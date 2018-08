Los taxistas cántabros prolongan su huelga por tercer día consecutivo Un grupo de turistas fue andando, ayer, desde la estación de autobuses hasta su hotel con motivo de la huelga de taxis / Daniel Pedriza El seguimiento volvió a ser masivo en la segunda jornada de paros, en la que «los ánimos han estado más alterados», apuntaron en el sector MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Miércoles, 1 agosto 2018, 07:17

«Esperamos poder desconvocar lo antes posible, pero dependerá de que el Ministerio de Fomento redacte de forma concreta los puntos acordados en la reunión». Lo dijo, a última hora de ayer, Francisco Javier Gómez Ochoa, presidente de la Asociación de Pymes del Taxi, Acapyt, y vicepresidente de la Federación Cántabra del Taxi. O sea, que la huelga se prolongará en Cantabria una jornada más. En principio, hasta la medianoche, «aunque todo depende de lo que se decida a nivel nacional». Todo, tras una segunda jornada de paros en la que se recrudecieron los 'encontronazos' entre los taxistas y los VTC (vehículos de alquiler con conductor) tanto en el aeropuerto como en las estaciones.

«Los ánimos han estado más alterados», reconoció Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación. Según relató, ayer mantuvieron un encuentro improvisado con la Dirección General de Transportes en el que se estableció el «compromiso de convocar una comisión en la que estén presentes la Guardia Civil y la Policía Nacional para avanzar en materia de inspección de los VTC». De hecho, hoy los taxistas van a reunirse con la Policía Local de Santander.

Y mientras, en la calle, los trastornos por el paro. «Es una faena no poder coger el taxi, pero están en su derecho», comentaba un pasajero al bajar del tren de Reinosa. «Claro que es más incómodo», decía una turista que no pudo coger un taxi en la puerta de su hotel para llegar a la estación de Feve. «Hemos tenido que venir en autobús y había atasco, pero respeto todas la huelgas». Un hombre mayor que venía de Los Corrales, Jesús Gutiérrez, contaba que suele ir en taxi, pero «esta vez voy andando y no pasa nada».

«Suelo coger taxi, pero esta vez voy andando, no pasa nada. Les entiendo y tienen mi apoyo al 100%» Jesús Gutiérrez Usuario

Ana Gómez Turista

«Huelga salvaje, no. Estarán en su derecho, pero no es justo para las personas mayores»

Muchos de los que entraban o salían de las estaciones manifestaron su «apoyo al 100%» al paro, pero no todos fueron tan comprensivos. «Huelga salvaje, no. Es injusto para las personas mayores o que tenemos que ir a rehabilitación», decía una mujer. En este sentido, la Federación aseguró estar cumpliendo con los servicios mínimos. «Hemos llevado gratis a las personas que tenían que ir a Valdecilla Sur y se han atendido las llamadas de personas con movilidad reducida», aseguró Gomez. «Nos han llamado de la Obra San Martín; hemos acudido a llevar a un hombre a las doce de la noche recién operado a su casa; también, a una familia con niños pequeños y a una pareja de invidentes».

Fue una jornada de escenas. Una joven lloraba porque llegaba tarde al trabajo y ofrecía «el doble del dinero» si la llevaban. Nada. También una procuradora que necesitaba llegar «urgentemente a los juzgados» manifestó sus quejas a los taxistas en la parada con los motores apagados. Al no obtener resultado, la mujer buscó otra forma de llegar, «pero un grupo de taxistas la seguimos y al ver que iba a subirse a un VTC, llamamos a la policía». «Al pedirle la documentación comprobaron que no tenía hoja de ruta ni contrato y ordenaron a la pasajera bajar del vehículo», relataron los taxistas.