Del tren al bus, el cambio obligado por las obras

A las nueve de la mañana de ayer, Fernando Carrascal tenía cara de sueño y de pocos amigos. «No hay derecho que a lo que ... estamos sufriendo siempre con problemas técnicos se le sume ahora esto», critica este usuario diario del tren. No le ha sentado nada bien el plan de transporte alternativo diseñado por Renfe para hacer frente a las obras de duplicación de la vía de ancho métrico en la conexión con Bilbao, que se prolongarán hasta el próximo mes de marzo. Unos trabajos que obligarán a todos los usuarios de las líneas C-3 y R-3 a bajarse del tren en El Astillero para continuar por carretera el trayecto hasta Liérganes y la capital vizcaína, respectivamente. «Ahora, con las obras, voy a llegar diez minutos tarde, ya lo he calculado», protesta este hombre que cada día sube al tren en la estación de Santander y se baja en la de San Salvador.

Del otro lado, hay viajeros más optimistas: «Nos quejamos de todo y sobre todo de los trenes y de las infraestructuras. Pues si queremos que mejore, habrá que hacer obras, y las obras hay que hacerlas y traen sus complicaciones», opina Paula Valencia, usuaria diaria del trayecto Solares-Santander.

Para hacer este reportaje tomamos el tren a las nueve y cuarto de la mañana en Santander. Muchos viajeros no llegan a El Astillero, como Carlos Fernández, que tiene un negocio en Maliaño y todos los días elige el tren para ir a trabajar. «No me afecta en nada la obra ni el trasbordo; pero entiendo que lo lógico sería que hicieran todo el trayecto en bus. Yo, de hecho, cada vez que veo que hay algún problema con las líneas, que es cada quince días, más o menos, cojo el bus y listo», comenta.

Ampliar Los viajeros hacen trasbordo en la estación de El Astillero. Roberto Ruiz Actualización continua en el chat de whatsapp Desde que el pasado lunes comenzase el plan alternativo de transporte diseñado por Renfe para subsanar los problemas con las obras en las vías, muchos usuarios se han visto muy perdidos por la falta de información. «Estaba anunciado de varias maneras, pero aún con todo se ha puesto en marcha un grupo de informadores en muchas estaciones», cuentan fuentes de Renfe. También se mantiene la información actualizada minuto a minuto en el grupo de whatsapp de la propia Renfe. «Lo que pretendemos es que todo el mundo conozca todas las incidencias y todo lo que pueda ser importante de cara a todos estos cambios que estamos viendo esta semana con los trasbordos. Pretendemos que se cause el mínimo trastorno posible a los usuarios».

Otros no tienen prisa. Es el caso de tres jubilados que tienen como destino Ceceñas y Heras. «La cuestión es saber que hay trasbordo porque el lunes había más problema porque mucha gente no lo sabía pese a que había salido en el periódico», informa José Secada.

En la estación de tren de Santander hay un pequeño anuncio informativo en la corchera, pero si el usuario no se detiene y lo mira con detenimiento, no llama la atención. Por eso Renfe habilitará durante esta semana un servicio especial informativo con agentes que comunicarán a los usuarios todas las incidencias y los horarios de los trasbordos. «Queremos que todo el mundo sepa bien a qué atenerse hasta que la situación se normalice», informan en Renfe.

Ayer ya se tomaron las primeras medidas. «El lunes, que es cuando comenzó todo, resultó un poco caótico porque no había suficientes autobuses para toda la gente en El Astillero;pero hoy ya lo han arreglado», cuenta Marita García, que el lunes vivió «hasta empujones» por conseguir un aplaza de autocar. Monbus, la empresa encargada de fletar estos autocares habilitó para este martes tres aparatos más para las horas punta:las siete de la mañana, las once y las cuatro. «Lo que se busca es que no vuelva a pasar lo que sucedió el lunes porque hay que ver primero cómo es la situación para luego subsanarla, pero se ha hecho rápido y bien», cuenta Cristian Cánovas, conductor de uno de estos vehículos.

Adif informó hace unos días de que este corte temporal del servicio ferroviario, que se prolongará hasta principios de marzo de 2026, servirá para ejecutar las obras en un tramo de 6,8 kilómetros de la línea de ancho métrico entre Bilbao y Santander. Unas obras enmarcadas en el Plan de Cercanías de Cantabria, con una inversión que ronda los 50 millones de euros y contempla tanto la construcción de una nueva vía electrificada como la adecuación y mejora del trazado existente, lo que permitirá incrementar la velocidad máxima de la línea y mejorar el confort de los viajeros.

Según Adif, las obras permitirán reforzar la fiabilidad de la infraestructura, aumentar la capacidad de la red ferroviaria y la frecuencia de los trenes, en línea con los objetivos del Plan de Cercanías, que cuenta con un presupuesto global de 1.599 millones de euros.

Sin entrar en la estación

Continuando con el periplo de este reportaje y una vez en Liérganes, los viajeros ni siquiera entran a la estación, que está totalmente desmantelada por los trabajos de mejora. El autocar estaciona frente al edificio. A la vuelta se conservan todas las paradas. «Se ve que están haciendo lo posible por causar el menor trastorno pero lo veo mal. Al final me veo obligada a salir una hora antes todos los días porque no sé si va a fallar algo y no puedo llegar tarde al trabajo», lamenta Estefanía Acebo, que acude a trabajar a Solares todos los días.

El horizonte de marzo, cuando está previsto que hayan finalizado las obras, aún queda lejos. «Esperemos que todo esto sea para bien, y que todos los problemas que había, se solucionen», desea Antonio Redondo. Habrá que esperar.