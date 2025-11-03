Izquierda Unida acaba de renovar su dirección en la comunidad autónoma e Israel Ruiz Salmón (La Cavada, 1990) repite al frente de la organización con ... el objetivo de reforzar la implantación territorial, apoyar a los cargos públicos con los que ya cuenta en distintos ayuntamientos y, sobre todo, lograr que «haya pronto una voz distinta a las que se escuchan cada lunes en el Parlamento de Cantabria».

–Han tenido dos años para digerir lo ocurrido en las últimas autonómicas, ¿a qué atribuyen aquel mal resultado y que están haciendo para revertirlo?

–Hay que ser consciente de la comunidad en la que vivimos y cuáles son los mimbres. Hay un pozo profundamente conservador. Por eso creemos que la mejor forma de trabajar es la acumulación de fuerzas, tanto en la calle, cuando salimos a la calle en manifestaciones, como en el plano electoral. Por eso seguimos abogando por esa unidad.

–Hacen una enmienda a la totalidad a la política de Buruaga, pero las encuestas avalan la gestión del PP. ¿Por qué los cántabros no comparten su análisis? ¿Les cuesta llegar a la gente?

–Creo que nuestra idea sí que llega a la gente, pero tenemos que llegar a más todavía. Y ser conscientes de la realidad en la que vivimos. El discurso se está escorando a la derecha y no es algo exclusivo de Cantabria. Se ha trabajado durante mucho tiempo en ese discurso en el que las redes sociales tienen un papel fundamental y los partidos nos tenemos que adaptar a una nueva forma de comunicar y trabajar. Nosotros no lo haremos abrazando el populismo o discursos fáciles que no resuelven los problemas, sino con rigor y con el aval de la ciencia.

La sanidad en Cantabria «Privatizar servicios no se hace por falta de personal o medios, sino porque es su modelo»

–¿Es inevitable que Buruaga vuelva a gobernar en 2027?

–Pongo un ejemplo: en las pasadas elecciones generales muchos decían que era inevitable que Feijóo fuera presidente y hoy está en la oposición gracias a que hay una coalición en la que Izquierda Unida está muy presente. Estamos en el Gobierno, aunque a algunas personas o partidos no les guste demasiado. Pues igual en Cantabria. No creo que en los imposibles.

–Han sido críticos con la externalización de servicios sanitarios. ¿Si en el sistema público no hay personal, cómo pretenden que se dé el servicio?

–Es que esa idea yo la cuestiono. Si el consejero puede encontrar radiólogos en la privada, quiere decir que hay radiólogos y que se puede hacer un esfuerzo para que estén en la pública. Cuando hay un trasvase de millones a una entidad privada para gestionar servicios sanitarios que actualmente se están gestionando en la pública, hay una decisión deliberada. No es una cuestión de limitaciones técnicas o de personal, sino una visión. Un modelo. Por eso decimos que esos 216 millones que irán a Santa Clotilde que se aprobaron con un convenio creado por la puerta de atrás tienen que destinarse a la pública. Hay una deficiencia en la gestión y lo vemos también cada verano cuando muchos consultorios como el de mi pueblo se quedan dos o tres semanas sin médico.

–En Asturias cogobierna IU y destina proporcionalmente más dinero a la privada.

–Nuestros compañeros en Asturias defienden también una red pública, pero la correlación de fuerzas en ese Gobierno es la que es.

–Han pedido a la Fiscalía que investigue los cribados de cáncer de mama en Cantabria. ¿Temen que esté pasando algo similar a lo de Andalucía?

–Hemos presentado la denuncia para que se investigue lo que ha admitido el consejero. Los retrasos de meses en las mamografías, que hay cuatro mil mujeres en lista de espera y que se derivarán mil a la privada. Conocemos casos de hasta ocho meses de retraso. Si la Fiscalía concluye que no estamos en la situación de Andalucía, será una buena noticia. Dicho esto, el modelo ideológico de Cantabria sí tiene paralelismos con el andaluz. En Cantabria se prepara el terreno para derivar dinero a entidades privadas sin publicidad, como ya se ha hecho allí. Pascual no niega su apuesta por la privada.

Control de los alquileres «No hay que ir a Cuba como dice Media, hay políticas asimilabes en la UE que funcionan»

–Piden limitar los pisos turísticos para que esas viviendas se destinen al alquiler. Y limitar los precios del alquiler, algo que, según el consejero Media, lo que hace es reducir la oferta y provocar el efecto contrario.

–No hace falta ir a Cuba como dice el consejero, hay políticas asimilables en el resto de Europa que además están funcionando. Para empezar, hay que tener un parque público en el que las viviendas no puedan dejar de ser públicas para evitar que salgan al mercado al cabo de unos años y se ponga en marcha otra vez la rueda de la subida de precios. En el caso de topar los precios, cuando lo haces no solo estás creando una medida para que al inquilino no le suban el alquiler, también el propietario se puede adherir a bonificaciones en la declaración de la renta.

–Las mismas encuestas que hablan de un crecimiento del PP, también apuntan que Cantabristas puede entrar en el Parlamento. ¿Por qué no está IU en esa pelea?

–Si hacemos caso a las encuestas, lo que todas dicen es que la suma de fuerzas de izquierda en Cantabria garantiza representación en el Parlamento y en un buen puñado de ayuntamientos. Por eso desde IU venimos abogando por esa unidad de fuerzas durante mucho tiempo, antes incluso de que existieran otras fuerzas. Lo hemos practicado y por eso ahora mismo somos el partido con más implantación y más cargos públicos. Vamos a seguir defendiendo la unidad porque creemos que es bastante peligroso confundir deseos con realidad. Sabiendo las características de Cantabria, todas las fuerzas de la izquierda deberíamos de ser prácticas. Cuando hablas con una persona que es de izquierdas pero no está adscrita a ningún partido político, lo que quiere es que cada lunes haya una voz distinta a las que actualmente estamos escuchando en el Parlamento. Y a la hora de votar le gustaría no tener que elegir entre tres o cuatro papeletas. Nosotros abogamos por esa unidad y tendemos la mano, no por pelear entre nosotros para ver qué partido tiene más votos desde fuera del Parlamento.

–Da a entender que Cantabristas, Podemos u otros partidos de ese ámbito político no quieren la unidad…

–Eso habrá que preguntárselo a ellos.