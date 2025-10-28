«Yo soy un técnico», insiste para poner sus credenciales sobre la mesa. Una tarjeta de visita con la que Hamza El Yassir Eddaou (Marruecos, ... 1986) adelanta la estrategia con la que presidirá la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. Una nueva etapa tras más de tres décadas con Jesús Blanco como protagonista. Así se presenta.

–Es una entrevista para presentarse, así que adelante.

–Soy básicamente una persona que viene de la Universidad de Deusto. Tengo una formación de cuatro años, un grado universitario en Turismo, especialidad en Marketing. Y luego, para continuar mis estudios, he tenido que hacer dos másteres aquí en la Universidad de Cantabria. A partir de ahí, cuando cursaba el segundo máster, había una colaboración entre la UC y la Asociación de Turismo Rural por una necesidad de la asociación de trabajar en la dinamización de ciertos valles.

–Así empieza su relación con la Asociación de Turismo Rural.

–Fui una de las personas que trabajó en ese proyecto. Era un proyecto de viabilidad en cuanto a dinamización, a marketización, a comercialización y, sobre todo, de crear producto turístico en estos valles para que tuvieran demanda, visitas... Lo hicimos también con los actores locales en la Mancomunidad, los alcaldes, los empresarios... A partir de ahí, la asociación valoró positivamente mi trabajo y contó conmigo para hacer otros proyectos. Vengo de una formación de turismo, pero desde los 6 años me ha gustado la informática. Creo que debí ser de los primeros niños del mundo que tuvieron correo electrónico, y luego acceso a los blogs y todas esas cosas. Así que con mi formación en turismo y mis competencias en informática, me convertí en un profesional de marketing digital, especialista en turismo. Y a partir de 2013 empezamos todo el tema de renovación del portal digital de las casas rurales y hemos digitalizado muchos procesos que tienen que ver con nuestra gestión interna.

–Y ahora da el paso para ser presidente. ¿Por qué?

–La asociación lleva unos dos años en los que el equipo que la gestionaba, sobre todo Jesús Blanco, quería dar el paso a otra cosa. Hay muchos socios, mucha gente con la que he trabajado en estos últimos doce o trece años en temas de profesionalización, digitalización o en asesoramiento, que, viendo mi perfil y mis competencias, me empujaban entonces a que liderara o formara parte del equipo de gestión. Hasta tal punto que Blanco hace menos de un año me propuso formar parte de la Junta Directiva. Pero yo en ese momento, dado que tengo una empresa, alojamientos en gestión, la agencia, etcétera, tenía muy poco tiempo para meterme en un equipo que estaba ya lanzado en proyectos de los que yo no tenía mucho conocimiento. Siempre he dicho que, para meterme en un proyecto, me tengo que meter desde cero. No puedo venir a medias a corregir o a trabajar en una línea que no me guste, aunque los trabajos de Jesús Blanco siempre se han apoyado en nosotros, en los técnicos. Bueno, pues hace dos meses, Blanco ya decidió definitivamente dejarlo y no había muchos candidatos. Yo tampoco quería relevar a Blanco, sobre todo porque este puesto necesita de mucha dedicación, mucho tiempo. Pero al final, el último día de plazo, al preguntar si había candidato, mucha gente me llamó para decirme que me tenía que presentar, que era el mejor perfil para hacer un gran cambio dentro de la asociación.

–¿Cómo ha sido el aterrizaje?

–Bueno, conociendo gran parte de la situación. Era consciente de lo que me encontraba y ahora estamos trabajando en la transición, en conocer a fondo la situación de proyectos, económica, de relación con las instituciones y otros actores y colaboradores dentro del sector del turismo.

–¿Y cómo andan las cosas? ¿Cómo está el sector?

–No es una situación que digas que es catastrófica, pero es una situación de la que ya teníamos conocimiento. Vamos a trabajar fuerte para estar a la altura y responder a las expectativas de nuestros socios y del sector. Como asociación, nosotros existimos para asesorar, para formar y para recomendar. Y para preparar a nuestros socios para que tengan demanda, para que puedan vender. Ese es el principal objetivo.

–¿Cómo se hace eso?

–Para alcanzar este objetivo hay que quitar piedras del camino. Una de ellas es la competencia desleal, la ilegal. Y luego, también hay que mirar para dentro y saber que el turismo rural se tiene que adaptar a las tendencias de hoy y al nuevo comportamiento tras la pandemia, a otros modelos de alojamiento que no se corresponden al 100% a la típica casa rural, posada o casona, que es el hotel rural tradicional, de hace treinta años.

–Están ya trabajando en un plan de promoción, ¿no?

–Acabamos de aterrizar, pero ya estamos poniendo las bases del plan de promoción, de lucha por los intereses de los asociados. En próximas semanas lo pondremos en conocimiento de todos.