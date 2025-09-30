BBVA apoya a pymes y autónomos del sector agroalimentario de Cantabria

La innovación, la sostenibilidad y el impacto en el territorio marcan el futuro del campo en Cantabria y en toda España. Así quedó reflejado en la entrega de los galardones de la VI Edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles de España, una iniciativa de la entidad bancaria en colaboración con El Celler de Can Roca. El acto, que se celebró en la sede de BBVA en Madrid, reunión en un coloquio a los diez premiados junto al chef Joan Roca, de El Celler de Can Roca y a María Eugenia López, Responsable de Negocios Especializados Pymes de BBVA en España, quien agradeció.a los galardonados su dedicación “por poner en valor la regeneración que está viviendo el sector agrícola, con su transformación y modernización, que está empezando a cambiar el emprendimiento que hay en el entorno rural”. Ella misma insistió en la satisfacción que supone “ver como se refleja en estos premios la gran diversidad y riqueza que tiene nuestro país, ya que los galardonados son de ocho comunidades autónomas distintas, lo que subraya el arraigo y la capilaridad que compartimos también desde BBVA”. La entidad, muy comprometida con todas aquellas iniciativas que impulsan modelos de producción responsables, cuenta con cerca de 500 oficinas en entornos rurales, con especialistas que acompañan a emprendedores y productores del sector agroalimentario.

Relevo generacional: “El futuro está en los jóvenes”

El legado que algunos heredan, cómo preservarlo y el que todos podemos dejar, depende en gran parte de uno de los grandes retos del sector: el relevo generacional. “Desde BBVA ponemos un cariño especial en aquellos agricultores y ganaderos jóvenes que empiezan su actividad en localidades con menos de 5000 habitantes y que, no solo desarrollan su actividad, también evitan la despoblación y colaboran con el entorno”, apuntó María Eugenia. Una reflexión que también compartió Mireia Pujol-Busquets de Alta Alella, cuando aseguró “que el relevo generacional es esencial, tenemos que poner el foco en el sector primario y el futuro de las nuevas generaciones” como parte fundamental para la transformación. Ella fue reconocida precisamente con el premio a la Mejor Iniciativa Joven dentro de estos galardones.



Carlota Pena, de Vinyes d’Olivardots, bodega que combina la viticultura biodinámica con prácticas innovadoras como la fitoterapia vegetal, fue más allá y aseguró que las nuevas generaciones, “sin la innovación no podríamos sobrevivir, pero sin olvidarnos del inminente cambio climático. Mi legado es dejar una meta de cómo trabajar el vino mucho más sostenible y natural.” Para Francesc Font, de Cant Font, modelo de finca-laboratorio que combina producción ecológica y agricultura regenerativa, esta innovación está directamente relacionada con la formación: “El futuro de la agricultura pasa por cambiar la forma de producir sin empobrecer la tierra y al productor. En nuestro caso, regenerar el suelo nos ha cambiado la vida y la economía. Por eso formamos a los agricultores para que pasen de suelo pobre a suelo rico sin morir en el intento”.