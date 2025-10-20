El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos pescadores sacan un salmón a tierra. Javier Cotera

La veda total del salmón, de nuevo a debate

Sociedades de pesca conservacionistas y grupos ecologistas piden que se declare «especie en extinción» y que se decrete el «cupo cero», aunque el Gobierno lo descarta por ser una «actividad tradicional»

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El debate sobre la idoneidad de detener la pesca del salmón tras varias campañas con exiguas capturas ha vuelto a coger fuerza ahora que ... la Consejería de Pesca se encuentra diseñando las normas de pesca en aguas continentales para el próximo año. Tanto pescadores conservacionistas como asociaciones ecologistas consideran que ya se halla «en peligro de extinción» y por ello vuelven a pedir que se decrete «la veda total» para que pueda recuperarse y que su supervivencia no se vea comprometida. Por su parte, la Consejería se mantiene firme y, tras ser preguntada al respecto, se remite a las valoraciones que a finales de mayo hizo en este periódico el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, en las que aseguró que no entra en su planes -y, por extensión, en los del Gobierno- prohibir la pesca de salmones.

