El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Entrada del Louvre. Reuters

El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio

El monumental museo prohíbe el acceso del público a una galería dedicada a la cerámica griega después de que hayan detectado problemas en algunas vigas en el segundo piso

Enric Bonet

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

Otra mala noticia para el museo del Louvre. El monumental centro cultural de París ha tenido que cerrar una de sus galerías después de que ... hayan detectado problemas en algunas vigas del edificio, que es un antiguo palacio real situado en el corazón de la capital francesa. Así lo ha anunciado este lunes por la tarde el Louvre en un comunicado en que no precisa hasta cuándo durará este cierre «por precaución». Esta decisión se produce menos de un mes después de que el museo más visitado en el mundo sufriera un espectacular atraco el 19 de octubre, cuando cuatro ladrones se llevaron ocho joyas de la época de Napoleón y de los emperadores y reyes de Francia del siglo XIX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  4. 4

    Cuando el covid no se supera
  5. 5

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  6. 6

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  9. 9

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  10. 10

    Los vestigios franquistas de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio

El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio