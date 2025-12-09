El vuelco de un camión provoca problemas de circulación en la S-10, a la altura de Solares

El vuelco de un camión en la carretera S-10, a la altura de Solares, más específicamente en el punto kilométrico 13.5, ha causado ... pequeñas retenciones en el tráfico, en sentido Bilbao. El incidente ha provocado el cierre del carril izquierdo y la intervención de los agentes de Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona y gestionar la circulación ante el bloqueo producido por el vehículo.

La Dirección General de Tráfico ha reportado esta circunstancia a las 10.58 horas en su mapa del tráfico. Por el momento, se desconocen las causas por las que el vehículo habría terminado volcando, pero en la zona del accidente el viento pegaba con fuerza. Unas horas más tarde, sobre las 13.30 horas, la DGT daba por zanjada la incidencia.

Hay que recordar que durante la jornada de este martes se han registrado fuertes rachas de viento, que han obligado a desviar, cancelar o reprogramar todos los vuelos que tenían origen y llegada en el Seve Ballesteros. Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo hasta las tres de la tarde.