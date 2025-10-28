Valdecilla es el hospital de España con más finalistas a los premios BIC a la excelencia

Valdecilla, que el año pasado ganó el Best In Class (BIC) al mejor hospital de alta complejidad de España –el premio gordo del certamen ... promovido por la publicación Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos–, llega a la final de esta nueva edición en una posición destacada: convertido en el centro hospitalario con más candidatos a llevarse los reconocimientos a la excelencia, las distinciones de mayor prestigio dentro del sector sanitario. Hasta en 18 categorías opta Valdecilla al BIC 2025, tres más que el año pasado, cuando salió elegido el primero de la clase en las especialidades de Cardiología, Enfermedades Infecciosas y la Unidad de VIH/Sida, además de conseguir dos menciones de honor para Neurología –una para el servicio y otra para su Unidad de Cefaleas– y otra para la Unidad del Dolor.

La gala de entrega se celebrará en Madrid el 17 de noviembre, en una ceremonia que reunirá a directivos, jefes de servicio, coordinadores y representantes institucionales del sistema de salud. Una cita que el año pasado, siendo protagonista principal Valdecilla, estuvo empañada por la ausencia de la directora del hospital hasta ese mismo día, María Dolores Acón, que tuvo que dimitir tras verse envuelta en una fuerte polémica por sus declaraciones sobre la gestión de las listas de espera. Los Best In Class 2025 serán los primeros que recogerá el hospital santanderino bajo la Gerencia de Félix Rubial, cargo que precisamente ocupaba el ahora consejero de Salud, César Pascual, cuando Valdecilla estrenó su palmarés BIC en 2012. Desde entonces, la trayectoria y buen hacer del centro de referencia de Cantabria han sido reconocidos año tras año. De hecho, no es la primera vez que llega a la final con el mayor volumen de candidaturas –20 tuvo en 2018 y hasta 22 en 2021–, lo que también ha supuesto en más de una ocasión volver a casa siendo el gran triunfador de la ceremonia, como ocurrió en 2024 con el premio al mejor hospital de España.

A la espera de que se hagan públicos oficialmente los ganadores de esta edición, que ha contado con 500 candidaturas de 80 centros hospitalarios distintos, en la lista de equipos de Valdecilla que se han llevado la alegría de estar entre los finalistas se encuentran, nuevamente, los de Cardiología y Neurología, y las Unidades de VIH (Enfermedades Infecciosas) y del Dolor (Anestesiología), que buscarán revalidar el título. A ellos se suman servicios que ya cuentan con premios BIC anteriores, como Psiquiatría, que aspira a ser votado como el mejor del país como especialidad y también por su Unidad de Esquizofrenia; Patología Digesiva –uno de los equipos con más galardones BIC en sus vitrinas–, así como Neumología (por partida doble, ya que opta también en la categoría de Hipertensión pulmonar), Dermatología, Urgencias, Microbiología y Oncología.

Esa relación de finalistas se completa con la candidatura a mejor proyecto de humanización, a la que Valdecilla se presentó con el proyecto de Mentoría Terapéutica para Adolescentes llamado Mentte, a cargo del equipo de Psiquiatría. Se trata de un proyecto pionero en España que abre la puerta a la colaboración de las empresas que en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa deseen colaborar con este programa de salud mental destinado a jóvenes de 12 a 18 años, habida cuenta del importante incremento de los trastornos mentales graves experimentado en este sector de la población en los últimos años, en los que España se ha situado a la cabeza de Europa en prevalencia de problemas de salud mental entre niños y adolescentes.