastante opaca de la que no se informa hasta que ya están los papeles firmados, autoriza la modificación de las condiciones económicas y los plazos de entrega. Sin ir más lejos, esta legislatura, el Gobierno de Cantabria ha autorizado un encarecimiento de nueve millones en la construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac)y de otros 13 millones en el centro logístico de La Pasiega. Lo que no es tan común es que esos modificados se hagan a la baja, tal y como ha ocurrido con uno de los cinco tramos del AVE entre Cantabria y Madrid y que están en ejecución en tierras palentinas.

