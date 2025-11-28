El gas radón: el enemigo invisible que entra por el suelo

El radón es un gas radiactivo natural que procede de la desintegración del uranio presente en el subsuelo. Es inodoro, incoloro e imposible de detectar sin medición profesional. En España, especialmente en Cantabria, Galicia, Castilla y León, Asturias o Madrid hay zonas con niveles elevados que pueden filtrarse en sótanos, semisótanos o plantas bajas. La OMS advierte que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaco. La exposición prolongada se relaciona con un aumento significativo del riesgo respiratorio, incluso en viviendas aparentemente sanas.

¿Cómo entra en una vivienda?



A través de fisuras en forjados y soleras, por juntas estructurales, a través de sótanos y garajes cerrados o mediante sistemas de ventilación mal diseñados. Si además la vivienda tiene humedad estructural, el problema se agrava: los materiales húmedos pueden favorecer el paso del gas y acumularlo con mayor facilidad.

¿Cómo ayuda Novanor?



Sistemas como Central Élite Nova trabajan mediante depresión controlada, renovación del aire y estabilización higrométrica, lo cual reduce la concentración de radón en espacios cerrados, rvita su acumulación en zonas bajas, genera una circulación de aire continua y saludable y mantiene los niveles de humedad en valores seguros. La combinación entre control del aire y gestión de humedades convierte a este sistema en una solución integral para la seguridad interior.