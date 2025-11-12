Gama multienergía y confort a bordo en un SUV para familias del siglo XXI

La segunda generación del Citroën C5 Aircross supone un soplo de aire fresco en el mercado de los SUV de tamaña mediano. Este nuevo modelo significa la irrupción de un diseño evolucionado que ha sido concebido para posicionarse como referente en confort, habitabilidad y tecnología multienergía. El nuevo C5 Aircross, construido sobre una plataforma STLA Medium de Stellantis y fabricado en Francia, presenta unas dimensiones mayores e incorpora una versión 100% eléctrica, además de las opciones híbridas. Lo que puede ofrecer este nuevo C5 Aircross, pensado sobre todo como vehículo familiar, es tranquilidad y versatilidad en el día a día.



En términos de diseño, el C5 Aircross adopta un lenguaje más asertivo y musculoso, rompiendo con las curvas suaves del anterior para abrazar líneas tensas y afiladas. Su longitud es de 4,65 metros-quince centímetros más que la versión anterior-, un ancho de 1,90 y una distancia entre ejes de 2,78 metros, lo que significa seis centímetros más respecto a modelos previos. Más allá de esta presencia imponente en carretera, el C5 Aircross incorpora una firma luminosa delantera, faros Matrix LED y un logotipo moderno flanqueado por una franja negra brillante que le otorga una silueta de aspecto premium. A ello contribuyen también unas llantas de hasta veinte pulgadas-de estreno en un vehículo Citroën-que incluyen clips intercambiables en dorado o negro para una mayor personalización.

Pero si queremos conocer el verdadero ADN de este coche hay que fijarse en su confort, elevado a la máxima categoría con el Advanced Comfort®. En primer lugar están sus suspensiones con topes hidráulicos progresivos, diseñados para absorber las irregularidades de la carretera y que los pasajeros no sientan los rebotes ni impactos de la misma. A ello le sumamos los asientos Advanced Comfort® con su acolchado grueso y unos soportes laterales regulables. Los delanteros ofrecen además calefacción, ventilación y masaje con cinco programas distintos; mientras que los traseros pueden incluir también calefacción en los acabados superiores.



El habitáculo interior del modelo ha sido concebido siguiendo la filosofía C-Zen Lounge y con la idea de recrear el ambiente y la comodidad de un salón. Los asientos recubiertos de tejido espumado, la iluminación en ocho colores y el techo panorámico de cristal contribuyen a generar esa aura. De este modo, el C5 Aircross se posiciona como el SUV más confortable y con una habitabilidad más desarrollada.



A este respecto cabe citar el amplio espacio para las piernas en las plazas traseras-cinco centímetros más que en el modelo anterior-y la cabeza. Incluye reposabrazos central con portavasos y ranuras para smartphones, además de tomas USB-C y 12V. Por último, y no menos relevante para las familias, el maletero ofrece una capacidad de 651 litros a lo que se le suman los 40 litros adicionales de almacenamiento en el habitáculo.