Los trabajadores de prisiones esperan avances en la cita de hoy en Madrid Los trabajadores, a las puertas del penal de Santoña. / Sane Los sindicatos de El Dueso creen que la cárcel cántabra ha sido durante el conflicto un ejemplo de «lucha y unión» a nivel nacional y afirman que habrá más movilizaciones si no llegan novedades DANIEL MARTÍNEZ Santander Miércoles, 28 noviembre 2018, 12:02

Las personas que cruzan cada día la verja de la cárcel santoñesa de El Dueso para realizar su labor profesional como vigilantes de seguridad, personal sanitario, educadores o psicólogos reconocen que trabajan en una de las mejores prisiones de España. Por su bajo nivel de conflictividad, por sus programas de reinserción y convivencia, por las características y la variedad de instalaciones o incluso por su situación privilegiada y las vistas al mar, el penal puede ser «incluso uno de los mejores de Europa». Por eso, porque tienen una base inmejorable y unas condiciones de partida que envidian los compañeros destinados en otros centros penitenciarios del país, lamentan especialmente que la falta de personal y otros problemas echen por tierra todo lo anterior y se haya llegado a una situación que es «insostenible».

En estos momentos, los sentimientos entre las cerca de 300 personas que trabajan en prisiones en la región –unos 250 en El Dueso y otras 50 en el Centro de Inserción Social José Hierro de Santander– son contradictorios. Por un lado, la frustración de ver cómo las cuatro jornadas de huelga que protagonizaron la semana pasada por el conflicto laboral que arrastran desde hace casi dos años sólo han servido para que el Ministerio del Interior fije una reunión que se celebrará hoy en Madrid. Por otro, el orgullo por haberse convertido en la punta de lanza de las prisiones a nivel nacional y ser un ejemplo «de lucha y unión» de los empleados.

Reivindicaciones 1.Más personal. En Cantabria faltan unos 40 trabajadores por la no reposición de las vacantes. En toda España se necesitan 3.500 y el Ministerio del Interior ha anunciado unas 900. 2.Rejuvenecer la plantilla. Los trabajadores de El Dueso tienen una edad media de 53 años. Los internos son más jóvenes, por lo que, unido al problema anterior, hace que la seguridad no esté garantizada. 3.Agentes de autoridad. Piden tener esta condición para que las agresiones no queden en una mera sanción y estén legalmente más protegidos. 4.Equiparación salarial. En Cantabria cobran 400 euros menos que en el País Vasco. Quieren equiparación. 5.Retirada de expedientes. Que se revisen los expedientes disciplinarios contra algunos empleados y que no se apliquen a los que estaban en servicios mínimos y no pudieron cumplirlos por el bloqueo de las puertas durante la huelga.

«En esta histórica huelga, en Cantabria hemos contado con el apoyo de las instituciones más importantes de la comunidad, algo que si se produjese en todas las provincias podría desbloquear esta situación», afirma Juan José Cabrera, portavoz del sindicado Acaip. Se refiere a los encuentros que mantuvieron con el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, y el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, después de que los trabajadores lograran bloquear los accesos al penal. Durante trece horas, una decena de personas que además acababa de concluir su turno de noche se tuvo que hacer cargo de controlar a los 450 presos. Ante esta situación, el director de El Dueso ordenó la presencia de la Guardia Civil, que no llegó a actuar.

Santiago Expósito, de Comisiones Obreras, coincide plenamente con su compañero y está convencido de que El Dueso se ha convertido en los últimos días en una referencia: «Lo más importante para nosotros era dar a conocer los problemas que sufrimos y creo que lo hemos conseguido».

Expósito apunta que el principal es la falta de personal, que supone «un riesgo no sólo para los funcionarios, sino también para los internos que no ven garantizada su seguridad». En Cantabria se requieren unos 40 trabajadores más y la situación va a peor, ya que hay pendientes en los próximos meses diez jubilaciones. La oferta pública de 900 plazas que anuncia el Ministerio es insuficiente, porque hacen falta unas 3.500. A ello se suma la desigualdad salarial entre prisiones. En El Dueso, por ejemplo, cobran unos 400 euros menos que en las cárceles vascas. Además, reclaman que sean reconocidos como agentes de la autoridad, ya que el hecho de no tener esta consideración genera una «indefensión absoluta». Sin ella la mayor parte de las agresiones que sufren y que no tienen reconocido un daño físico «quedan en multas que, al final, quedan en nada» al ser insolventes sus autores. Este año se han registrado dos agresiones.

Ahora, están pendientes de la reunión de hoy en Madrid, algo que valoran positivamente porque supone retomar las negociaciones. A pesar de ello, avisan de que volverán las movilizaciones si no se consigue un acuerdo justo.