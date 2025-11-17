Los vestigios franquistas de Cantabria

Abel Verano Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:10 | Actualizado 07:28h. Comenta Compartir

Si usted reside en la localidad de Cicero o ha pasado por ella en las últimas semanas se habrá dado cuenta de que la inscripción que había en la cruz a los caídos por Dios y por España, ubicada en un cruce frente a la iglesia, está tapada. El Ayuntamiento de Bárcena de Cicero ha sido el primero en retirar el último vestigio que le quedaba del franquismo tras la petición realizada hace un mes por la Fiscalía de Cantabria, que se dirigió igualmente a otros catorce ayuntamientos para que cumpliesen con la Ley de Memoria Democrática, tal y como hizo hace unos meses el Ayuntamiento de Santander (tuvo que cambiar la denominación de varias calles).

Bárcena de Cicero Características: Cruz a los caídos por Dios y por España, situada en un cruce frente a la iglesia de Cicero.

Posición del Ayuntamiento: Ya ha atendido la petición de la Fiscalía y ha retirado la inscripción que había en un monolito. El caso está archivado. Medio Cudeyo Características: Placa-monolito, frente a la iglesia de Valdecilla, erigido en 1969 en conmemoración de la victoria franquista.

Posición del Ayuntamiento: La alcaldesa dijo que iban a estudiarlo y que no tenían problema en cumplir la ley. Maliaño (Camargo) Características: Calle Alcalde Arche, organizador de la sublevación facciosa.

Posición del Ayuntamiento: Los técnicos municipales están analizando la petición de la Fiscalía y emitirán un dictamen para adecuar el callejero a la Ley de Memoria Democrática. Santoña Características: Paseo del almirante Carrero Blanco, la plaza del General Mola y el monumento a Carrero Blanco.

Posición del Ayuntamiento: Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han abierto un expediente y están recopilando datos para responder al fiscal. Selaya Características: Plaza Jacobo Roldán Losada, falangista, alférez provisional y mutilado de guerra.

Posición del Ayuntamiento: El alcalde asegura que los jurídicos están analizando el caso y si hay que cambiar el nombre de la plaza, «lo haremos». Corvera de Toranzo Características: Avenida del Generalísimo, en la localidad de Ontaneda.

Posición del Ayuntamiento: La alcaldesa Mónica Quevedo avanzó que van a poner en orden todas sus calles a través de un callejero con el que darán cumplimiento a la ley. Villacarriedo Características: Plaza Jacobo Roldán Losada; falangista, alférez provisional y mutilado de guerra.

Posición del Ayuntamiento: En el próximo pleno la Corporación cambiará el nombre de la plaza y pondrá otro vinculado con México. Colindres Características: Calle Almirante Fontán. Estuvo adscrito al cuartel general del ejército sublevado en Salamanca.

Posición del Ayuntamiento: Ya ha iniciado el correspondiente expediente para dar cumplimiento a la ley y sustituir ese nombre por otro. Ribamontán al Monte Características: Barrio de la Falange.

Posición del Ayuntamiento: Aunque tiene pendiente la aprobación en pleno de un nuevo callejero, el alcalde Joaquín Arco (PRC) asegura que han retirado las dos placas que dan nombre a esa zona del municipio. Ribamontán al Mar Características: Monolito hornacina en la localidad de Suesa con inscripciones franquistas.

Esta iniciativa surge a raíz de una petición de cuatro colectivos memorialistas: Archivo de Guerra y Exilio (AGE), Colectivo de Memoria de Laredo, Desmemoriados, Asociación para la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria y Héroes de la República Colectivo de Memoria de Laredo. A finales de julio reclamaron al fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yáñez, que realizara las gestiones oportunas a fin de obligar a los ayuntamientos a que cumplan la legislación y retiren toda denominación o símbolo que mencione exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista.

Hace un mes, el Ministerio Público remitió una carta a los consistorios de Villacarriedo, Ribamontán al Mar, Bárcena de Cicero, Piélagos, Suances, Selaya, San Roque de Riomiera, Medio Cudeyo, Corvera de Toranzo, Santoña, Potes, Ribamontán al Monte, Comillas, Colindres y Camargo para que incoasen el expediente administrativo procedente e informasen de las razones o circunstancias que consideren procedentes sobre el presunto incumplimiento legal que se denuncia.

En terreno privado Alguno símbolos están en propiedades particulares a los que los ayuntamientos no pueden acceder

Según la información facilitada por la Fiscalía a este periódico, además de Bárcena de Cicero, ya han contestado otros ayuntamientos a su requerimiento, que han dado lugar al archivo del expediente.

Uno de ellos ha sido el Consistorio de Potes, que ha respondido que la denominación de Capitán Palacios a una de sus calles responde a un homenaje que se realiza a un vecino de Potes que nació allí el 11 de septiembre de 1912. «Lo que se destaca en este nombramiento es la labor en defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos españoles llevada a cabo por Teodoro Palacios Cueto, sin distinción de bando político, que estuvo retenido en distintos campos de concentración de Rusia, viviendo innumerables violaciones de derechos humanos desde su captura el día 10 de febrero de 1943 hasta su liberación en marzo de 1954».

El alcalde de Potes, Javier Gómez, asegura que el único motivo de la elección del nombre de este vecino para señalizar una de sus calles «nada tuvo que ver con el enaltecimiento y exaltación de la Guerra Civil Española y las represiones de la dictadura y por ello entiende que dicha denominación tiene pleno encaje con los valores que promueve y justifica la razón de ser de la Ley de Memoria Democrática». Tras recibir esta respuesta el fiscal ha acordado el sobreseimiento del expediente al entender que «no quebranta ni los principios ni el articulado» de la citada ley.

Casos Archivados Suances, Comillas y San Roque de Riomiera ya habían suprimido los símbolos franquistas

Otro de los ayuntamientos que también ha contestado al requerimiento de la Fiscalía es el de Piélagos, que ha aclarado que la cruz con inscripciones franquistas ubicada en la localidad de Oruña se encuentra en un «terreno privado», con lo que el Ayuntamiento no puede proceder a su retirada. Ante esta circunstancia el fiscal también ha procedido al archivo del caso.

El expediente de Suances también se ha sobreseido, ya que la calle General Mola fue suprimida del callejero hace unos años, tal y como trasladó a este periódico hace un mes su alcalde Andrés Ruiz Moya. En San Roque de Riomiera ha ocurrido lo mismo con la inscripción en un monumento a los caídos, que se retiró hace más de un año.

En una situación similar se encuentra Comillas, aunque la Fiscalía no ha recibido aún contestación. Pero la alcaldesa Teresa Noceda (PRC) aclaró que ya se suprimió la calle General Solchaga y que la calle Joaquín Ortiz Zárate no hace mención al coronel sino a su hijo, «que nos regaló un terreno para viviendas de protección oficial».

En Ribamontán al Monte, aunque tienen pendiente la aprobacion en pleno de un nuevo callejero, su alcalde Joaquín Arco (PRC) asegura que han retirado las dos placas que dan nombre al barrio de La Falange, ya que la cruz con inscripciones franquistas está en terreno del Obispado.

Bajo análisis

Entre la decena de municipios que aún no han contestado a la Fiscalía se encuentra Selaya, donde los servicios jurídicos siguen estudiando si deben suprimir el nombre del falangista Jacobo Roldán Losada de una de sus plazas. «Si los jurídicos entienden que hay que cambiar el nombre de la plaza lo haremos», afirma el alcalde Cándido Cobo (PP).

Otro de los municipios que también está analizando qué hacer es Santoña, el que más símbolos o monumentos franquistas mantiene, como son el paseo del almirante Carrero Blanco, la plaza del General Mola y el monumento a Carrero Blanco. Su alcalde Jesús Gullart apunta que han abierto un expediente y están recopilando datos.

Cinco de los quince municipios requeridos quedan excluidos Las imágenes que acompañan este reportaje corresponden a los diez municipios que se encuentran dentro de los que tienen que retirar sus símbolos o calles franquistas, si bien algunos, como Cicero (Bárcena de Cicero), ya lo ha hecho, y Ribamontán al Monte ha retirado unas placas y solo le queda cambiar el nombre de un barrio. Esto supone que cinco de los municipios que inicialmente fueron requeridos por la Fiscalía de Cantabria han quedado excluidos, una vez que desde sus respectivos ayuntamientos han aclarado la situación en la que se encuentran esos símbolos franquistas. Uno de ellos es el de Piélagos, que ha aclarado que la cruz con inscripciones franquistas ubicada en la localidad de Oruña se encuentra en un «terreno privado», con lo que el Ayuntamiento no puede proceder a su retirada. Por su parte, Comillas, Suances y San Roque de Riomiera han aclarado que los símbolos que permanecían en sus municipios ya han sido retirados hace años. Finalmente, desde Potes explican que la denominación de Capitán Palacios a una de sus calles responde a un homenaje que se realiza a un vecino «que defendió los derechos humanos de todos los españoles».

