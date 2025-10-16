El Ateneo presenta un estudio minucioso y multidisciplinar sobre 'El jardín de las delicias'

Investigación multidisciplinar sobre una obra universal como el tríptico del Bosco, 'El jardín de las delicias', el estudio de Louis Indépels (Ediuno. Ediciones de ... la Universidad de Oviedo), 'Un día en el mundo del Bosco' se presenta hoy en el Ateneo. La conferencia, a las 19.30 horas, impartida por Luis Tejero acerca un libro vertebrado por disciplinas como «las lenguas clásicas, filología neerlandesa, ornitología, humanismo cristiano y patrística, historia del Renacimiento, astronomía y cartografía», entre otras.

El autor abunda en la fama de artista inconmensurable y fascinante de la que siempre gozó el Bosco, al tiempo que descubre «el sentido general del tríptico y el significado de los múltiples jeroglíficos en los que se recoge el contenido didáctico de la obra»

Alejado de los tópicos y esoterismos diversos que han caracterizado la investigación sobre 'El jardín de las delicias', esta radiografía se postula como «un minucioso estudio multidisciplinar de una de las obras cumbre de la Historia del Arte». Las brumas que, durante más de quinientos años, han rodeado de misterio el significado de esta pintura «quedan en gran medida, desveladas en este libro». El Bosco, «un humanista que pinta», según el calificativo de Indépels, impone al investigador de su pintura conocimientos profundos en materias tan diferentes como la ornitología y la astronomía..., hilos todos ellos que el genial artista «entreteje con una prodigiosa imaginación» y que el autor descose uno a uno, «para poder llegar a tener una conciencia clara de la trama y urdimbre pictóricas del Bosco». El libro, cuya puesta de largo, tendrá lugar hoy en esta sesión en Santander, se abre con un capítulo sobre el búho en la pintura del Bosco y aborda cuestiones como 'Una visión teatral y cartográfica' de esta pintura, para continuar por 'América en la pintura del Bosco', 'Paraíso e infierno, utopía y distopía', o la pregunta final: 'Felipe el Hermoso, ¿comitente de El Jardín de las delicias?'. El autor concluye que la mágica fascinación que ejerce el cuadro del Bosco «no subyace en noción recóndita alguna», sino que su poder para hechizar la mirada reside en esa «desmedida invitación al juego que desde cada rincón del tríptico se dirige al espectador».