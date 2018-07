Zuloaga: «Se va porque ha perdido el respaldo de sus compañeros» El delegado del Gobierno dice que De la Serna perdió también el apoyo de los ciudadanos DM . Santander Sábado, 28 julio 2018, 15:47

El delegado del gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha asegurado hoy que la decisión de abandonar la política por parte del exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, responde «a que ha perdido el respaldo de sus compañeros como ya fue perdiendo el respaldo de los ciudadanos». En un encuentro con periodistas al finalizar los actos del Día de las Instituciones de Puente San Miguel, Zuloaga ha destacado que las personas que entran en la actividad pública «lo hacemos por vocación y porque obtenemos el respaldo de los ciudadanos», y se sale cuando ya no se cuenta con ese respaldo.

«Es importante que vengamos de una profesión previa y es importante que tengamos un sitio al que volver; somos útiles en el momento en que los ciudadanos no dan la confianza y dejamos de serlo en el momento en que nos la retiran», ha asegurado el delegado.

Además, ha mostrado su convencimiento de la importancia que tiene la regeneración en el seno de los partidos, «pues cada uno estamos de paso en la vida política».

«Respeto» de Eva Díaz Tezanos

Por su parte, la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha mostrado «el más absoluto respeto» por la «decisión personal» de Íñigo de la Serna de abandonar la política, «ya que no es el primero ni será el último que haga lo mismo».

No obstante, ha asegurado que no es positiva su valoración de De la Serna en sus etapas como alcalde y, de forma especial como ministro de Fomento, «por no haber dado respuesta a las grandes reivindicaciones de Cantabria, ya que ha sido muchos compromisos verbales pero que no se han traducido en hecho reales».