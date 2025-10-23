El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Casares, Sergio Silva, Modesto Charo, Conchi López, Marta Pascual y Gema Igual. Miguel Ángel López.

Unate inicia un curso con récord de alumnos y el deseo de tener una «sede propia y estable»

La Universidad Permanente da la bienvenida a sus cerca de 2.600 alumnos con una ceremonia en el Paraninfo de la UC y una «inspiradora» lección inaugural a cargo de Carmen Sarabia, decana de Enfermería, titulada 'Menos debería y más me apetece'

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:44

Con cerca de 2.600 alumnos -una cifra de récord- y una ceremonia de apertura académica en la que también ha habido hueco para las « ... lecciones inspiradoras» y los abrazos, Unate ha dado por inaugurado oficialmente el curso 2025-26. El acto se ha celebrado a mediodía en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), en el centro de Santander, y ha sido precisamente su rectora, Conchi López, la encargada de presidirlo. «La Universidad Permanente tiene la ambición de seguir creciendo y evolucionado. Es un proyecto vivo y demuestra que la edad quizá nos pueda limitar físicamente, pero no lo hace con el deseo de seguir creando» y aprendiendo, ha dicho López.

