Vista de la ría de Bilbao desde la ventanilla de un tren procedente de Santander. Javier Cotera

El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro

El consejero Media dice que seguirán exigiendo una vía de alta velocidad y los regidores ya creen que lo mejor es invertir en la actual infrestructura para reducir los tiempos

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

A falta de que el Ministerio de Transportes analice todas las alegaciones de las partes implicadas, el departamento que dirige Óscar Puente ya da ... por hecho que el estudio informativo para construir el tren rápido entre Santander y Bilbao que él mismo mandó redactar no saldrá adelante. Que ninguno de los dos trazados analizados es viable desde el punto de vista ambiental, económico y también de impacto sobre el territorio, como venían denunciando los alcaldes de los quince municipios afectados. Ellos y sus vecinos son los que en las últimas semanas han alertado de que si el proyecto salía adelante tal y como estaba planteado implicaría la división en dos de poblaciones y el derribo de un gran número de viviendas y negocios. Por eso, ayer recibieron con alivio la noticia adelantada por este periódico. Todo lo contrario que el Gobierno de Cantabria, que compartía que las alternativas diseñadas provocarían auténticos «destrozos», pero que entiende que lo que ha hecho el Ministerio es «engañar a todo el mundo». «Lo han hecho así a propósito para que salga negativo», entiende el consejero de Fomento, Roberto Media, que insiste en que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga seguirá exigiendo que se lleve a cabo esta actuación, aunque sin afectar a los intereses de los pueblos por los que transcurre.

