Transportes anuncia cortes nocturnos por obras en tres túneles en las autovías S-10, S-20 y S-30 hasta el 19 de noviembre El desarrollo de los trabajos consiste en llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura, previo fresado del aglomerado existente en las vías

Plano de los túneles en los que se verá afectada la circulación del tráfico.

L. V. C Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 13:18

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado cortes nocturnos (de 22.00 a 06.00 horas) por obras de modernización de los túneles de Astillero, La Marga y Maliaño en la autovía S-10, La Albericia en la S-20 y La Morcilla en la S-30, hasta el próximo miércoles, 19 de noviembre.

En concreto, se van a producir afectaciones al tráfico en las siguientes fechas: desde las 22.00 horas de hoy, día 11, hasta las 06.00 horas del 12 de noviembre, se cortará al tráfico el túnel de Astillero en la autovía S-10 en dirección Bilbao. Mientras, desde las 22.00 horas del 12 de noviembre hasta las 06.00 horas del día 13, se verá interrumpida la circulación en el túnel de Astillero en la autovía S-10 en dirección Santander.

Por su parte, desde las 22.00 horas del 13 de noviembre hasta las 06.00 horas del día 14, se cortará al tráfico el túnel de La Albericia en la autovía S-20 en ambas direcciones. Igualmente, desde las 22.00 horas del 17 de noviembre hasta las 06.00 horas del día 18, se prohibirá la circulación en el túnel de La Morcilla en la autovía S-30 en dirección Bilbao. Por último, desde las 22.00 horas del 18 de noviembre hasta las 06.00 horas del 19, se cortará al tráfico el túnel de La Morcilla en la autovía S-30 en dirección Santander.

Ampliar Afectaciones al tráfico en la autovía S-10 por obras de mordenización de túnel de Astillero. MT

Además, se va a proceder a la ejecución de un cruce de calzada en el ramal de la salida 7 de la autovía S-10, en dirección Santander, en las proximidades a la boca del túnel de Astillero. Por ello, esta vía también se cortará al tráfico los días 12 y 13 de noviembre, entre las 10.00 y las 17.00 horas.

Según informó este martes el departamento de Óscar Puente, los cortes y los itinerarios alternativos hacia Santander, Torrelavega o Bilbao estarán debidamente señalizados. Además, como medida complementaría, habrá un operario señalista en cada una de las zonas afectadas.

El desarrollo de estos trabajos consiste en llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura, previo fresado del aglomerado existente en estas vías, explicó el el Ministerio de Transportes que también señaló que los cortes se realizan «en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios».

Igualmente, las mismas fuentes recordaron que las obras cuentan con un presupuesto de 4,8 millones de euros con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.