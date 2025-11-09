La argentina Flor Canosa, ganadora del Premio Tristana de Novela Fantástica Su obra, 'La borra apretada del sueño', elegida por unanimidad, es «un recorrido arduo entre la realidad, la ficción y el horror»

Pilar González Ruiz Santander Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:16

«Para quienes escribimos literatura fantástica, el Premio Tristana es importantísimo, porque reconoce la zona de la literatura en la que elegimos movernos, porque es un encuentro entre pares». Así lo afirma la escritora, guionista y montajista de cine Florencia Canosa (Buenos Aires, 1978), la ganadora del XVIII Premio Internacional 'Tristana' de Novela Fantástica que convoca el Ayuntamiento de Santander en una de sus iniciativas culturales más veteranas.

'La borra apretada del sueño' es la obra que ha logrado seducir al jurado, que ha elegido por unanimidad su trabajo entre más de 300 propuestas llegadas de todo el mundo, muestra del alcance que tiene la convocatoria. «Es un honor inmenso que el jurado la haya elegido entre tantos manuscritos de todo el mundo y estoy emocionada y ansiosa por saber cómo será su devenir en España», ha señalado Canosa.

Un jurado presidido por la escritora Espido Freire y compuesto por Marta San Miguel, David Roas (por videoconferencia) y José Ángel Zapatero, con Regino Mateo como secretario sin voto, que ha destacado «el rico lenguaje literario y la calidad de una obra personal e inteligente, capaz de crecer desde la tradición transformando y sumando géneros». Cuando recibió su llamada, Canosa reconoce que «la emoción fue enorme y me costó un instante asimilar que me estaba sucediendo a mí».

La novela combina elementos del terror y la ternura, renovando la figura clásica del zombi y ambientando la acción en los tiempos de la caída del general Rosas, con un retrato ambicioso de los conflictos sociales y políticos de la época. «Fue –explica la autora– un proceso hermoso la escritura de esta novela, donde recorro un momento afiebrado de la historia de mi país, con ingredientes de la ficción extraña, el gótico, el erotismo explícito, la novela histórica, el gore, el sincretismo de la religión y la magia negra, aunque también es una novela de amor».Un recorrido «arduo entre la realidad, la ficción y el horror»

'La borra apretada del sueño' se une así a la lista de publicaciones de Canosa que han sido reconocidas en diversos certámenes. La también Jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ganó el Premio Equis de Novela Contemporánea en 2015, de Editorial El Cuervo de Bolivia y Suburbano de Estados Unidos con su primera novela 'Lolas'. Luego publicó en Argentina y España 'Pulpa', 'Los accidentes geográficos' con Editorial Obloshka y 'Horror Vacui' y 'La segunda lengua materna' con Indómita Luz, que fue finalista del Premio Celsius 2023 de la Semana Negra de Gijón y del FILBA 2023 y será publicada en España e Italia.

En este sentido, Canosa defiende que su relación con el país «comenzó hace unos años y sigue creciendo». Con la publicación de este trabajo premiado, dará otro paso en ese vínculo transoceánico.

Sus cuentos forman parte de varias antologías en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. También escribe guiones de cine y TV para canales y plataformas. 'Lolas' será llevada al cine próximamente.

Proyección internacional

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, destacó que «El Premio Tristana sigue creciendo en calidad y proyección internacional. Cada año recibimos más obras y más diversas, y eso demuestra que Santander se ha consolidado como un referente dentro del género fantástico y como una ciudad que apuesta firmemente por la creación literaria», ha afirmado la responsable municipal.

Méndez subraya también el valor del certamen como plataforma de impulso para autores emergentes. «Este premio visibiliza el trabajo de los escritores y abre las puertas del mundo editorial a nuevas voces, contribuyendo a enriquecer el panorama literario contemporáneo», ha añadido.

El Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica, convocado por el Ayuntamiento de Santander, está dotado con 8.000 euros y la publicación de la obra en Menoscuarto Ediciones. La autora recibirá el galardón durante la Gala de las Letras de Santander, que se celebrará a finales de año, junto con el resto de ganadores de los certámenes municipales. «Agradezco, una y mil veces, la confianza que el jurado depositó en esta obra y deseo que los lectores la disfruten, la gocen y la sufran en igual medida», concluye la ganadora.