Agentes de la Guardia Civil de Tráfico desplazados hasta el lugar del vuelco del camión. Miguel de las Cuevas

El vuelco de un camión provoca problemas de circulación en la S-10, a la altura de Solares

El accidente ha obligado a cortar el carril izquierdo de la vía en dirección a Bilbao

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Solares

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:08

El vuelco de un camión en la carretera S-10, a la altura de Solares, más específicamente en el punto kilométrico 13.5, ha causado ... pequeñas retenciones en el tráfico, en sentido Bilbao. El incidente ha provocado el cierre del carril izquierdo y la intervención de los agentes de Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona y gestionar la circulación ante el bloqueo producido por el vehículo.

