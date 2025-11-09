El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Anónima' (Cabo Verde, ca. 1962). Imagen que preside uno de los cinco libros que abren Extraviada. Fotografías:: Oficina de Fotografía Anónima /OFA

Abre la Oficina de Fotografía Anónima

El artista Raúl Hevia pone en marcha un singular proyecto creativo de «investigación, difusión y edición de fotografía anónima, a través de la práctica de artistas y pensadores contemporáneos». La edición inaugural la integran cinco números que serán presentados el próximo miércoles en la Fábrica de Creación

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La fotografía, su lenguaje y sus relatos en el tiempo. Imágenes rescatadas, halladas, que revelan su lugar en el mundo. Concebido como un proyecto creativo ... de investigación, difusión y edición de fotografía anónima, a través de la práctica de artistas y pensadores contemporáneos, nace en Santander la Oficina de Fotografía Anónima, OFA. Otro territorio cultural y creativo que es fruto de una pasión y un eslabón más en la labor que viene desarrollando el artista e investigador Raúl Hevia. Una singular iniciativa dirigida desde Santander en esta recta final de 2025, con una línea editorial a través de la colección 'Extraviada'. Lo que la vertebra es una serie de pequeños libros comisariados donde un artista, teórico o creador es invitado a desarrollar un proyecto propio a partir de un archivo o fondo fotográfico anónimo, perdido u olvidado.

