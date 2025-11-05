La surada aprieta: 24º en el interior de madrugada y noche tropical en Santander La Aemet mantiene para hoy el aviso naranja por fuertes rachas de viento en Liébana y el amarillo en la Cantabria del Ebro y valle de Villaverde

Ana Gil Zaratiegui Santander Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:44 | Actualizado 08:57h. Comenta Compartir

La intensa surada que azota Cantabria desde ayer ha dejado temperaturas poco habituales en los mercurios para un mes de noviembre. Las estaciones de Tama (Liébana) y San Vicente de la Barquera han apuntado la máxima de la región con 24,1º a medianoche y las tres de la mañana, respectivamente. Una noche que para un puñado de municipios se puede considerar tropical -aquellas en las que la mínima no baja de los 20 grados hasta el amanecer- como ha ocurrido en San Vicente, Santander, Castro Urdiales y Camargo (estación Santander Aeropuerto). Según la Aemet, a lo largo de la jornada de hoy las máximas podrían alcanzar hasta los 26-28 grados en la costa y valles de escasa altura.

El fuerte viento también ha dejado rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en Picos de Europa; 101 en San Roque de Riomiera; 95 en Alto Campoo y 92 en Reinosa. El vendaval en Picos de Europa y San Roque se cuela en el ranking de las rachas de viento más altas del país con la tercera y octava posición de tabla. La Aemet mantiene para hoy el aviso naranja por viento en Liébana (a la tarde pasará a ser amarillo) y el amarillo en la Cantabria del Ebro y valle de Villaverde durante todo el día y hasta media tarde, respectivamente.

La responsable de este empujón térmico es una borrasca situada al oeste de península sobre el Atlántico que favorece en Cantabria la llegada del viento de componente sur. Lo explicaba ayer Sergio Fernández, delegado de la Aemet en Cantabria, quien detalló que los efectos de la surada serán evidentes hasta el jueves: «Este miércoles, aunque es complicado confirmarlo porque el sur nunca se sabe, las temperaturas podrían llegar hasta los 26-28 grados en el litoral y valles de escasa altura». Además, este miércoles pueden registrarse precipitaciones débiles e incluso moderadas, sobre todo en la mitad sur de la comunidad.

🎥 Vídeo de las labores de apoyo del helicóptero del @cantabriaes a los @BbffCantabria del operativo de Montes que trabajan en la extinción de un incendio forestal en #Cahecho. Han realizado 2 vuelos y un total de 27 descargas, vertiendo sobre el fuego 24.300 litros de agua. pic.twitter.com/Yk40n96vnF — 112 Cantabria (@112Cantabria) November 4, 2025

Ayer en la tarde se desató un incendio forestal en la zona de Cahecho (Cabezón de Liébana) al tiempo que la zona permanecía en aviso naranja por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. El helicóptero del Gobierno de Cantabria apoyó a los bomberos forestales del operativo de Montes con dos vuelos y un total de 27 descargas, vertiendo sobre el fuego 24.300 litros de agua.