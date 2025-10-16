El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El tríptico universal del Bosco, objeto de este estudo. A.E.

El Ateneo presenta un estudio minucioso y multidisciplinar sobre 'El jardín de las delicias'

La obra 'Un día en el mundo del Bosco', de Louis Indépels, describe el sentido general del tríptico y su significado

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Investigación multidisciplinar sobre una obra universal como el tríptico del Bosco, 'El jardín de las delicias', el estudio de Louis Indépels (Ediuno. Ediciones de ... la Universidad de Oviedo), 'Un día en el mundo del Bosco' se presenta hoy en el Ateneo. La conferencia, a las 19.30 horas, impartida por Luis Tejero acerca un libro vertebrado por disciplinas como «las lenguas clásicas, filología neerlandesa, ornitología, humanismo cristiano y patrística, historia del Renacimiento, astronomía y cartografía», entre otras.

