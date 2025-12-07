El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro

A falta de que el Ministerio de Transportes analice todas las alegaciones de las partes implicadas, el departamento que dirige Óscar Puente ya da ... por hecho que el estudio informativo para construir el tren rápido entre Santander y Bilbao que él mismo mandó redactar no saldrá adelante. Que ninguno de los dos trazados analizados es viable desde el punto de vista ambiental, económico y también de impacto sobre el territorio, como venían denunciando los alcaldes de los quince municipios afectados. Ellos y sus vecinos son los que en las últimas semanas han alertado de que si el proyecto salía adelante tal y como estaba planteado implicaría la división en dos de poblaciones y el derribo de un gran número de viviendas y negocios. Por eso, ayer recibieron con alivio la noticia adelantada por este periódico. Todo lo contrario que el Gobierno de Cantabria, que compartía que las alternativas diseñadas provocarían auténticos «destrozos», pero que entiende que lo que ha hecho el Ministerio es «engañar a todo el mundo». «Lo han hecho así a propósito para que salga negativo», entiende el consejero de Fomento, Roberto Media, que insiste en que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga seguirá exigiendo que se lleve a cabo esta actuación, aunque sin afectar a los intereses de los pueblos por los que transcurre.

«Nadie dice que este corredor ferroviario no sea necesario, pero hay que hacerlo con el menor impacto posible», defiende María Higuera, una visiblemente contenta alcaldesa de Medio Cudeyo. La regionalista celebra que haya imperado el sentido común y se hayan tumbado –aún no ha pasado, pero es lo que ocurrirá– unos trazados «muy poco estudiados y analizados». «Era lo que esperábamos que pasara, pero los hechos eran que el proyecto seguía adelante, que estaba en información pública y por eso íbamos a presentar unas alegaciones que acabaremos y enviaremos», cuenta la regidora, que se muestra segura de que los vecinos de San Salvador –el pueblo más afectado– van a «dormir más tranquilos y ser un poco más felices».

Las frases Roberto Media (PP) Consejero de Fomento «¿Dicen que el estudio es malo cuando lo han hecho ellos? Se están riendo de la gente. Pedro Sánchez no quiere hacer el tren, pues la solución será echarle» . Joaquín Arco (PRC) Alcalde de Ribamontán al Monte «Ha habido demasiado tacticismo. Si el Ministerio se hubiera sentado con nosotros antes de lanzar esta bomba nos habría ahorrado sufrimiento» .

María Higuera (PRC) Alcaldesa de Medio Cudeyo «Confiábamos en que imperara el sentido común y es lo que ha ocurrido. Ahora los vecinos van a poder dormir tranquilos» . Enrique Lastra (PSOE) Alcalde de Hazas de Cesto «Hay que mejorar esa conexión, pero no a toda costa. Si técnicamente se puede mejorar la actual vía para que el tren vaya a 120 en vez de a 40, genial» .

En Medio Cudeyo, Adif ya está haciendo labores de duplicación de la vía en la actual infraestructura. Higuera, como su homólogo de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), entiende que en esta nueva situación la mejor alternativa será invertir en la actual vía convencional y mejorar sus prestaciones para reducir los tiempos del tren a Bilbao. «Quizás no se pueda hacer el viaje en una hora, pero igual sí en hora y media si hay un tren directo, la mitad que ahora», concluye la alcaldesa.

Arco también defiende esa opción. Está contento con la decisión de Madrid, pero también echa en cara al Ministerio que «por tacticismo político» no descarta antes los dos trazados más polémicos, algo que «habría ahorrado mucho sufrimiento». «Muchos días de no dormir», insiste el alcalde, que subraya que todo eso se habría ahorrado si antes de hacer nada, antes de sacar a información dos posibles trazados «que ni a posta se podrían haber diseñado peor», Transportes hubiese reunido a los ayuntamientos.

«Ahora, de Beranga a Bilbao el tren tarda dos horas y media yendo a 40 km por hora. Si técnicamente es posible arreglar la vía para que vaya a 120... Parece más lógico que otro trazado nuevo», defiende el alcalde de Hazas de Cesto, Enrique Lastra (PSOE). «Hay que mejorar la conexión, pero no a toda costa. A nosotros nos perjudicaba uno de los dos trazados, pero en otros municipios ambos eran una locura. Siendo solidarios con ellos pedimos cambiarlo», recuerda.

Opción «imposible»

El consejero Media considera imposible la opción de mejorar la actual vía convencional porque la exigencia de Cantabria es un tren mixto (viajeros y mercancías) y los contenedores de carga no caben por los túneles actuales. «¿Dicen que el estudio informativo es malo cuando lo han hecho ellos? Se están riendo de nosotros. El PSOE sabía que no iba a hacer la obra desde que firmó con el PRC que la haría en aquel 'papeluco'. Si lo sacaron a información dos años tarde, que no querían hacerlo, es porque estuvimos apretando. Si Pedro Sánchez se niega a hacer esta obra, la única solución que nos queda es trabajar para echarle», concluye el popular.