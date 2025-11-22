El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El periodista palestino Kayed Hammad. Javier Cotera

Kayed Hammad

Periodista gazatí
«Con la trampa de Trump, Israel solo nos ofrece la esclavitud o la muerte»

Enlace del corresponsal de Vocento Mikel Ayestaran, ha pasado 21 meses en Gaza durante el conflicto y va a participar hoy en el festival solidario organizado en Cabezón de la Sal

A. G.

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

En su juventud estudió tres años en Málaga y aprendió español, lo que le ha convertido en el enlace con numerosos medios hispanohablantes en Gaza ... durante los últimos años. Así se convirtió en el 'fixer' del corresponsal de Vocento en Oriente Medio, Mikel Ayestaran. Tras pasar 21 meses en Gaza, donde ha vivido en primera persona el conflicto con Israel, ha regresado a España y va a participar hoy en el festival solidario organizado por las asociaciones Sumud y Cabezón por Palestina.

