Instalaciones del Hospital Valdecilla. Alberto Aja

Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:18

Los traumatólogos de Valdecilla, que desde hace casi dos meses están asumiendo las urgencias de la especialidad derivadas desde el Hospital de Laredo –porque allí ... no disponen de efectivos suficientes para atender esa demanda y, a la vez, sacar adelante su abultada lista de espera quirúrgica–, se han plantado esta semana y han dejado de operar de forma extraordinaria (y voluntaria) por las tardes. De lunes a viernes no ha habido peonadas. «Una medida motivada por la carga que supone para el equipo de Traumatología las cirugías urgentes enviadas desde Laredo», como indican desde el Sindicato Médico, toda vez que «llega a interferir en la actividad programada de Valdecilla», es decir, en las cirugías de su propia lista de espera. Y cabe recordar que el balance de situación, recién publicado por el SCS, revela que pese a ser una de las especialidades que más opera, no logra reducir su atasco.Al cierre de octubre, eran 5.222 los pacientes pendientes de pasar por quirófano por problemas traumatológicos.

