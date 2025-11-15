El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Exterior del Hospital Sierrallana, donde se sucedieron las coacciones durante años del grupo condenado sobre sus compañeros. Luis Palomeque

La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo

La Consejería de Salud solo las suspenderá durante el tiempo que estén en la cárcel

Ana Rosa García
Abel Verano

Ana Rosa García y Abel Verano

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

Entre las víctimas que sufrieron continúas coacciones en Sierrallana hay emociones encontradas, tras conocer que la jueza acuerda el ingreso en prisión de las ... cuatro técnicos condenadas a entre tres años y medio y cinco años y tres meses de cárcel. De satisfacción, pero también de sensaciones agridulces, marcadas «por el silencio dentro de los laboratorios de Anatomía Patológica», donde «este tema sigue siendo tabú». Lo que no entienden es que, pese al contundente desenlace judicial, las condenadas sigan manteniendo su puesto de trabajo en el SCS. «Tengo un sentimiento encontrado. No voy a decir que me alegre de que vayan a la cárcel, porque no le encuentro mucho sentido por muchos motivos, pero se ha hecho justicia», apuntaba una de las acosadas a la que aún le dan escalofríos cuando rememora lo sufrido en sus años de profesión en Sierrallana. «Solo me sentiré resarcida cuando dejen de trabajar en el ámbito sanitario», manifestó, convencida de que «los compañeros y jefes que han mirado para otro lado durante tantos años son tan culpables como ellas». Una opinión que comparten todas y cada una de las personas que sufrieron las coacciones de las condenadas.

