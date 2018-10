Valdecilla contará con 20 candidaturas en la final de los premios a la élite de sanidad Equipo del servicio de Traumatología de Valdecilla, durante una intervención quirúrgica. / A. F. La ceremonia de entrega de los galardones de mayor prestigio del ámbito sanitario se celebrará el próximo 23 de octubre en Santander ANA ROSA GARCÍA Santander Miércoles, 17 octubre 2018, 07:43

El Hospital Valdecilla llega a la final de los premios Best In Class (BIC), los de mayor prestigio del ámbito sanitario, con veinte candidaturas. Un número redondo que mejora en cuatro el balance del año pasado, en el que se colocó como claro favorito -ningún otro centro igualó el abanico de nominaciones-, y que supone un excelente punto de partida para una edición con varios factores determinantes que la hacen más especial. No sólo porque que el hospital cántabro venía de haber dejado el pabellón bien alto en 2017, después de liderar el ranking en seis categorías y convertirse en el centro más galardonado de España, sino porque, además, ejercerá por primera vez como anfitrión de la ceremonia en la que se decidirán quiénes son los ganadores definitivos de los premios a la élite de la sanidad española -hasta ahora sus únicos escenarios habían sido Madrid, Valencia y Sevilla-.

La cita, que será inaugurada por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se celebrará el próximo 23 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander (19.00 horas), donde se congregarán los máximos representantes de la política sanitaria de las diferentes comunidades y de las sociedades científicas, además de los responsables de todos los servicios y unidades nominados. «El conjunto de candidaturas finalistas supone una de nuestras mejores marcas», destaca el gerente de Valdecilla, Julio Pascual, que ayer aprovechó para felicitar a todos los profesionales de los servicios y unidades destacadas que «con su excelente trabajo diario sitúan una vez más a Valdecilla en la élite de la sanidad española».

Y lo hacen, además, en una de las ediciones con mayor competencia, puesto que se han presentado más de 800 servicios y 120 hospitales del país, que pugnarán por hacerse con los galardones que conceden la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y la publicación especializada Gaceta Médica con el fin de promocionar la calidad asistencial en los hospitales y centros de salud.

Los premios Best In Class, que se convocan anualmente, miden la excelencia y son los reconocimientos de mayor impacto a nivel nacional. Valdecilla, que ha logrado colarse en la final de la mayoría de las candidaturas a las que optaba, luchará por mantenerse en la senda de los últimos años. De entrada, repite nominación al 'mejor hospital', uno de los premios gordos, aunque hasta la fecha se ha quedado siempre a las puertas. También competirá en esta edición -la número trece- por el galardón al 'mejor proyecto de humanización de la asistencia sanitaria' con el 'Programa de telepsiquiatría en tiempo real'. Una iniciativa que se implantó en 2014 para atender mediante sistemas de videoconferencias a los reclusos del penal de El Dueso, evitando así los desplazamientos al hospital. Desde su puesta en marcha más de 3.000 presos han recibido teleconsultas de Psiquiatría, Digestivo, Enfermedades Infecciosas o Dermatología.

Entre los servicios de Valdecilla que se han proclamado finalistas, figuran los cuatro que aspiran a confirmarse como los mejores de España, porque ya fueron ganadores el año pasado: Nefrología, Anestesiología, Dermatología y Patología Digestiva. Cabe recordar que estos dos últimos obtuvieron premio por duplicado, al ser reconocida la trayectoria de la Unidad de Psoriasis y de la de Hepatitis C, respectivamente. Y, precisamente, las dos vuelven a colocarse en el podio de aspirantes al BIC 2018. Después, hay especialidades que ya saben lo que es llegar a esta final y disputarse el galardón a la excelencia sanitaria. En ese caso se encuentran, por ejemplo, Cardiología, Enfermedades Infecciosas, Psiquiatría, Neurología, Microbiología, Oncología y Medicina Intensiva (UCI), además de la Unidad de VIH/Sida. Y, como novedad, en esta edición han llegado a la final también los servicios de Neumología, Pediatría y Traumatología.

El interés de los premios BIC radica en gran medida en que la convocatoria está abierta a hospitales y centros públicos y privados, que son evaluados en toda su dimensión por el trabajo efectuado el año anterior. Se valora no sólo la capacidad científica, la investigadora, la docencia, la práctica de medicina de un alto nivel de complejidad y tecnología, sino también la calidad asistencial y la calidad en la atención al paciente de cada uno de los servicios y unidades y del conjunto del hospital. Ahora resta sólo una semana para conocer si Valdecilla repite éxito.

Categorías a las que opta Valdecilla

Mejor hospital

Mejor proyecto de humanización

Servicio de Anestesiología

Servicio de Cardiología

Servicio de Dermatología

Servicio de Enfermedades Infecciosas

Servicio de Medicina Intensiva/UCI

Programa de Hepatitis C

Servicio de Microbiología

Servicio de Nefrología

Servicio de Neumología

Servicio de Neurología

Servicio de Oncología

Servicio de Patología Digestiva

Servicio de Pediatría

Servicio de Psiquiatría

Unidad de Psoriasis

Servicio de Reumatología

Servicio de Traumatología

Unidad de VIH/Sida