La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo

Entre las víctimas que sufrieron continúas coacciones en Sierrallana hay emociones encontradas, tras conocer que la jueza acuerda el ingreso en prisión de las ... cuatro técnicos condenadas a entre tres años y medio y cinco años y tres meses de cárcel. De satisfacción, pero también de sensaciones agridulces, marcadas «por el silencio dentro de los laboratorios de Anatomía Patológica», donde «este tema sigue siendo tabú». Lo que no entienden es que, pese al contundente desenlace judicial, las condenadas sigan manteniendo su puesto de trabajo en el SCS. «Tengo un sentimiento encontrado. No voy a decir que me alegre de que vayan a la cárcel, porque no le encuentro mucho sentido por muchos motivos, pero se ha hecho justicia», apuntaba una de las acosadas a la que aún le dan escalofríos cuando rememora lo sufrido en sus años de profesión en Sierrallana. «Solo me sentiré resarcida cuando dejen de trabajar en el ámbito sanitario», manifestó, convencida de que «los compañeros y jefes que han mirado para otro lado durante tantos años son tan culpables como ellas». Una opinión que comparten todas y cada una de las personas que sufrieron las coacciones de las condenadas.

«Yo he dado botes de alegría al conocer la noticia. Tenía confianza en esta decisión, pero hasta que no he leído la última página del auto... no me lo creía», sostiene otro de los afectados. Más confianza tenía otro de los técnicos, que reconoce que se le «ha hecho muy largo todo el proceso», pero «me esperaba este desenlace». En cambio, otras víctimas tenían más dudas de que acabaran en la cárcel, «porque han pasado tantas cosas durante años, con tantos gerentes y apoyos que han tenido...», lamenta una de ellas. «Me da alegría porque se ha hecho justicia. Pero el dolor que llevo dentro no hay medicación que lo cure», señala, emocionada, otra de las compañeras que denunció «la pesadilla» que afrontaba a diario en el laboratorio de Sierrallana.

La reacción de la Consejería

Una vez que sea firme la decisión de la jueza, la Consejería de Salud procederá a la resolución de suspensión de empleo y sueldo de las cuatro técnicos condenadas, aunque solo tendrá aplicación durante el tiempo que permanezcan en la cárcel. Es decir, que esta medida no significa en ningún caso la pérdida de la condición de personal estatutario, toda vez que cuando se inició el procedimiento judicial, tras remitirse el informe con las demoledoras conclusiones de la inspección sanitaria a la Fiscalía, la Administración no se personó ni solicitó la inhabilitación de las cuatro trabajadoras que durante años «hicieron la vida imposible» a sus compañeros en el laboratorio, con el fin de que renunciaran a contratos y así poder escalar en la lista –entonces tres de las condenadas aún eran interinas–.

Aquella «clara dejación de funciones», como lo han calificado desde el entorno de César Pascual, es lo que ha dado lugar a la surrealista situación que se ha seguido viviendo en los laboratorios de Anatomía Patológica, tanto de Sierrallana como de Valdecilla –donde se trasladaron tres de las penadas, dos de ellas después de lograr la plaza fija en las oposiciones del año pasado–, donde las víctimas se han visto obligadas a continuar compartiendo su jornada laboral con sus propias acosadoras. Y éstas últimas, además, mantendrán su puesto en el SCS, incluso cuando salgan de prisión, por el otro gran fallo del proceso: el hecho de que desde la Consejería no se les llegó a abrir en su momento (2019) un expediente sancionador, con lo cual el Gobierno actual, que contaba con que estaba paralizado y podría reactivarlo tras ser firme la sentencia, se ha encontrado con que «los hechos condenados han precrito». Y esa la respuesta que han dado en diferentes ocasiones en las últimas semanas tanto el consejero del ramo como la presidenta, María José Sáenz de Buruaga: «No se puede hacer más».