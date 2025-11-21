El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ricardo López Aranda con su hija Verónica, que hoy presenta el libro en Santander. Álbum familiar

«Más allá del realismo, mi padre escribió muchas obras que habría que recuperar»

Verónica López Aranda presenta hoy en Gil un volúmen que reúne dos obras inéditas del dramatrugo, 'Esperando la llamada' y 'La contrata, recuperadas por Ediciones Invasoras

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La literatura dramática de Ricardo López Aranda (Santander, 1934/Madrid, 1936) regresa hoy, viernes, a su tierra con la presentación, en la librería Gil a ... las 19.00 horas, de un volumen que reúne dos de sus obras inéditas: 'Esperando la llamada' y 'La contrata'. Publicadas por Ediciones Invasoras, las piezas se presentan ahora en Cantabria después de su estreno editorial el pasado mes de octubre en el Salón Internacional del Libro Teatral de Madrid. Son dos textos distintos, pero protagonizados por los mismos personajes; «dos variantes de la misma situación», explica Verónica López Aranda, hija del autor y responsable de la edición junto con el equipo de la editorial.

