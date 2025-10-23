Unate inicia un curso con récord de alumnos y el deseo de tener una «sede propia y estable»

Con cerca de 2.600 alumnos -una cifra de récord- y una ceremonia de apertura académica en la que también ha habido hueco para las « ... lecciones inspiradoras» y los abrazos, Unate ha dado por inaugurado oficialmente el curso 2025-26. El acto se ha celebrado a mediodía en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), en el centro de Santander, y ha sido precisamente su rectora, Conchi López, la encargada de presidirlo. «La Universidad Permanente tiene la ambición de seguir creciendo y evolucionado. Es un proyecto vivo y demuestra que la edad quizá nos pueda limitar físicamente, pero no lo hace con el deseo de seguir creando» y aprendiendo, ha dicho López.

Antes de las palabras de la rectora, Francisco Gómez Nadal, coordinador de la Universidad Permanente, ha dado cuenta de la memoria académica del pasado curso. «Porque en un momento de presentismo, en Unate tenemos memoria», ha dicho antes de repasar unas cifras entre las que destacan un total de 47 cursos completados, los casi 3.300 alumnos -por encima de los 50 años- que pasaron por sus aulas entre octubre de 2024 y junio de 2025, y la larga lista de municipios, a los que se suman, anunció Gómez Nadal, Santa María de Cayón o Corvera de Toranzo. Cerca de 170 profesores, entre 'fijos' y colaboradores imparten docencia en Unate y, a juzgar por los resultados de la encuesta que esta Universidad Permanente ha realizado entre más de un millar de estudiantes, su magisterio convence y les sirve para «ampliar conocimientos» y estar conectados con la sociedad.

Las matrículas al alza, el impacto social de la labor de Unate, la nueva línea de investigación abierta con la UC, su compromiso contra el edadismo y su expansión por el territorio -en los Valles Pasiegos va a crecer su presencia- han llevado a Modesto Chato, presidente de la institución y recién nombrado Hijo Adoptivo de Cantabria, a celebrar esta apertura de curso como un momento de «orgullo». Unate da la bienvenida al año académico con «reflexión» y un plan de trabajo renovado. Su labor «intensa« y el »crecimiento« del alumnado y de las actividades alientan la meta de Unate: »Defender el lugar de las personas mayores en la sociedad« a través de »un envejecimiento digno y saldable«. Chato confía en seguir contando con el apoyo de las Administraciones -representadas en el Paraninfo por el consejero de Educación, Sergio Silva; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares- y de los patrocinadores y entidades colaboradoras. »Buen ejemplo« de la sintonía de Unate con otros compañeros de viaje en la formación permanente y el envejecimiento es el convenio que recién han firmado con la UC.

Además de celebrar las fortalezas de Unate, Chato también ha aludido a sus necesidades y a una «sana obsesión»: contar con una «sede propia», estable y de calidad, que respalde «el crecimiento» e «impacto» que la Universidad Permanente tiene en la comunidad autónoma. «No hay una asociación del tercer sector dedicada a las personas mayores con el impacto de Unate», ha asegurado su presidente en el saón de actos del Paraninfo, al que han asistido muchos alumnos, profesores y los tres nuevos socios de honor: José Luis Ocejo, Alba Porres y Javier Rotaeche. Precisamente este último, primer alcalde de la etapa democrática en Ramales de la Victoria, se fundió en un largo abrazo con Chato y reclamó para él, de forma espontánea y a viva voz, un premio Princesa de Asturias.

«Ustedes son la razón de ser de Unate. Por ustedes comenzamos a trabajar en 1978 y renovamos el compromiso cada día», se ha despedido Chato mirando directamente a los alumnos presentes en el acto.

Envejecer y vivir

La lección inaugural, muy aplaudida, ha corrido a cargo de Carmen Sarabia, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria. La ha titulado 'Menos debería y más me apetece' y ha sido un alegato a favor de la autonomía y la libertad de las personas mayores. Citando a la enfermera Florence Nightingale, a la Nobel de Literatura Toni Morrison, a la etóloga Jane Goodall, y a la artista Lina Morgan, Sarabia repasó en su lección las claves de una vida plena, que en ocasiones no tienen tanto que ver con una salud de hierro, sino con un «sentido» vital. También con la socialización, con la autonomía y los deseos.

«Envejecer es tener tiempo y valor para desaprender lo que no sirve», ha dicho Sarabia, que también apuesta por, más allá de programas «complejos» o sesudos, entender que las mejores herramientas para que cualquier persona mayor esté enganchada a la sociedad son unas gafas, unos audífonos o un ascensor.

Tanto Gema Igual como Sergio Silva ha subrayado la labor de Unate. «Es una institución que ha contribuido a desarrollar la educación y Cantabria y es ejemplo de lo que significa darse a los demás», ha dicho el consejero, que ha defendido el papel de la Universidad Permanente en el sistema educativo. «Ha tenido, tiene y tendrá el apoyo del Gobierno de Cantabria», ha añadido Silva.