La surada pone en alerta a Cantabria y sube los mercurios por encima de los 20º La Aemet activa el aviso amarillo por viento desde este mediodía en Liébana (que se eleva a naranja esta medianoche) y a partir de las 18.00 horas en el centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro

Cantabria ha despertado este martes con una de esas típicas suradas de otoño que son evidentes nada más poner un pie en la calle. Ese aire cálido desde primera hora es la antesala a las alertas por rachas muy fuertes que ha activado la Aemet a partir de este mediodía y con lo más fuerte para mañana, miércoles.

El riesgo por viento se activa este mediodía con nivel amarillo en Liébana y se elevará a naranja a partir de esta medianoche con rachas que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora.

La Agencia también activa el aviso amarillo por viento en el centro y el valle de Villaverde y Cantabria del Ebro a partir de esta tarde, a las 18.00 horas. Ambas estarán vigentes hasta las 18.00 horas del miércoles con rachas de componente sur que alcanzan hasta los 80 kilómetros por hora.

La surada ha subido los termómetros como la espuma con mercurios que desde primera hora ya sobrepasan los 20º. La máxima, de momento, la anota la estación de Santander Aeropuerto, donde han registrado 22,2º. También apuntan valores altos en Ramales (21,9º), Santander (21,5º), Castro Urdiales (20,8º), San Felices de Buelna (20,2º), Torrelavega (19,3º) y San Vicente de la Barquera (18,1º).

La responsable de este empujón al termómetro es una borrasca situada al oeste de península sobre el Atlántico que favorece en Cantabria la llegada del viento de componente sur. Lo explica Sergio Fernández, delegado de la Aemet en Cantabria, quien detalla que los efectos de la surada serán evidentes hasta el jueves: «Este miércoles, aunque es complicado confirmarlo, las temperaturas podrían llegar hasta los 26-28 grados en el litoral y valles de escasa altura». Además, este miércoles podrían darse preciptaciones débiles e incluso moderadas, sobre todo en la mitad sur.

Cambio a partir del jueves: «Puede llover algo en toda Cantabria»

El jueves, el viento rolará a componente oeste y, como resultado, los termómetros descenderán. «El jueves puede llover algo en toda Cantabria, pero serán lluvias débiles», añade Fernández.

Ese cóctel otoñal de lluvia, nubes, sol y viento marcará el «tiempo inestable» que la Aemet prevé para el viernes y el sábado en la región con probabilidad de precipitaciones «débiles y moderadas, más frecuentes e intensas durante la tarde». Aunque los modelos meteorlógicos pueden cambiar mucho hasta entonces, el domingo se espera que el tiempo sea más apacible, con la remisión de las lluvias y cielos más despejados despejados.