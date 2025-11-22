En su juventud estudió tres años en Málaga y aprendió español, lo que le ha convertido en el enlace con numerosos medios hispanohablantes en Gaza ... durante los últimos años. Así se convirtió en el 'fixer' del corresponsal de Vocento en Oriente Medio, Mikel Ayestaran. Tras pasar 21 meses en Gaza, donde ha vivido en primera persona el conflicto con Israel, ha regresado a España y va a participar hoy en el festival solidario organizado por las asociaciones Sumud y Cabezón por Palestina.

–Visita Cantabria para participar en el evento solidario organizado en Cabezón. ¿Qué va a contar en este encuentro?

–Voy a dar una charla para que la gente conozca la situación actual en Palestina, en especial después de la trampa de Trump. Mucha gente cree que las cosas se han calmado y que todo va bien y desafortunadamente ocurre todo lo contrario. Por eso queremos que todo el mundo pueda seguir las actividades contra este genocidio y que sepan todo lo malo que está pasando en Gaza.

–Ha pasado usted gran parte del conflicto en Gaza actuando como periodista. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

–He estado ahí 21 meses durante la guerra, en Gaza ciudad y en el norte. Estaba con mi familia y trabajaba como periodista, el único trabajo que se podía hacer, y he trabajado para diferentes medios de comunicación. Llevo más que 20 años trabajando con periodistas como fixer y traductor, pero ahora me he convertido en productor y en corrector. Todo con un riesgo muy alto porque trabajar de periodista en Gaza es más peligroso para cualquiera, aunque sea australiano, que ser un miliciano con un Kalashnikov o un lanzagranadas.

–¿Por qué?

–Desde el primer momento Israel ha utilizado todo como arma de guerra: agua, comida, luz, medicamentos… Y una de estas armas consiste en prohibir la entrada a los periodistas internacionales para que nadie sepa lo que está pasando. Entonces el problema fue con los periodistas locales, que fueron objetivos y han conseguido asesinar a 254.

–¿Cómo valora el conflicto de fondo que ha provocado esta situación?

–Nosotros llevamos en este infierno mucho tiempo. Hay mucha gente que cree que este infierno empezó el 7 de octubre. Desafortunadamente, nosotros llevamos con la ocupación israelí 77 años y antes sufrimos de la ocupación de los británicos. Hubo muchas guerras y muchas masacres pero no fueron documentadas como hoy en día. En los últimos 17 años hemos pasado un bloqueo que es mortal, que ha convertido la franja de Gaza la cárcel más grande al aire libre del mundo, un lugar donde solo entraba lo mínimo para mantenernos en vida.

–¿Qué es Hamás? ¿Un gobierno, resistencia armada o un grupo terrorista?

–Hamás es todo el mundo, es una idea de resistencia. Porque, por ejemplo, antes de Hamás quien llevaba la bandera de la resistencia armada era Yihad Islámica. Antes eran los Fatah, que han sido la autoridad palestina durante más que 25 años. Y antes eran el Frente Popular y el Democrático. Y si hacemos una comparación entre estos y Hamás, los de Hamas son religiosos y los otros son ateos y no creen en Dios, son comunistas. Pero, sin embargo, todos han sido clasificados por Israel como terroristas fanáticos. El tema es la resistencia y si ahora mismo desaparece Hamás saldrá otra facción bajo otro nombre y otra estrategia y la resistencia va a seguir. Por eso eso es una tontería decir que Hamás es el que provoca.

–La Autoridad Palestina en Cisjordania actúa de otra forma.

–En Cisjordania no existe Hamás y no hay resistencia armada. Al contrario, en la Autoridad Palestina son muy educados y hacen todo lo que les piden los israelíes. Pero sin embargo lo están pasando muy mal y ahora lo van a pasar mucho peor porque Israel está pensando en coger esos territorios palestinos, que tienen asentamientos israelíes, y quiere convertirlos en territorios israelíes que tengan algunos asentamientos palestinos rodeados por muros. Ese es el resultado de ser bueno y creer en lo que dicen los israelíes que quieren darnos. Ya llevan 30 años con este tema. Cuando se firmó el Acuerdo de Oslo había 120.000 colonos y hoy en día hay 800.000. Entonces había menos de 10 puestos de control y hoy en día hay más de mil.

–¿Qué ha cambiado durante los últimos dos años?

–Tras este pacto de Israel y Estados Unidos nosotros no aceptamos cambiar un ejército por otro, aunque lleve otro uniforme y tenga otro nombre. Para nosotros van a hacer lo mismo. Son ocupaciones y hay que seguir. Y quién ha luchado 77 años va a seguir luchando más y más. Nosotros llevábamos 77 años perdiendo. Y en esta en esta guerra o en este genocidio no hemos ganado militarmente, pero esa es la primera vez que Israel pierde porque ha perdido el relato. El de que son el pueblo elegido de Dios, que son víctimas, el ejército más moral del mundo, el único país democrático en el Oriente Medio. Eso ya no cuela con nadie hoy en día. Eso lo han perdido y es una gran pérdida. Todo el mundo ahora sabe la cara verdadera del sionismo con el apoyo de Estados Unidos y otros países. Por eso vemos estas manifestaciones por todo el mundo, de las que España e Irlanda son la vanguardia y esperamos que contagien a todos. Tarde o temprano esta ganancia se acumula. Y sabemos que estos jóvenes que salen hoy en día en todo el mundo, dentro de 10 o 15 años serán los que van a gobernar y nadie les va a tomar el pelo. Esa es la gran ganancia del 7 de octubre, que ha sacado la causa palestina del agujero negro donde la habían metido los sionistas con ayuda de los sionistas árabes.

–¿Cuál es la situación en Gaza ahora mismo?

–Lo que entra de alimentos y de ayuda humanitaria no llega ni al 10 o 15% de la necesidad total que hay. Y todo el mundo está preocupado por los cadáveres de los rehénes, que eran prisioneros, pero nadie habla que en Gaza todavía tenemos entre 10.000 y 15.000 muertos bajo los escombros. Nadie menciona que Israel tiene 10.400 prisioneros palestinos. Todo eso es lo que nos quema y nos deja un sabor amargo, el doble rasero que se utiliza contra nosotros.

–El conflicto va mucho más allá de Israel y Palestina. ¿Qué papel deben jugar los países árabes?

–También hay un problema con los árabes, con los regímenes, no con la gente. Para ellos los de Gaza somos conocidos por revolucionarios y nos ven como un peligro que puede contagiar a sus pueblos, y que eso puede significar que van a perder sus privilegios. Muchas veces me dicen: ¿tú qué esperas de los árabes? Yo solo espero que nos dejen en paz. No quiero que nos ayuden. Pero que no ayuden a Israel. Que nos dejen en paz y nosotros nos arreglemos. Durante la guerra han ayudado a Israel igual que Estados Unidos, igual que Francia, Alemania o Inglaterra. Nosotros la verdad es que lo tenemos muy crudo, pero no tenemos otra alternativa. Estamos entre la espada y la pared y hay que seguir. Hasta que se consiga algo.

–Ha colaborado usted durante mucho tiempo con el corresponsal de Vocento en Oriente Medio, Mikel Ayestaran. ¿Cómo ha sido su relación?

–Con Mikel llevo más de 20 años trabajando y la relación ya es más bien de hermanos. Estaba muy preocupado cuando empezó la guerra. Primero él no podía entrar y luego cada vez la cosa estaba peor. Cada día me mandaba por lo menos un mensaje: «¿Cómo estáis?» Yo le contestaba que vivos y sanos. Pero luego el mensaje cambió un poco: «¿Habéis comido?» Yo siempre le decían que sí, pero un día me dijo: «¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué habéis comido?» Le dije de nuevo que sí, pero él me dijo que le enviara una foto. Así que le hice una foto a un plato de pasta, pero para decir la verdad, este plato no era para uno, estábamos juntos 17 personas y ese plato podía ser para cinco o seis.