Abraham Cupeiro: «Desenterrar los instrumentos del pasado inspirará la música del futuro»

Abraham Cupeiro (Sarria, Lugo, 1980) regresa hoy a Santander. Estará en el Casyc donde a las 19.30 horas ofrecerá su concierto 'Resonando en el ... pasado', un viaje por la historia de la humanidad a través de los instrumentos musicales, pero no unos instrumentos cualquiera si no una serie de artefactos musicales milenarios que ha ido adquiriendo o construyendo. Durante el espectáculo este arqueólogo musical y maestro del viento combinará sus mejores elementos de músico con los de contador de historias.

-¿Qué le llevó a rescatar los instrumentos olvidados que toca en sus conciertos?

-Seguramente la pasión que desde niño he sentido por la música y al mismo tiempo por la Historia. La música nos permite navegar hacia el pasado y todos estos instrumentos son pequeñas máquinas del tiempo que nos llevan a otras culturas y otras épocas. Yo empecé a tocar de niño en un grupo de música tradicional y en un banda con lo que lo académico y lo popular han ido de la mano y confluido en lo que soy ahora. Además considero que desenterrar instrumentos del pasado inspirará la música del futuro.

-¿Alguno de estos instrumentos ha cambiado su forma de ver la música?

-Muchos de ellos, la verdad, porque son instrumentos carentes de estrés. Es decir que están más cerca de lo que es la naturaleza humana y creo que en sus formas y en sus imperfecciones también se encuentra la belleza.

-¿Cómo compone y adapta la música a todos estos instrumentos tan distintos entre sí y con tan poco repertorio previo?

-Es cierto que hay muy poco repertorio y yo lo que hago es utilizar sonidos antiguos para crear música del presente, así que primero estudio bien el instrumento para ver las posibilidades que tiene y, a partir de ahí, voy generando arreglos a veces orquestales y otras con grupos más pequeños para que todos estos instrumentos que nunca estuvieron conectados en el tiempo lo hagan.

-¿Qué le aporta ese diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo?

-Algo que no busco: la originalidad. No me gusta plantear los proyectos buscando algo original pero al final, simplemente haciendo confluir elementos que estaban desconectados aparece algo nuevo casi sin intención.

-¿Cómo reacciona el público?

-Muy bien porque son sonidos que aunque parecen desconocidos nos resultan familiares y, sobre todo, transportan rápidamente a otras dimensiones porque no estás acostumbrado a escucharlos y el oído lo agradece.

-Ha trabajado con orquestas y músicos muy diversos. ¿Cómo han sido esas colaboraciones?

-Es verdad que he hecho colaboraciones de todo tipo y mi música ha llegado hasta películas de Steven Spielberg o más recientemente a 'Gladiator II' de Ridley Scott, pero también he tocado con orquestas como la Mahler Chamber o la London Symphony y son experiencias que nunca soñé tener y que disfruto al máximo.

-¿Podría compartir alguna anécdota de su trabajo en 'Gladiator'?

-Una que me hizo mucha ilusión. Cuando me enviaron la ficha de cómo iba a ser la grabación había muchas anotaciones de puño y letra de Ridley Scott en la que pedía a los músicos que se fijaran en determinados detalles de mis vídeos. Se ve que es un director muy detallista y, sobre todo, que conoce bien lo que hago con mis instrumentos. Es un orgullo ver que se ha fijado en mi trabajo.

-¿Qué se va a encontrar el público que vaya hoy al Casyc?

-La idea es que la gente cuando se siente a escuchar se sienta como cuando nuestros antepasados lo hacían alrededor del fuego a escuchar historias, algunas épicas, tristes y otras más divertidas. Quiero que se rompa esa barrera que existe entre el público y el músico y convertir este actuación en algo más íntimo y menos encorsetada que en otros conciertos.

-¿Qué criterios sigue para elegir los instrumentos que toca en sus conciertos?

-La música siempre nos ha acompañado así que sigo una línea temporal desde los albores de la humanidad hasta finales del siglo XIX cuando ya aparecen, con la Revolución Industrial, la gran mayoría de los instrumentos que conocemos hoy en día, sobre todo los de viento, que son los que utilizo. En definitiva que lo que hago es un viaje por la Historia a través de la música con anécdotas y un poquito de humor.

-¿Qué papel juega la emoción en sus conciertos? ¿Prefiero ser libre o más fiel a la recreación de los sonidos?

-Tocar y dejarse fluir es mucho más fiel que intentar generar una huella de cómo creemos que podían haber sonado. Yo utilizo instrumentos de hace 2.000, 14.000 o incluso 40.000 años y al final lo que hacía el ser humano era soplar por ellos, sentir y dejarse llevar. Los instrumentos son como vías de un ferrocarril que te llevan a algún sitio y los músicos simplemente debemos ponernos en las vías y dejarnos llevar. Pero desde luego la premisa más importante es la emoción.

-¿Qué opinión tiene de la educación musical que se ofrece en este país?

-A nivel general creo que se tiende a compartimentar demasiado y que hay materias como la música o la gimnasia que a priori no pueden parecer tan importantes como las matemáticas pero que activan mucho más el cerebro. Me parece que se está enfocando a los niños y a las niñas a ser máquinas de una empresa y a tener un buen trabajo y en la vida es muy importante despertarles el cerebro. La música, está comprobado científicamente, te abre la mente.

-¿Conoce la tradición musical de Cantabria?

-He venido muchas veces a tocar a Cantabria y he tenido la oportunidad de conocer una danza que me gusta, la de Ibio, que se hace con el sonido de una caracola. También sé que algunos de los cuernos que tocamos en Galicia se tocan por ahí. Pero en Cantabria, como en muchos lugares el norte, la naturaleza y sus paisajes son tan inspiradores que son el mejor auditorio que puede existir.

-¿Próximos proyectos?

-Acabo de sacar un disco, 'Loira' y en junio me voy de gira por Holanda.