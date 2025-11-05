El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los usuarios llegan a la estación de Santander. Roberto Ruiz
Transbordos

Del tren al bus, el cambio obligado por las obras

El Diario Montañés sube a la línea C-3 de Renfe para hablar con los usuarios que deben hacer transbordo en El Astillero por los trabajos de duplicación de la vía

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

A las nueve de la mañana de ayer, Fernando Carrascal tenía cara de sueño y de pocos amigos. «No hay derecho que a lo que ... estamos sufriendo siempre con problemas técnicos se le sume ahora esto», critica este usuario diario del tren. No le ha sentado nada bien el plan de transporte alternativo diseñado por Renfe para hacer frente a las obras de duplicación de la vía de ancho métrico en la conexión con Bilbao, que se prolongarán hasta el próximo mes de marzo. Unos trabajos que obligarán a todos los usuarios de las líneas C-3 y R-3 a bajarse del tren en El Astillero para continuar por carretera el trayecto hasta Liérganes y la capital vizcaína, respectivamente. «Ahora, con las obras, voy a llegar diez minutos tarde, ya lo he calculado», protesta este hombre que cada día sube al tren en la estación de Santander y se baja en la de San Salvador.



