Alberto Santamaría, Premio de las Letras Ciudad de Santander 2025 por una obra «coherente, arriesgada e innovadora»

El poeta, narrador, ensayista y profesor universitario Alberto Santamaría Fernández ha sido galardonado con el XI Premio de las Letras Ciudad de Santander 2025, en ... reconocimiento a una trayectoria literaria que combina la creación poética con la reflexión crítica sobre la cultura contemporánea.

El jurado -formado por Jesús Herrán Ceballos, Valentina Granados Simón, Ana González Cortés y Guillermo Balbona Araúna, con Regino Mateo como secretario- decidió por unanimidad otorgarle el premio tras valorar «la amplitud, coherencia y riesgo de una obra que se ha consolidado como una de las más innovadoras de su generación».

El acta destaca especialmente «su compromiso con la renovación del lenguaje poético y su capacidad para tender puentes entre la literatura, el pensamiento estético y la sociedad contemporánea», así como la «solidez intelectual y originalidad» de una producción que ha marcado «una transformación generacional en la poesía española actual».

Autor de poemarios como «El hombre que salió de la tarta», «Pequeños círculos» o «Lo superfluo y otros poemas», Santamaría también ha desarrollado una intensa labor ensayística con títulos como «Arte (es) propaganda» o «Políticas de lo sensible», y acaba de publicar su primera novela, «Barrio Venecia», un regreso literario a su Santander natal.

La alcaldesa, Gema Igual, ha felicitado al autor y subrayado que con este galardón la ciudad «rinde homenaje a un escritor que ha sabido unir creación y pensamiento con una mirada contemporánea y comprometida con la cultura».

El Premio de las Letras de Santander, que en la pasada edición recayó en el poeta Ángel Sopeña, fue creado en 2015 con el fin de reconocer a personas nacidas, residentes o vinculadas con Cantabria que se hayan distinguido en el ámbito de las letras en cualquiera de sus géneros y se hace entrega durante la Gala de las Letras de Santander que se celebrará este mes de noviembre.