Mucho más que una inmobiliaria

El concepto sobre el que se construye el modelo de LAE HOMES va más allá de lo que tradicionalmente se entiende por agencia inmobiliaria. Para ello, la firma cuenta con un servicio integral que abarca asesoramiento financiero, asesoría jurídica con posibilidad de arbitraje notarial, home staging profesional y un plan de marketing y comunicación que garantiza la máxima visibilidad de cada propiedad.

Tal y como explica Jaime Suárez, director de LAE HOMES Santander: “Nuestro objetivo no es solo vender una vivienda, sino acompañar al cliente para que tome la mejor decisión con confianza y sin complicaciones”.

Una Premium Agency diferente

El término prémium en LAE HOMES no se refiere al tipo de inmuebles que comercializa la inmobiliaria, sino a la calidad del servicio que ofrece a todos los clientes por igual. Ser una prémium agency significa trabajar con un compromiso total hacia cada operación, prestando atención a los detalles y garantizando un acompañamiento constante desde la primera visita hasta la firma ante notario.

Este enfoque supone también la aplicación de herramientas de primer nivel, tanto digitales como presenciales, que permiten optimizar cada fase del proceso. El resultado es un modelo en el que la compraventa deja de ser un trámite complejo y se convierte en una experiencia clara, segura y eficiente.

Presencial nacional

Un elemento clave de la oferta de LAE HOMES es su red nacional de diez oficinas propias, una estructura que ofrece al cliente la tranquilidad de trabajar con un equipo consolidado, con proceso homogéneos y con la capacidad de adaptarse a diferentes perfiles de compradores.

“Contar con 10 oficinas propias nos permite tener un conocimiento profundo de cada mercado y cliente local, y a la vez, otorga a las propiedades una visibilidad reforzada, ya que no sólo se presenta en su ubicación original sino en toda nuestra red.” nos explica Jaime Suárez.

El valor de la exclusividad

Una de las apuestas más firmes de LAE HOMES es la gestión en exclusiva de las propiedades. Este modelo permite a la agencia inmobiliaria comprometerse plenamente con cada vivienda y desplegar un plan de acción específico para su venta. Dicho plan incluye campañas de marketing digital segmentadas, home staging, presencia destacada en portales nacionales e internacionales, así como difusión en la red de oficinas propias y colaboradoras.

La exclusividad garantiza, además, que el cliente cuente con un equipo que lo representa y lo acompaña durante todo el proceso con total transparencia. Desde la valoración inicial hasta la firma notarial, el propietario encuentra un servicio llave en mano que combina asesoramiento profesional y una comunicación constante.

Un mercado en evolución y buenas perspectivas

El mercado inmobiliario santanderino atraviesa una etapa de dinamismo sostenido, siendo uno de los mercados con mayor revalorización en 2025.

En este escenario, LAE HOMES Santander se muestra optimista. La estrategia para los próximos años pasa por seguir apostando por la innovación, por planes a medida y por un servicio centrado en la experiencia del cliente. La compañía entiende que la compraventa de una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, y por ello plantea un modelo en el que prima la seguridad, la confianza y la cercanía.

Profesionalidad y cercanía como señas de identidad

Con una combinación de conocimiento local, respaldo nacional y servicios exclusivos, LAE HOMES Santander se ha consolidado como una de las agencias de referencia en la ciudad. Su filosofía se basa en ofrecer resultados reales a través de un acompañamiento integral, profesional y cercano.

Quienes busquen vender o comprar vivienda en Santander encuentran en esta oficina una propuesta distinta, en la que la innovación y la atención personalizada son los pilares. Porque en un sector cada vez más competitivo, marcar la diferencia no depende solo de la vivienda, sino de la experiencia que se construye en torno a ella.

LAE HOMES Santander se encuentra en la C/ Juan de Herrera nº18. Más información en www.laehomes.com.