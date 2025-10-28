El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Hamza El Yassir, ayer mismo en una jornada de gestiones por Santander. Daniel Pedriza

Hamza El Yassir Eddaou

Nuevo presidente de la Asociación de Turismo Rural
«El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»

Con un perfil más técnico, está inmerso en la transición tras más de tres décadas con Jesús Blanco al frente del colectivo

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:06

Comenta

«Yo soy un técnico», insiste para poner sus credenciales sobre la mesa. Una tarjeta de visita con la que Hamza El Yassir Eddaou (Marruecos, ... 1986) adelanta la estrategia con la que presidirá la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. Una nueva etapa tras más de tres décadas con Jesús Blanco como protagonista. Así se presenta.

