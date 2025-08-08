El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alexander Boldachev protagoniza los Marcos Históricos. Ivan Barr

El arpista Alexander Boldachev lleva su 'Guerra y Paz' a Argüeso y Rasines

Su recorrido histórico parte de la 'Chanson d'automne' de Verlaine y el 'Vals sentimental' de Chaikovski, e incluye versiones de temas de Queen y Nirvana

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

El 74 Festival Internacional de Santander recibe hoy en la Sala Argenta al legendario pianista húngaro Sir András Schiff. El maestro, como ya se anticipó, ... protagoniza un recital con composiciones de Bach, Haydn, Mozart, Schubert o Beethoven en un programa exclusivo, ya que irá anunciando sobre el escenario cada obra con una breve explicación. La próxima cita en la Sala Argenta tendrá lugar el domingo con la NCPA de China, dirigida por Myung-Whun Chung y con el pianista Bruce Liu como solista.

