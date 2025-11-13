Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»
La concentración de este jueves, secundada a nivel nacional, se ha seguido en el Hospital de Valdecilla, Sierrallana y Laredo
L. V. C.
Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:37
Tras varias concentraciones y huelgas, el sector de los técnicos superiores sanitarios en Cantabria se ha concentrado este jueves en las puertas de los hospitales ... para reivindicar su reconocimiento profesional. Una protesta, secundada a nivel nacional, que coincide con la reunión de por el grado con el Ministerio de Sanidad. Y es que, desde el sector se lucha para lograr la actualización de su titulación (pasar de una FP superior al grado universitario para homologarse con la Unión Europea).
En Cantabria, se han sumado en el Hospital de Valdecilla, Sierrallana y Laredo. En estos lugares, los trabajadores han portado mensajes reivindicativos en los que se podía leer lemas como: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora» o «Por un estatuto que nos respete», entre otras consignas.
El pasado lunes, 3 de noviembre, frente a los Ministerios de Hacienda y de Sanidad, miles de técnicos superiores sanitarios (TSS) –alrededor de un centenar desplazados desde Cantabria– se manifestaron en Madrid para reclamar la homologación educativa.
Días atrás, los trabajadores del sector en Cantabria secundaron la huelga nacional convocada por los sindicatos «ante la falta de cumplimiento» por parte de los Ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda de las demandas «históricas» que llevan reivindicando los profesionales más de 40 años. «Estamos contentos porque el seguimiento de la huelga está siendo abrumador, una gran mayoría de los laboratorios están prácticamente con el personal mínimo», destacó por entonces Ángel Estébanez, vocal de Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel).
También criticó que existe «una falta de voluntad política» para resolver estas reclamaciones, ya que tanto la administración nacional como autonómicas son «corresponsables» de la situación del sector.
