El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Técnicos superiores sanitarios se concentran frente a las puertas del Hospital de Valdecilla, en Santander. DM

Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»

La concentración de este jueves, secundada a nivel nacional, se ha seguido en el Hospital de Valdecilla, Sierrallana y Laredo

L. V. C.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

Tras varias concentraciones y huelgas, el sector de los técnicos superiores sanitarios en Cantabria se ha concentrado este jueves en las puertas de los hospitales ... para reivindicar su reconocimiento profesional. Una protesta, secundada a nivel nacional, que coincide con la reunión de por el grado con el Ministerio de Sanidad. Y es que, desde el sector se lucha para lograr la actualización de su titulación (pasar de una FP superior al grado universitario para homologarse con la Unión Europea).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  3. 3

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  4. 4

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  5. 5 La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el de Cillorigo de Liébana
  6. 6

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  7. 7

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  8. 8

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  9. 9

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  10. 10 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»

Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»