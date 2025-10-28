El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Paula Fernández, Miguel Ángel Revilla, Javier Marcano y Pedro Hernando, en la Ejecutiva celebrada en la sede del PRC. Javier Cotera

Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto

En noviembre, el PP debe llegar a aun acuerdo con los profesores, firmar la opción de compra del polígono de la Vega y presentar un plan de choque para la prevención del cancer de mama, entre otras medidas, si quiere sentarse a negociar las cuentas con los regionalistas | La Ejecutiva del PRC aprueba, además, otros 35 puntos que debe incluir el futuro acuerdo presupuestario

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 19:42

El Gobierno de Cantabria tiene un mes como máximo para llegar a un acuerdo salarial con los sindicatos educativos, para firmar la opción de compra ... del Polígono de la Vega en Reinosa y para presentar un plan de choque para la prevención del cáncer de mama si quiere que el PRC se siente a negociar el Presupuesto. Además, durante el mes de noviembre, el PP debe abonar todas las ayudas y subvenciones pendientes al sector primario, restituir la organización del servicio de enfermería en el Hospital de Laredo, mejorar la dispensación farmeceútica en el Hospital Tres Mares y ampliar el servicio de hospitalización domiciliaria en Campoo. Esas son las condiciones de obligado cumplimiento que la Ejecutiva del PRC ha aprobado para empezar a hablar con el Gobierno sobre su apoyo a las cuentas para 2026. Si todo eso no se cumple en el próximo mes, los regionalistas ni siquiera llegarán a la segunda fase de la negociación: una propuesta de 35 medidas sanitarias, educativas, sociales, industriales, culturales y económicas que debe incluirse como parte del acuerdo que ambos partidos firmarían más adelante.

