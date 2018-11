«A los actores de doblaje sólo nos nombran en los Goya si nos morimos» Jordi Brau está estos días en Santander participando en un taller de doblaje en Enclave Pronillo. / Javier Rosendo Jordi Brau | Doblador El intérprete, voz en español de Tom Hanks, Robin Williams y Sean Penn, entre otros actores, imparte este fin de semana un taller intensivo en Pronillo ROSA RUIZ Santander Domingo, 25 noviembre 2018, 08:42

Jordi Brau (Barcelona, 1958), la voz en español de grandes estrellas del cine como Nicolas Cage, Tom Hanks o Sean Penn, ofrece este fin de semana en Enclave Pronillo, el taller 'El doblaje, narración e interpretación', una actividad dirigida a los alumnos más experimentados de la Escuela de Doblaje, el proyecto que promueve el cántabro Anselmo Herrero desde 2013. El viernes también participó en un acto con los alumnos del CIESE de la Fundación Comillas. Desde su larga experiencia en este oficio, este actor aboga fundamentalmente por la formación y defiende el papel del doblaje en el cine.

-¿Cómo acabó convertido en un actor de doblaje?

-Cuando finalicé los estudios en el Instituto de Teatro de Barcelona tuve en un papel en la segunda película de Ventura Pons y como la rodamos en catalán tuvimos que doblarla al castellano. Me salió bien, me di cuenta de que tengo cierto sentido del ritmo y no me resultó complicado doblarme a mí mismo. Me dijeron que tenía facilidad para el doblaje y a partir de ahí me fui a hacer casting a un estudio que había en Barcelona que se llamaba la Voz de España. Ahí empecé y hasta hoy.

-¿Qué es lo mejor y lo peor de este oficio?

-Lo mejor es que te permite cambiar de personajes con bastante frecuencia. Lo peor es la falta de continuidad como les pasa al resto de actores de cine o teatro. Creo que es algo inherente a esta profesión.

-¿Cómo lleva un actor de doblaje no tener el mismo reconocimiento que tienen los intérpretes que salen en la pantalla?

-Son trabajos distintos. Nosotros somos anónimos y lo tenemos asumido. De tanto en cuanto nos puede salir una entrevista cómo ahora o porque llevas veinte años doblando a Tom Hanks o Robin Williams y alguien decide llamarte. Pero lo más normal es que no.

-¿La gente reconoce su voz por la calle?

-No. No tengo un timbre muy característico.

- ¿No le parece injusto que se den premios Goya al maquillaje y no al doblaje?

-Es cierto, en la gala de los Goya sólo se nos nombra cuando nos morimos. En el vídeo que dedican a las personas relacionadas con el cine que se han muerto ese año. Es así y eso que hay mucha gente que lleva muchos años dedicada a esto. Creo que está mal entendido eso que se dice de que el doblaje es perjudicial para el cine español. Yo no lo he creído nunca aunque hay gente que lo piensa. En mi opinión si hay un problema en el cine es el de cuotas o distribuidoras de pantalla. Nosotros somos actores, estamos formados en teatro y algunos como yo nos dedicamos a esto al 90%, pero también tengo compañeros que lo compaginan con otras cosas. Hay muchos mitos, como que el doblaje es un invento franquista, que por supuesto no es cierto. Se empezó a doblar mucho antes, en el año 1931.

-También se dice que los españoles tenemos poco nivel de inglés porque nos hemos acostumbrado a ver películas dobladas al español.

-Evidentemente está bien ver películas en versión original. Yo me he gastado fortunas y me las sigo gastando en ver películas en inglés. Y creo que es algo buenísimo, verlas en su idioma y sin subtítulos. Y, aunque el inglés se debe estudiar en una academia, no voy a negar que escuchar películas en ese idioma ayuda muchísimo. No es excluyente. El cine también ha venido muy bien y ha servido como vehículo de transmisión para lenguas minoritarias como el catalán o el euskera y ha ayudado mucho en la enseñanza, por ejemplo.

-De todos los personajes que ha doblado, ¿hay alguno que le haya marcado más?

-Muchos. Uno de los que más me marcó es el que hace Robin Williams en 'Good morning Vietnam'. También me gustó Forrest Gump o Guido Orefice, el protagonista de 'La vida es bella'. Me cuesta elegir porque también disfruté mucho con 'El discurso del Rey' o 'La señora Doubtfire'

- ¿El discurso del Rey' ha sido de los más difíciles?

-Fue bastante reto, sí. Pero yo iba tranquilo porque doblar a Robin Williams es mucho más complicado técnicamente. Afortunadamente en el personaje de 'El discurso del rey' pude tirar de muchos recursos.

-¿Cómo logra que sus palabras coincidan con el movimiento de los labios del actor al que dobla?

-Lleva un tiempo. Cuando se quita el sonido original solo se ve el movimiento de labios y claro hay una técnica que aplicar para seguir ese movimiento.

-¿Tienen que repetir muchas veces las frases?

-Muchas, para hacerlo bien hay que repetir bastante. Cuando nos dan tiempo para doblar suele salir bien, pero por desgracia, a veces, hay demasiada premura desde las productoras, sobre todo en el caso de las televisiones que suelen tener plazos de entrega y tenemos que ir muy rápido, incluso las traducciones que se hacen para ajustar las palabras a los movimientos de los labios se hacen mucho más deprisa. Pero cuando hay tiempo se saca un resultado excelente. Lo ideal en un doblaje es que la gente no lo note.

- Se dice que en España es el país donde más dobladores hay y más profesionales

-Aquí hay mucha gente, sí. Pero también en Francia, Alemania e Italia. Ahora se está doblando mucho en países del Este y en India. Pero sí hay un censo elevado aquí.

- ¿Y hay relevo?

-Si, van saliendo nuevos actores de doblaje, sí. Hay cantera. Pero creo que estaría bien que tengan menos prisa por trabajar y se formen un poco más. Que haya menos presión por parte de los que les contratan y se les pueda sacar más jugo.

-Hay actrices como Julia Roberts que se ha asegurado sus piernas. ¿Los dobladores aseguran su voz?

-No, no, (ríe). Yo tengo un seguro normal. No soy Julia Roberts.

-¿Qué explica en estos talleres que ha venido a impartir a Cantabria?

-Yo no soy pedagogo, pero Anselmo Herrero me ha invitado a estos talleres y colaboro según su planificación. Ayudo en la medida que puedo con mi experiencia y saber hacer.

-¿Y qué es lo que más preguntan los alumnos?

-No solo hablamos de cine, también de poesía, de lectura, de la entonación de un texto. Hablamos de todo lo que es la transmisión oral.