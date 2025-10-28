El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Valdecilla fue elegido el año pasado como mejor hospital de alta complejidad. Daniel Pedriza

Valdecilla es el hospital de España con más finalistas a los premios BIC a la excelencia

Repite en la categoría a mejor hospital del país, que ganó el año pasado por primera vez, y opta a los reconocimientos estrella del sector en 16 servicios o unidades, así como al proyecto de humanización con la iniciativa Mentte

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Valdecilla, que el año pasado ganó el Best In Class (BIC) al mejor hospital de alta complejidad de España –el premio gordo del certamen ... promovido por la publicación Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos–, llega a la final de esta nueva edición en una posición destacada: convertido en el centro hospitalario con más candidatos a llevarse los reconocimientos a la excelencia, las distinciones de mayor prestigio dentro del sector sanitario. Hasta en 18 categorías opta Valdecilla al BIC 2025, tres más que el año pasado, cuando salió elegido el primero de la clase en las especialidades de Cardiología, Enfermedades Infecciosas y la Unidad de VIH/Sida, además de conseguir dos menciones de honor para Neurología –una para el servicio y otra para su Unidad de Cefaleas– y otra para la Unidad del Dolor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  4. 4

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  5. 5

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  6. 6 Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025
  7. 7 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  10. 10

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Valdecilla es el hospital de España con más finalistas a los premios BIC a la excelencia

Valdecilla es el hospital de España con más finalistas a los premios BIC a la excelencia