Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto

El Gobierno de Cantabria tiene un mes como máximo para llegar a un acuerdo salarial con los sindicatos educativos, para firmar la opción de compra ... del Polígono de la Vega en Reinosa y para presentar un plan de choque para la prevención del cáncer de mama si quiere que el PRC se siente a negociar el Presupuesto. Además, durante el mes de noviembre, el PP debe abonar todas las ayudas y subvenciones pendientes al sector primario, restituir la organización del servicio de enfermería en el Hospital de Laredo, mejorar la dispensación farmeceútica en el Hospital Tres Mares y ampliar el servicio de hospitalización domiciliaria en Campoo. Esas son las condiciones de obligado cumplimiento que la Ejecutiva del PRC ha aprobado para empezar a hablar con el Gobierno sobre su apoyo a las cuentas para 2026. Si todo eso no se cumple en el próximo mes, los regionalistas ni siquiera llegarán a la segunda fase de la negociación: una propuesta de 35 medidas sanitarias, educativas, sociales, industriales, culturales y económicas que debe incluirse como parte del acuerdo que ambos partidos firmarían más adelante.

Condiciones que el Gobierno debe cumplir en un mes 1 Sanidad En el Hospital de Laredo, restitución inmediata del sistema organizativo modificado en febrero que conlleva restablecer la enfermera del turno de noche y la enfermera de esterilización.

2 Sanidad Presentar de manera inmediata un Plan de choque para la prevención del cáncer de mama.

3 Sanidad En el Hospital Tres Mares de Reinosa, puesta en marcha de la dispensación farmacéutica de medicamentos sujetos a visado, tal y como se contempla en los Presupuestos de 2025, así como la ampliación del servicio de hospitalización domiciliaria a los municipios de la Comarca de Campoo que aún carecen de él y a los Valles de Iguña y Anievas, conforme a la demanda de los profesionales sanitarios. 4 Educación Firma inmediata, antes de la presentación del Presupuesto en el Parlamento, del acuerdo de adecuación salarial del personal docente, eliminando la denominada ‘Cláusula Silva’, en igualdad de condiciones con el resto de los acuerdos ya suscritos con otros empleados públicos. 5 Subvenciones Abono inmediato de todas las ayudas y subvenciones pendientes al sector primario, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. 6 Industria La firma inmediata de la opción de compra del Polígono de la Vega de Reinosa con el Sepes.

La dirección del PRC se encuentra muy molesta por la actitud del Gobierno en estos primeros coqueteos entre ambos partidos. «Han demostrado muy poca voluntad de llegar a acuerdos», se puede leer en el documento trasladado a la Ejecutiva regionalista. La entrega de solo 13 folios por una sola cara, cuando el Presupuesto real cuenta con unas 5.000 páginas, «así lo evidencia».

Por eso, hay una diferencia sustancial en la negociación de este año respecto a las tres ocasiones anteriores en las que Miguel Ángel Revilla se dio la mano con María José Sáenz de Buruaga. Esta vez el PRC impone unas condiciones previas a la firma del documento con un plazo de cumplimiento muy ajustado: un solo mes.

Medidas que debe incluir el acuerdo con el Gobierno para aprobar el presupuesto Sanidad Dotación de un plan de 30 millones de euros para la mejora de las instalaciones, medios técnicos y dotación de personal de los hospitales de Laredo, Tres Mares de Reinosa y Liencres. Dotación de un Plan de Estímulos para la Atención Primaria centrado en el mundo rural, por valor de 12 millones de euros, con incentivos económicos y medidas compensatorias para el personal sanitario. En concreto, todas las medidas aprobadas en el Parlamento que siguen sin ponerse en marcha: complemento de despoblación, abono del kilometraje, etc. Dotar el Plan de choque para la prevención del cáncer de mama, con al menos 5 millones de euros de presupuesto para dotar de medios técnicos, personal y eliminando burocracia, para eliminar antes de diciembre de 2025 la lista de espera en la materia. Licitación antes de diciembre de 2025 del centro de salud de Polanco y aprobación de los proyectos de San Felices de Buelna, Comillas, Santillana del Mar y Piélagos en el primer trimestre de 2026. Frenar las externalizaciones, priorizando el refuerzo de la Sanidad Pública con 2 millones de euros de incentivos para los MIR en las especialidades menos demandadas como medicina de familia, pediatría, radiología, traumatología y anestesistas, de manera prioritaria, así como aceptar las plazas de formación MIR en la especialidad de urgencias y emergencias para el curso 2027, que incluyan la recuperación de las dos plazas perdidas en 2026. Abonar en el primer trimestre de 2026, el complemento de atención continuada en el supuesto de baja a todos los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud, dándole una dotación de 20 millones de euros. Educación Matrícula gratis a partir del curso 2026-2027 a todos los alumnos cántabros en la Universidad de Cantabria durante su primer curso académico y mantenimiento de la gratuidad en virtud del aprovechamiento. Dotación económica de 5 millones de euros para la puesta en marcha en 2026 de un plan de calidad docente, negociado con la Junta de Personal, que incluya las mejoras necesarias en el sistema, incluida una efectiva reducción de la burocracia administrativa, y una completa reducción de ratios tal y como se firmó la pasada Legislatura. Plan de incentivos a la excelencia universitaria. Becas de 6.000 euros al año a partir del curso 2026-2027 para los alumnos cántabros que mantengan un nivel de notable o superior en sus estudios de grado o equivalentes en la UC o en cualquier universidad pública española en titulaciones que no se impartan en la UC. Para los alumnos de primer curso se considerará la calificación de Sobresaliente en el Bachillerato. Bienestar Social Plan de Mejora de los Recursos de Atención a la Dependencia, que incluya ampliación de plazas residenciales, elevando el concierto hasta el 90 % de las plazas, servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, etc., con una especial atención al mundo rural, dotada con al menos 30 millones de euros. Medidas de coordinación de servicios sociales, salud y entidades del Tercer Sector, con una dotación presupuestaria de al menos 6 millones de euros para la Atención Primaria en residencias, con recursos específicos de atención médica y enfermería, y creación de espacios de atención intermedia para descongestionar SUAP y urgencias hospitalarias. Plan de apoyo al cuidador en el entorno familiar, dotado con 10 millones de euros para evitar la exclusión laboral y social y prestar apoyo económico, psicológico, formación, etc. a los cuidadores del entorno familiar. Sector Primario Apoyo directo al sector productor alimentario de Cantabria con ayudas de hasta 20.000 € por persona física o jurídica para la mejora de los procesos productivos, innovación, la venta online, etc., con el objetivo de aumentar el valor añadido del producto de Cantabria. Plan antincendios forestales. Apoyo con 6 millones de euros a las entidades locales menores y Ayuntamientos para la limpieza, mantenimiento y prevención de incendios en los montes de Cantabria de titularidad pública. Empleo Plan trabaja en tu tierra, dotado con 100 millones de euros, complementario a las medidas ya incluidas en el presupuesto. Ayudas directas para la mejora del empleo de menores de 35 años que vean incrementados sus contratos, mejoras profesionales o laborales, con especial incidencia en áreas de I+D+I. Incentivos directos a la contratación de jóvenes que hayan terminado sus prácticas en las empresas. Programa de contrato-relevo para el rejuvenecimiento de la estructura laboral de Cantabria, especialmente en el ámbito de la industria. Plan trabaja en tu tierra, por tu cuenta, dotado con 40 millones de euros,complementario a las medidas ya incluidas en el Plan de Autónomos, que se centrará en la gratuidad de las cotizaciones sociales de todos los autónomos de Cantabria que ganen menos del Salario Mínimo Interprofesional, incrementando en un 20 %. Vivienda Cuenta Vivienda Cantabria, cuenta bancaria específica cuyo saldo se destina exclusivamente a la compra o rehabilitación de vivienda habitual, con una deducción del 18 % sobre las aportaciones, con un periodo de 10 años para su ejecución y con mejoras para jóvenes y compras en territorios en reto demográfico. El Gobierno garantiza una aportación inicial de 1500 € y 500 € al año durante los primeros 3 años, como incentivo al ahorro. La cuenta se podrá abrir en 2026. Plan autonómico de Cantabria de alquiler de larga duración. Creando una figura autonómica que incentive a los promotores de vivienda para la construcción de alquileres en régimen similares a las concesiones y con modificación de las densidades en aquellos lugares donde fuera posible, para incrementar el parque de vivienda de alquiler de precio regulado, que sólo aumentaría con el IPC a lo largo de todos los años del alquiler. Energía y Medio Ambiente Tarjeta única de transporte público de Cantabria. Poner en marcha en 2026 la tarjeta, que será gratuita para los menores de 35 y los mayores de 60 años y que englobará todos los medios de transporte público de la Comunidad Autónoma. Suspensión de la concesión de nuevas autorizaciones de desarrollo eólico hasta la aprobación definitiva del PROT, con el fin de desarrollar el nuevo modelo territorial que se pretende para Cantabria. Suspensión de la autorización a la planta de biogás de Hazas de Cesto hasta el diseño territorial del PROT y su aprobación definitiva, estudiando un nuevo modelo de mini plantas para la gestión de residuos ganaderos. Cultura y deporte Pasaporte Cultural Cantabria que facilite a partir de 2026 al acceso gratuito todos los cántabros. a las cuevas, museos e instalaciones culturales dependientes del Gobierno de Cantabria. Aprobación vía Proposición de Ley de la nueva Ley de Patrimonio Cultural antes de junio de 2026 en el Parlamento de Cantabria. Fondo de 2 millones de euros para la puesta en marcha del Archivo Histórico y Sonoro de Cantabria. Deducción del IRPF de un máximo de 250 euros a todas las personas por gastos en instalaciones deportivas, gimnasios, etc. Seguro gratuito para todos los jóvenes deportistas cántabros federados en todas las categorías inferiores al senior o competición profesional. Firma de convenios para la financiación íntegra y licitación en 2026 de las instalaciones deportivas y culturales de San Felices de Buelna, Ruesga, Hazas de Cesto, Reocín y el Conservatorio de Música de Torrelavega. Industria Dotar con un 1 millón de euros adicional a la partida para la compra del Polígono de Vega en Reinosa. Habilitar una partida de incentivos, dotada con al menos 60 millones de euros, para el asentamiento de nuevas empresas en la comarca del Besaya y conseguir la fijación de proyectos claves como H2O Besaya, Bondalti, Solvay o el mantenimiento de la actividad de Bridgestone y otras empresas que pudieran estar en dificultades. Proyecto profesionales nómadas digitales, para implantación de empresas y profesionales de menos de 50 años en municipios despoblados de Cantabria, dotado con 2,5 millones de euros. Comercio Plan de Comercio Rural dotado con 1 millón de euros para estimular, modernizar y apoyar la actividad comercial en zonas rurales. Plan de Relevo Generacional en el Comercio minorista dotado con 4 millones euros para impulsar la transmisión exitosa de empresas en funcionamiento y fomentar el emprendimiento, evitando el cierre comercio minorista para que continúe siendo un pilar económico para Cantabria, preservando así la identidad y economía local. Ayuntamientos Aumento del Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria, hasta los 23 millones de euros para los ayuntamientos con el fin de facilitar la implementación de la ley de simplificación administrativa, la administración electrónica y las obligaciones derivadas de la Ley de residuos y la futura Ley de Control Ambiental. Aumento de las ayudas directas para la gestión de las entidades locales menores de Cantabria, hasta 400.000 euros, para garantizar su pervivencia y mejorar las políticas directamente en el territorio. Dotación para el año 2026 de 6 plazas de personal técnico para la nueva oficina de asistencia técnica municipal con juristas, arquitectos, ingenieros y demás personal para el apoyo a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

El año pasado por estas mismas fechas ya se había firmado el pacto entre ambos partidos, con 27 propuestas de los regionalistas que el PP se comprometía a cumplir durante este año con una inversión de 50 millones de euros. Pero en el PRC no están nada contentos con el desarrollo de esas medidas, por lo que ahora imponen unas líneas rojas mucho más gruesas.

Además de las seis exigencias que deben materializarse en noviembre, los regionalistas pondrán sobre la mesa una lista de 35 puntos. Una batería de medidas que, a diferencia de otros años, se aleja de obras e inversiones concretas de pequeñas dimensiones para atacar problemas y urgencias de mayor envergadura para la región.

Entre las más destacadas se encuentran 30 millones de euros para mejorar los hospitales de Laredo, Reinosa y Liencres; matrícula gratis el primer año en la UC para los alumnos cántabros; 140 millones de euros en planes para fomentar el empleo; crear la tarjeta única de transporte público para Cantabria; suspensión de las nuevas autorizaciones para parques eólicos hasta que se apruebe el PROT; acceso gratuito a todos los cántabros a instalaciones culturales del Gobierno y aumento del Fondo de Cooperación Municipal hasta los 23 millones, entre otras (ver listado completo en la ficha superior).