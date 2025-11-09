Abre la Oficina de Fotografía Anónima

La fotografía, su lenguaje y sus relatos en el tiempo. Imágenes rescatadas, halladas, que revelan su lugar en el mundo. Concebido como un proyecto creativo ... de investigación, difusión y edición de fotografía anónima, a través de la práctica de artistas y pensadores contemporáneos, nace en Santander la Oficina de Fotografía Anónima, OFA. Otro territorio cultural y creativo que es fruto de una pasión y un eslabón más en la labor que viene desarrollando el artista e investigador Raúl Hevia. Una singular iniciativa dirigida desde Santander en esta recta final de 2025, con una línea editorial a través de la colección 'Extraviada'. Lo que la vertebra es una serie de pequeños libros comisariados donde un artista, teórico o creador es invitado a desarrollar un proyecto propio a partir de un archivo o fondo fotográfico anónimo, perdido u olvidado.

Es decir, todas esas miles y miles de fotos cuyo origen y contacto con lo real se ha perdido a lo largo del tiempo y que hoy emergen en rastros, anticuarios, cubos de basura o webs de compraventa de todo tipo, dando paso de esta manera «a una nueva realidad y a una nueva vida».

Epígrafe. Oficina de Fotografía Anónima. Colección de fotolibros Extraviada. Creador: Raúl Hevia. La colección se inicia con cinco títulos: Anónima, 'O Mistério da Ilha do Sal' - Anaïs Boudot, 'Les généalogiques' - Javier Hirschfeld, 'Profile' - Ana Raquel Leiva, 'Protegida' - Raúl Hevia, 'Las mejores fotografías del mundo'.

Presentación. Fábrica de Creación de Santander el próximo miércoles , día 12, a las 19.30 horas. El editor estará acompañado por la historiadora del arte Marta Mantecón.

En la OFA, explica Hevia, «repensamos el pasado a través de sus imágenes analógicas (copias en papel y negativos de todo tipo), revisamos el archivo y sus problemáticas físicas y conceptuales a través de estrategias de lectura y creación contemporáneas.

El primer alumbramiento está configurado por los primeros cinco números firmados por: Anónima, Anaïs Boudot, Javier Hirschfeld, Ana Raquel Leiva y el propio Hevia como una definición y declaración de las señas de identidad del proyecto.

El acopio de esas imágenes durante años ha derivado en esta iniciativa plasmada ahora en la invitación de Hevia a tres artistas a que desarrollaran su propio proyecto: Anaïs Boudot, en 'Les généalogiques', reflexiona sobre la memoria y relaciones familiares a través de construcciones de maquetas de casas transparentes de negativos de vidrio a la gelatina y vidrios de colores, a la manera de las lámparas Tiffany, cuestionando con ellas el concepto de hogar como receptáculo de relaciones y memoria.

Javier Hirschfeld, con 'Profiles', indaga en la imagen de la identidad masculina poniendo en relación a aquellos que se ocultan a través de paisajes idílicos en las app de citas gays tipo Grindr o Tinder y las cartes-de viste del siglo XIX.

Ampliar Ana Raquel Leiva, 'Protegida', 2025

Ana Raquel Leiva, en 'Protegida', cuestiona las estrategias de ocultación de contenido en las fotografías anónimas que se venden en webs de compra-venta como eBay o Todocolección, y la plasticidad involuntaria de sus resultados, cuestionando la autoría a través de varias capas de manipulación y significado.

A estos tres libros se sumó la edición de un cuarto proyecto sin autoría conocida, firmado como Anónima y titulado 'O Mistério da Ilha do Sal', un enigma fotográfico por resolver, con delito de por medio, proveniente de la isla africana de Cabo Verde.

En paralelo, mientras Hevia preparaba el comisariado de la colección, reuniendo las características, justificación y redactando sus objetivos, completó ese quinto volumen firmado por él mismo como 'Las mejores fotografías del mundo', un ensayo muy personal «sobre fotografías, pero sin fotografías», donde se reflexiona sobre los 'porqués' y los 'cuándos' de las fotos firmadas y las anónimas, sus relaciones, la cuestión de la autoría y el significado de las imágenes en función de su nombre, apellido y el valor o precio final de una copia. En él precisamente se sintetiza la identidad de la colección 'Extraviada' : «En esta Oficina de Fotografía Anónima pensamos que extraviarse 'ES' la metodología a seguir. Alejándonos del archivo, de la historia, de lo documental. Nuestra vinculación –nuestra honestidad– no es con lo real. Nuestro compromiso —nuestro camino—es con la pasión. Nuestras posiciones, política, creativa, afectiva, son voluntariamente transfronterizas e intensamente extraviadas», apunta Hevia.

En su declaración de principios asegura que «todas las fotografías tienen autor; siempre hay una intención, una firma detrás de una toma». En este sentido, la OFA se postula como laboratorio, un espacio en el que cuidamos las fotos perdidas, un espacio de encuentro y acogida para la foto sin sujeto». La OFA pretende insuflar nueva vida a esas maravillas anónimas. «Todas esas imágenes sin datos, sin historia, sin prejuicios buenos ni malos, sin reputación, todas esas imágenes solas, abandonadas, de autoría desvanecida».

Raúl Hevia (Oviedo, 1965), que vive y trabaja en Santander, ligado al CDIS, es también historiador del arte e investigador. Su trayectoria se ha centrado en la fotografía, el diseño y el libro, pero también en las estrategias el arte seriado, los modos y lenguajes plásticos y visuales que se escapan a las clasificaciones convencionales. Ha realizado numerosas publicaciones, exposiciones individuales y colectivas, y sus imágenes forman parte de colecciones nacionales e internacionales, públicas y privadas.

Ampliar Javier Hirschfeld, Geruzet Freres, Bruxelles, 2024.

Recientemente, Hevia en el ciclo 'Intersecciones creativas' del MAS, protagonizó una sesión de 'book jockey'. Un formato relativamente nuevo y experimental para mostrar y disfrutar de los libros de una manera relajada y performativa, haciendo partícipe al público. Su proyecto combina páginas de obras literarias, documentos de archivo, trozos de películas, obras de arte como pintura, fotografía y vídeo. Y el objetivo radica en «fomentar la transversalidad a través del uso de formatos experimentales que permitan generar nuevos relatos y relaciones con el espectador».

La primera edición de la colección Extraviada ha sido realizada gracias a una ayuda del Ayuntamiento de Santander. La presentación de esta edición tendrá lugar el próximo miércoles día 12, en la Fábrica de Creación, a las 19.30 horas. La puesta de largo contará con la presencia de la historiadora del arte Marta Mantecón y del propio creador del proyecto.

Por su parte, Anaïs Boudot (Metz, 1984, vive y trabaja en Henrichemont, Francia) está graduada en fotografía por la École Nationale Supérieure de la Photographie en Arles y Le Fresnoy-Studio. En 2016 fue seleccionada para formar parte de la Academie de France en Madrid, Casa Velázquez y entre 2018 y 2021 fue becaria en BilbaoArte.La memoria es algo central en sus preocupaciones creativas. Siempre en un constante ir y venir entre la fotografía analógica y la digital, desarrolla una obra fotográfica artesanal, híbrida y enigmática. Desde 2016 está representada por la galería Binome de Paris.

Javier Hirschfeld (Malaga, 1979) reside actualmente en Londres donde compagina su práctica artística con su cargo de Senior Photo Editor en BBC. Hirschfeld reflexiona sobre las posibilidades y limitaciones de la fotografía, abordándolas desde una mirada autorreferencial y comprometida con espacios políticos de representación de disidencias. Interesado en el rol y la responsabilidad de la representación fotográfica, Hirschfeld mira hacia atrás y hacia adelante, analizando los procesos de creación de identidad, deseo, aspiraciones o ansiedades contemporáneas desde el pasado al presente del medio fotográfico. Usa principalmente técnicas fotográficas sin cámara como la apropiación y el collage, para resignificar recursos visuales existentes y proponer nuevos imaginarios cuir.

Finalmente, Ana Raquel Leiva (Valencia, 1969) cuya formación y carrera profesional proceden casi a partes iguales de la fotografía, el diseño gráfico y editorial, y la cocina. Por eso, quizás, uno de sus recursos favoritos es el collage: combinar, desordenar, armonizar… generar nuevos sabores. Entre sus publicaciones destacan: 'Nahual' (Mestizo, 1996), 'Adduna' (Fundación Cañada Blanch, 2000), 'Cita previa '(Autopublicado, 2018), 'Osama the King' (Tapas Duras, 2020), además de colaborar con otros artistas.