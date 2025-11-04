El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Palas excavadoras trabajando en La Pasiega. Roberto Ruiz

El Tribunal Superior avala el proyecto de expropiación de terrenos de La Pasiega

La Sala de lo Contencioso rechaza otro recurso de varios propietarios y tiene pendiente otro respecto a la vigencia del PSIR, que no se llegó a publicar en el BOC

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:15

El polígono de La Pasiega ha vuelto a salvar otro frente judicial después de que en mayo de 2024 una jueza concluyese que la tramitación de la infraestructura se hizo mal ... porque el PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional), la herramienta urbanística que los sustenta, nunca se llegó a publicar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), lo que supone que no está vigente.

