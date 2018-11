Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco «Para suceder a Revilla hay cantera de sobra y la idea es buscar entre todos» La alcaldesa y diputada regionalista, en Polanco, hace varios días. / Luis Palomeque «Las mujeres del PRC podemos estar en cualquier cargo, no sólo es cuestión de llegar a consejeras» VIOLETA SANTIAGO Santander Lunes, 5 noviembre 2018, 07:34

Abogada en ejercicio hasta que le llegó la oportunidad de ser diputada, Rosa Díaz es alcaldesa regionalista en Polanco y un valor en alza en el partido. Le gustaría seguir en sus dos trabajos políticos una legislatura más, porque se le quedan proyectos en el tintero como regidora y le está sacando jugo a su experiencia parlamentaria. Esta entrevista se hizo nada más conocerse que el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, volverá a ser el candidato del partido en 2019.

–El PRC vive un ciclo estupendo frente a otros partidos reñidos, divididos y hasta con denuncias internas. Esto hace que todos los analistas coincidan: ¿Es el momento de los regionalistas?

–Somos el único con estabilidad y unidad, lo que es fundamental a la hora de gobernar porque, si no eres capaz de gobernar tu casa, ¿cómo vas a gobernar a los demás? La unidad está demostrada: en el grupo parlamentario somos una piña. Y la última reunión de alcaldes ha sido una buena prueba de cómo está la estructura del partido.

–En esa reunión fue llamativo que había pocas mujeres... Pero todas colocadas delante en la foto para que se las viera bien.

–Hay mujeres en el partido. Quizá es que alcaldesas no somos tantas. A mí también me hicieron el comentario de la circunstancia de la foto y me parece casualidad. Yo iba hablando con Gema Perojo (alcaldesa de Solórzano) y nos pusimos donde caímos. Si después colocaron o no, ya no lo sé. No creo que fuera buscado.

–¿Las mujeres regionalistas se sienten valoradas? La pregunta viene al hilo de que su presidente no ha nombrado una sola consejera en sus 20 años en el Gobierno.

–Yo me siento valorada y en el área de Igualdad del partido se están haciendo bien las cosas. Es verdad que los regionalistas no han tenido consejeras, pero el presidente ya ha dicho que esto va a cambiar en la próxima legislatura. Y no es cuestión solo de consejerías, creo que podemos estar en cualquier cargo.

–¿Qué le parece que Miguel Ángel Revilla haya vuelto a postularse como candidato?

–Todos los regionalistas esperábamos la decisión. En este momento es lo mejor para el partido, como bien nos dijo él. La sensación que teníamos en la Ejecutiva (se refiere a la celebrada el jueves 25 de octubre) era de unanimidad, apoyándole y agradeciéndole que siga a estas alturas.

–¿Agradecen en especial por la edad o piensan que ésta puede pesar negativamente en algún momento? Porque ya son 76 años....

–Él está con todas las ganas. A ver, la edad es evidente, pero si está a tope con todo... Revilla no falta a ningún pleno del Parlamento pese a lo que se dice. Es uno de los pocos diputados que no ha faltado nunca a las sesiones. Está en el gobierno todas las mañanas y en su agenda diaria, incluido el fin de semana, lleva un ritmo frenético.

–¿Qué contesta a quienes critican su vertiente literaria y televisiva?

–Que los hechos son evidentes: es encomiable la promoción de Cantabria. En otras comunidades nos envidian. ¿Que sale en televisión? Yo le acabo de ver esta mañana y hablaba desde Santander. Y no olvidemos que infinidad de municipios, y también muchas empresas, le reconocen el trabajo que está haciendo.

–Se acaba la legislatura y La Pasiega está enfangada, la mina de zinc no avanza, del tren casi ni hablamos, Comillas a medio gas... ¿No cree que en la campaña les reprocharán su falta de gestión?

–No estoy de acuerdo con esa visión. La Pasiega no está enfangada. Un PSIR va por encima del Plan General. Estuvo algo enfangado durante el mandato de Íñigo de la Serna (exministro de Fomento) que cuestionó el proyecto y esperemos que el nuevo Gobierno lo impulse. De la mina habrá noticias en dos semanas, está todo en trámite. ¿El balance? Somos de las comunidades autónomas con menor paro según la última EPA. A nivel industrial todo es positivo. La Sanidad es de las mejor valoradas de España, en Educación la ratio profesores alumno es muy buena. Si comparamos la situación de 2015 con la de hoy, hemos tenido un crecimiento por encima de la media de España. Los números nos dan la razón. Claro que si alguien quiere criticar encontrará algún margen para hacerlo.

–En clave interna, ¿para qué le gustaría que sirviera el próximo congreso del partido?

–De ese congreso saldrá el programa electoral del PRC. Solo por eso será muy interesante: creemos que vamos a ganar de forma holgada y ahí definiremos las políticas que aplicaríamos en los próximos cuatro años en Cantabria. Es cierto que mediáticamente la cita pierde interés porque el candidato está resuelto. En lo interno del funcionamiento del partido, la reforma importante se hizo en el anterior congreso, cuando se potenció la estructura de la organización.

–Es usted vecina política del también regionalista Pablo Diestro, alcalde de Reocín, que dijo en público que no le gusta la figura del alcalde que es diputado a la vez. ¿Los alcaldes regionalistas que son parlamentarios se dieron por aludidos, como en su caso?

–Es una opinión más, respetable, que no genera conflicto. Yo soy alcaldesa y diputada y no me molesta que lo diga. Hacer compatibles ambas funciones es una cuestión de capacidades y si lo puedes llevar... Yo no tengo problema, aunque el examen me lo van a pasar los vecinos de Polanco en las elecciones y mi partido a la hora de hacer las listas autonómicas.

–¿Seguirá en los dos frentes?

–Sí. Después del congreso regional hay que convocar al comité local y yo espero que me elijan candidata. Y si el partido confía en mí para la lista regional, también.

–¿En qué parte del partido está? ¿En la que cree que Javier López Marcano debe volver a la primera línea de la gestión o en la que ya le ve amortizado?

–En el partido no hay esa sensación de dicotomía que, a lo mejor, se tiene fuera. Javier ha hecho una gran labor en el partido y él dirá si se puede contar con él o no. En el PRC no sobra nadie. Todos los que estamos tenemos recorrido y mucha gente que ahora no está puede entrar también. Lo importante es aportar al partido, no llamarse de una manera o de otra. No tenemos que pensar en nosotros, sino en que la organización vaya bien.

–Revilla ha confesado que le disgustaría muchísimo un posible conflicto en el seno del PRC cuando él se retire. Al seguir esta vez, lo que les ha dado es un margen de cuatro años para elegir sucesor...

–Nadie esperaba lo que ha pasado en el PP y en el PSOE, que antes estaban unidos y ahora mire. Yo creo que el mensaje del presidente es que con su sucesión debemos estar alerta para que no nos pase a nosotros lo de otros, que estaban unidos y ahora están rotos. El PRC tiene cantera de sobra tanto de gente joven como de mediana edad y la idea es que vamos a buscar entre todos y que saldrá alguien por consenso. La sucesión no me preocupa tanto si seguimos trabajando en la misma línea y con mucho diálogo.

–El jueves pasado el socialista Pablo Zuloaga se puso del lado de los ganaderos en Arredondo, que protestaban contra el Gobierno regional. ¿Qué opinión le merece que un socio del PRC en el Ejecutivo se sume a una movilización?

–Debe ser él quien dé explicaciones. Lo único que digo es que todos tenemos que saber en qué puesto estamos. Zuloaga tendría que disociar entre su papel como delegado del Gobierno y como secretario general de los socialistas. Cuando hay acumulación de cargos hay que tener claro en qué momento actuamos por uno o por otro. Lo que hizo en Arredondo es un poco extraño.