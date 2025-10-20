La veda total del salmón, de nuevo a debate

El debate sobre la idoneidad de detener la pesca del salmón tras varias campañas con exiguas capturas ha vuelto a coger fuerza ahora que ... la Consejería de Pesca se encuentra diseñando las normas de pesca en aguas continentales para el próximo año. Tanto pescadores conservacionistas como asociaciones ecologistas consideran que ya se halla «en peligro de extinción» y por ello vuelven a pedir que se decrete «la veda total» para que pueda recuperarse y que su supervivencia no se vea comprometida. Por su parte, la Consejería se mantiene firme y, tras ser preguntada al respecto, se remite a las valoraciones que a finales de mayo hizo en este periódico el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, en las que aseguró que no entra en su planes -y, por extensión, en los del Gobierno- prohibir la pesca de salmones.

La pasada temporada sólo se izaron a tierra ocho ejemplares en toda Cantabria. En un principio fueron siete, pero la estadística actual publicada en la Dirección General de Montes y Biodiversidad refleja uno más: siete en el río Pas y uno en el Nansa. Deva y Asón acabaron la campaña en blanco. Estas cifras tan pobres alertaron a los pescadores que ya estaban preocupados porque, a la realidad de las escasas capturas, se unía otra circunstancia peor: apenas veían peces en los pozos.

Ecologistas en Acción en Cantabria remitió a la Dirección General de Pesca el pasado 30 de septiembre un documento que recogía sus alegaciones a la consulta pública previa a la redacción de las normas para la pesca del próximo año. En síntesis, pidieron que el salmón y también la anguila europea se incluyeran «en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en la categoría jurídica de 'en peligro de extinción'». Lo hicieron, subrayan, «ante la abrumadora evidencia científica de la cercana extinción de estas especies tan emblemáticas en nuestra región». Por ello, exigieron a la Consejería «el cupo cero hasta que los indicadores señalen su recuperación».

Una iniciativa en la que no están solos. La Sociedad Cántabra de Pesca Conservacionista Fario, una de las integrantes del Consejo Regional de Pesca donde están presentes todos los actores -Gobierno, Confederación Hidrográfica, Universidad de Cantabria, Federación Cántabra de Pesca, Federación de Municipios, asociaciones de pescadores y grupos ecologistas y conservacionistas-, lleva seis años pidiendo la veda total. «El salmón ya está extinto», afirma su presidente, Francisco Gamizo. Cocinero de profesión, siempre pone el mismo ejemplo: «¿A que a nadie se le ocurriría volver a cazar urogallos para hacer caldo? Pues eso es lo que estamos haciendo con los salmones».

La normativa pesquera se publica habitualmente en los últimos días del año en curso o en los primeros del siguiente. Sin embargo, los pescadores cántabros no tienen que esperar tanto para conocer el sentir del Ejecutivo cántabro -la postura final será la que recoja el texto regulador-. Las declaraciones realizadas por el director general de Pesca en mayo, a las que se remite el departamento que dirige María Jesús Susinos, fueron claras: «En la Consejería no somos partidarios de una veda total. El sistema actual permite mantener una actividad muy tradicional, muy ligada a lo que es nuestra cultura ribereña, a lo que es Cantabria. Es muy pequeña y muy limitada».

Una postura que no comparten en Ecologistas en Acción. «No queremos una veda absoluta hasta el infinito, sólo hasta que el salmón se recupere», explica Ramón Sainz. «La Consejería de Pesca no se plantea esta posibilidad por motivos electorales. El Gobierno no quiere perder votos», añade. Por su parte, Gamizo considera que «no se hará nada hasta que Asturias no dé el paso, como siempre».

La comunidad vecina lo hizo precisamente este miércoles cuando la Consejería Rural de Medio Rural desveló el borrador de la nueva normativa para 2026 que debatirá este lunes, día 20, en la reunión del Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca. El Principado propone reducir un 75% las capturas de salmones y dejarlas en un solo ejemplar por pescador y año -hasta ahora eran dos peces, como en Cantabria-. En total, el cupo máximo para todas las cuencas pasaría de 620 a 154. La campaña comenzará el 25 de abril y terminará el 15 de julio. En el caso de que para el 10 de junio haya una buena entrada de salmones a los ríos, la consejería asturiana incrementaría el cupo en un 30%. Además, quiere reducir una hora al día (media hora por la mañana y otra media hora por la noche) el tiempo de pesca permitido.