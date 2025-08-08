El arpista Alexander Boldachev lleva su 'Guerra y Paz' a Argüeso y Rasines
Su recorrido histórico parte de la 'Chanson d'automne' de Verlaine y el 'Vals sentimental' de Chaikovski, e incluye versiones de temas de Queen y Nirvana
Santander
Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00
El 74 Festival Internacional de Santander recibe hoy en la Sala Argenta al legendario pianista húngaro Sir András Schiff. El maestro, como ya se anticipó, ... protagoniza un recital con composiciones de Bach, Haydn, Mozart, Schubert o Beethoven en un programa exclusivo, ya que irá anunciando sobre el escenario cada obra con una breve explicación. La próxima cita en la Sala Argenta tendrá lugar el domingo con la NCPA de China, dirigida por Myung-Whun Chung y con el pianista Bruce Liu como solista.
El FIS hoy y mañana, por otra parte, tiene una dole cita en los Marcos Históricos con el arpista Alexander Boldachev que presenta el programa 'Guerra y Paz' en el Castillo de San Vicente de Argüeso y el parque de la Cueva del Valle en Rasines. Un recorrido histórico que, a partir de la Chanson d'automne de Verlaine o el Vals sentimental de Chaikovski llegará hasta versiones de temas como 'Bohemian rhapsody', de Queen; o la canción de Nirvana 'Smells like teen spiri't.
Agenda del FIS
-
Hoy viernes Sala Argenta. Recital de piano de Sir András Schiff. A las 20 horas.
-
Marcos Históricos Concierto en Viérnoles a cargo del violinista Jaime Naya y la pianista Eda Sevinis. 21 horas.
-
Mañana sábado El arpista Alexander Boldachev lleva al Castillo de Argüeso (20 horas) el programa 'Guerra y Paz'.
En medio, creaciones de Sara Teasdale, Sviridov Brodsky, Shostakóvich o el propio Alexander Boldachev. Este programa fue creado por el arpista, de nacionalidad suizo-rusa, tras la partida de su tierra natal, en un acto de rebelión contra la guerra.
Desde 2022, Boldachev ha participado en decenas de proyectos benéficos para ayudar a los refugiados, despertar conciencias y compartir un mensaje de esperanza y necesidad de paz. Boldachev ha ganado más de 20 concursos y premios. Su creatividad va más allá de sus actuaciones en vivo, ya que es un prolífico compositor con un estilo único que combina tradición e innovación. Domina varios géneros musicales, incluyendo clásico, crossover, rock y neoclásico. Ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo.
