Foto: los equipos de extinción en las labores, esta pasada noche, en Peña Sagra | Vídeo: extinción de incendio en Proaño.
Foto: los equipos de extinción en las labores, esta pasada noche, en Peña Sagra | Vídeo: extinción de incendio en Proaño. DM

Los incendiarios provocan 20 fuegos en una noche y Cantabria amanece en «alerta máxima» con seis activos

Dos de ellos preocupan por su proximidad a la carretera, en la CA-170 de Puente Viesgo y al lado del Desfiladero de la Hermida, y un tercero cercano al núcleo de población de Campoo de Suso

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:28

Ha sido una madrugada intensa de trabajo para los equipos de extinción del Gobierno de Cantabria contra los 20 fuegos provocados por los incendiarios en la noche aprovechando las fuertes rachas de viento. A primera hora, ocho de ellos permanecen controlados y seis todavía están activos, con la mirada especialmente puesta en el de Puente Viesgo, por su posible afección a la carretera autonómica CA-170; el de las Peñas de Bejes, por posibles desprendimientos en el Desfiladero de La Hermida; y el de Proaño, en Campoo de Suso, donde tres cuadrillas han estado trabajando toda la noche y «afortunadamente» las llamas avanzan en dirección norte, cada vez más lejos de los núcleos de población. Completan la lista de focos activos los dos en Arenas de Iguña y el de la Sierra del Escudo, en Valdáliga.

«La elevada simultaneidad de los fuegos ha complicado mucho las tareas de extinción». La alerta es «máxima» en las próximas horas, ha reconocido Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad, a primera hora de esta mañana.

El fuego también entró anoche en el paraje conocido como El Habario, entre las poblaciones de Pendes y Cabañes, y un importante número de castaños centenarios sufrieron las consecuencias de las llamas.

En actualización

eldiariomontanes Los incendiarios provocan 20 fuegos en una noche y Cantabria amanece en «alerta máxima» con seis activos