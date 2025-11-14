El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ejemplo de una pantalla acústica. MTMS

Transportes destinará 16,3 millones a reducir el ruido en varios tramos cántabros de las autovías A-8 y S-10

El Ministerio someterá a información pública el proyecto que incluye pantallas acústicas y repavimentación

P.C.

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:04

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de actuaciones contra el ruido en tramos cántabros de las autovías A-8 y S-10, que cuenta con un presupuesto estimado de 16,3 millones de euros y que incluirá pantallas acústicas de distinta altura o la repavimentación de las calzadas con mezclas fonoabsorbentes.

En una nota de prensa difundida este viernes, explica que someterá el proyecto a información pública, mediante su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el proyecto afectará al tramo de la A-8 entre Torrelavega y Hoznayo, del kilómetro 195,170 al 232,370; y al de S-10 entre el kilómetro 3,180 y 11,760, al sur de la ciudad de Santander.

El objeto de los trabajos, que se enmarcan en la fase II del Plan de Acción contra el Ruido en la Red de Carreteras del Estado (RCE), es implementar las medidas correctoras necesarias para cumplir los objetivos de calidad acústica (OCAs) establecidos en la normativa vigente, y cuyo cumplimiento en la Red de Carreteras del Estado se revisa periódicamente mediante la elaboración de los correspondientes Mapas Estratégicos del Ruido (MER).

A partir del análisis de los correspondientes MER en los mencionados tramos, se han definido las actuaciones para reducir la contaminación acústica por la presencia de edificaciones de uso residencial, hospitalario y docente.

El Ministerio recuerda que recientemente ha comenzado también las obras para mejorar la movilidad peatonal y ciclista en las travesías de la N-611 y N-623 en Santander, por 11,42 millones de euros.

