«Hay que vender Cantabria fuera, pero con cuidado de no masificarla»

Quico Taronjí, en una de sus últimas visitas a Santander. / Daniel Pedriza Quico Taronjí, presentador y aventurero, recibe el día 27 el premio Horeca de la Asociación de Hosteleros por la promoción turística de la región

La vida es caprichosa, porque el presentador, aventurero, dibujante y periodista santanderino Quico Taronjí (Santander, 1970) nació en la antigua clínica del Pilar de la capital de Cantabria, justo donde ahora funciona un hotel: «Me han dicho que la zona de paritorio se ubicaba justo donde ahora está la cocina». Jugando con el tiempo, se puede decir que llegó al mundo entre fogones, y curiosamente el pasado jueves fue la Asociación Empresarial de Hosteleros de Cantabria (AEHC) quien le galardonó con el Premio Horeca 2018 por su promoción turística de la región. Una labor para la que siempre ha tenido tiempo pese a sus ocupaciones profesionales y personales -como surcar el mediterráneo en un kayak y naufragar por el camino-, y que mantiene ahora como presentador del programa dominical de TVE 'Aquí la tierra'.

-Un premio así, que además viene de casa, debe sentar muy bien.

-Me ha hecho mucha ilusión y me ha sorprendido mucho porque me llamaron por teléfono el jueves, pasadas las once de la noche, y no sabía muy bien de qué se trataba. Me dijeron que me habían elegido por promocionar la región. Y es que yo llevo muy a gala hacer patria de Cantabria. Luego he visto el listado histórico de premiados, con Ballesteros, con Botín, y me he sentido un poco abrumado de estar ahí, de formar parte de esto.

-Usted dice que esta tierra se vende por sí sola.

-Es que cada vez la gente se mueve más, hay más facilidades para viajar y quien viene y la descubre, quiere volver. Se ha convertido en un destino turístico de primer orden, sobre todo en verano.

-Es, además, un fenómeno sostenible, no masificado.

-Es que hay que tener cuidado de vender Cantabria fuera, pero sin masificarla. Tiene que tener un crecimiento continuado, pero seguro, que no se nos vaya de las manos. Que se puede basar también en todo el patrimonio cultural para aprovechar ese potencial como reclamo. En este sentido, creo que la labor de dar a conocer Cantabria es de todos y por eso también pienso que este premio es para todo el equipo de 'Aquí la tierra'.

-Antes de llegar a este programa ha hecho de todo, presentar, también en TVE 'Capitán Q' e incluso surcar el Mediterráneo en un kayak.

-Es que tengo muchas aficiones y no tengo tiempo para atenderlas todas, y eso me genera también algo de estrés porque luego me regaño por no dedicarles el tiempo que requieren.

-En ese viaje en kayak tuvo tiempo hasta para naufragar.

-Aquel viaje fue muy importante porque derivó en una transformación personal. Me dio herramientas para manejarme emocionalmente. Herramientas que no tenía o que no sabía que tenía. Desde aquello creo que mi vida está mejor planteada. Soy más feliz.

-¿En qué sentido?

-Siento que me identifico más con el camino correcto. Me quité prejuicios, desapareció la ambición del éxito, o la preocupación por el qué dirán. No hay éxito más grande que ser feliz.

-¿Usted lo es?

-Ahora sí. Y es que de verdad, muchas veces no nos damos cuenta que un pescador de un pequeño pueblo costero puede ser más feliz que el presidente del Gobierno. Y la sociedad se olvida de esto para preocuparse solo de los estatus, de las posesiones materiales...

-Dice que cuando se encuentra solo, en medio de la naturaleza, se reencuentra consigo mismo.

-Pienso que esos instantes en que te pierdes por algún paraje inhóspito son los que te regalas a ti mismo. Es algo que yo siento muy dentro, pero creo que es común a todo el mundo. Te sientes más vivo, te reencuentras contigo mismo. Eres capaz de echar una mirada al pasado para conocer cómo has llegado a este presente y plantear cómo quieres que sea tu futuro.

-Su futuro, de momento, parece ligado a TVE. Justo en un programa que funde divulgación y entretenimiento, muy alejado de la televisión que solo busca el entretenimiento.

-Si hay algo que me gusta de 'Aquí la tierra', y eso es mérito de todo el equipo, es que se trata de un espacio de media hora, que arranca a las 08.30 horas del domingo, y termina a las 09.00 y que está dirigido a toda la familia. Que hace divulgación pero sin resultar aburrido. Esta combinación no es muy usual. Hay muchos contenidos que hacen divulgación pero no son entretenidos y otros que pecan de buscar el entretenimiento a cualquier precio. De todos modos hace tiempo que leí una entrevista a Paolo Vasile y me dio que pensar.

-Cuente...

-Es una persona muy inteligente y vino a argumentar que la televisión ofrece contenido pero es la gente la que lo consume. En un tiempo como el actual, en que con internet también existe libertad para consumir el audiovisual que quieras, quizá deberíamos reflexionar que la responsabilidad de lo que se consume no reside tanto en las cadenas como en el público.