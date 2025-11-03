El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El coordinador regional de Izquierda Unida, frente a la Escuela de Minas de Torrelavega. Luis Palomeque

Israel Ruiz Salmón

Coordinador general de Izquierda Unida en Cantabria
«No veo un imposible evitar que Buruaga vuelva a gobenar si la izquierda se une»

Avanza que trabajará por lograr una lista conjunta con Cantabristas o Podemos, a los que reclama ser «prácticos» y no mirarse el ombligo

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

Izquierda Unida acaba de renovar su dirección en la comunidad autónoma e Israel Ruiz Salmón (La Cavada, 1990) repite al frente de la organización con ... el objetivo de reforzar la implantación territorial, apoyar a los cargos públicos con los que ya cuenta en distintos ayuntamientos y, sobre todo, lograr que «haya pronto una voz distinta a las que se escuchan cada lunes en el Parlamento de Cantabria».

