«El arte colectivo permite transmitir mucho mejor determinados mensajes» La artista, poeta y activista cultural centra su obra en la violencia machista. / Celedonio Es la autora del proyecto artístico y poético 'Mira desde mis ojos', que se inaugura hoy y podrá verse hasta el próximo día 20 en el Palacete del Embarcadero ROSA RUIZ Santander Martes, 30 octubre 2018, 07:34

Nieves Álvarez asegura, entre risas, que como siempre ahora mismo anda «metida en muchos líos». Con 70 años esta artista y poeta santanderina rebosa de actividad creadora. En la actualidad mantiene una muestra en Madrid bajo el título 'Teresa, erótica de la luz' y hoy martes inaugura otra en el Palacete del Embarcadero a las 19.30 horas. Su actividad se ha centrado en los últimos años en la denuncia de la violencia machista. Un tema que, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (el próximo día 25) aúna en el Palacete instalaciones artísticas y poesía. «Como artista y poeta siempre he tenido un mayor interés por el contenido de las cosas que por su estética», afirma.

«La violencia machista es un tema muy preocupante. Desde el año 2003 hasta hoy, según las cifras oficiales del Gobierno, hay en España 995 asesinatos, incluyendo los niños y niñas que han muerto por esta misma lacra. Me parece que estas cifras son escandalosas se miren por donde se miren y por eso como artista debo ponerme al servicio de estas causas», asegura.

Cincuenta poetas Participantes Adela Sáinz, Alberto Muñóz, Alberto Santamaría, Almudena Campuzano, Ana García Negrete, Ana Rodríguez de la Robla, Ángela Troyano, Antonio Casares, Araceli Gonzáles Vázquez, Carlos Alcorta. Carmen Mora, Celia Corral, Concha Rincón, Daniel Guerra de Viana, Dori Campos, Elda Lavín, Elena Camacho, Fernando Abascal, Guillermo Balbona, Gloria Ruiz. Isabel García de Juan, Isidro Ayestarán, Javier Menéndez Llamazares, Javier Fernández Rubio, Javier Perales, Jose Elizondo Gutiérrez, Juanjo Galindez, Juan Antonio González Fuentes, Lorenzo Oliván, María José Echevarría Marian Bárcena, Marianela Ferrero, Mariano Calvo Haya, Maribel Fernández Garrido, Mar i bel Valdivia, Marisa Campo, Marta San Miguel, Maxi de la Peña, Menchu Gutiérrez, Miguel Ibañez. Natalia Liaño, Nieves Álvarez Martín, Paloma Bienert, Patricia Fernández, Paúl Herrera, Rafael Fombellida, Raquel Serdio, Rosario de Gorostegui; Vicente Gutiérrez y Yolanda Soler Onís.

La muestra está patrocinada por la Dirección General de Igualdad de la Mujer y la Autoridad Portuaria. Se podrá visitar hasta el próximo día 20 y se llama 'Mira desde mis ojos' porque, además de rememorar la película 'Te doy mis ojos' de Iciar Bollaín, es una invitación a ver este problema con los ojos de las personas que lo están sufriendo. «Si lo miramos con sus ojos, veremos el terror», dice la artista que a los veinte años también fue víctima de este tipo de violencia. «Llegué a temer por mi muerte y aunque han pasado más de cuarenta años de aquella terrible época de mi vida y es algo que no de puede olvidar», confiesa. Fruto de aquella experiencia publicó el pasado mes de mayo el poemario 'Tremor de polvo rojo', una obra editada por Amargord en la que aborda, como si se rodasen las escenas de una película, lo que pasa en las últimas horas de una víctima de violencia de género.

En el año 2014 presentó un proyecto con esta temática que se tituló 'Con A de mujer' en el que también contó con la colaboración de seis artistas y varias mujeres poetas. Para ello realizó una investigación de más de dos años para la que entrevistó a más de cien mujeres maltratadas. El resultado fue un libro de relatos que se llamó 'Platos rotos' en el cual concentró todas esas entrevistas en seis historias. También el año pasado presentó un proyecto que se mostró en la Facultad de Derecho de la UC y en el CN Foto de Torrelavega y que bajo el título de 'Ponte en mi piel', abordaba este tema.

Nieves Álvarez reconoce que las cosas han avanzado mucho desde que ella sufrió esos episodios. «Antes había muchas mujeres que no contaban estas cosas y ahora afortunadamente hay muchas que no quieren callar». Sin embargo, lamenta, que este tipo de violencia está repuntado en edades muy tempranas. «A veces voy a dar recitales poéticos a los institutos y muchas chicas me dicen que sus novios las controlan el móvil o la forma en la que visten».

Otra de las cosas que lamenta esta artista es que en Cantabria, no se hay aprobado una ley que regule este tipo de violencia. «Es muy triste que los políticos salgan en la televisión diciendo que son feministas o que apoyan el feminismo y que cuando realmente tienen la oportunidad de demostrarlo no lo hacen».

Para 'Mira desde mis ojos' ha decidido contar con un total de 50 poetas mujeres y hombres y tratar el problema de una forma más positiva. «Creo que si hombres y mujeres trabajamos juntos podremos acabar con esta grave problemática». Para ello se presentan poemas que hablan de amor, solidaridad, respeto... y también temas relacionados con la alegría. «Porque las mujeres, como decía Carmen Alborch, no sólo debemos reivindicar que nos dejen de matar, también debemos de exigir la alegría. Hombres y mujeres tenemos que disfrutar juntos de la vida», dice.

A la hora de trabajar, Nieves Álvarez busca la complicidad de otros artistas que colaboran con sus obras, en sus proyectos. «Tengo la suerte de poder decir que todo el mundo al que he pedido colaboración me ha ducho que sí. Yo que como artista hago cosas individuales reconozco que cada vez soy más partidaria del arte colectivo. Creo que determinados mensajes se transmiten mejor de forma conjunta».

Sí se le pregunta que con lenguaje creativo se siente a más a gusto, si con la poesía o con las instalaciones artísticas, asegura que con ambas formas de creación. «Yo lo que quiero es contar una historia y para ello intento hacerlo con las herramientas que mejor me vayan».

Un elemento común en las obras de Nieves Álvarez es el uso de las botellas de cristal que coloca en forma de espiral ¿Por qué utiliza este objeto? «En mi arte, la transparencia, el agua, el papel son una constante que repito mucho. Me parece que estos materiales, sencillos y cotidianos pueden convertirse en algo muy hermoso».